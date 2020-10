La station «Centre-ville-Oscar-Peterson»

Nous soussignés proposons une vision de l’avenir du centre-ville aux Montréalaises et Montréalais. Une vision ouverte, inclusive, qui célèbre la diversité et l’histoire et qui reconnaît les arts comme étant un fort vecteur identitaire et économique.

Bientôt, le réseau express métropolitain (REM) s’ajoutera au réseau de transport collectif de Montréal. À titre de métropole culturelle du Québec, nous croyons qu’une station importante du REM doit porter le nom d’un ambassadeur artistique reconnu et acclamé internationalement. Nous proposons que la station du REM située à l’angle de McGill et Sainte-Catherine soit nommée «Centre-ville-Oscar Peterson».

Né dans la Petite-Bourgogne, Oscar Peterson (1925 – 2007) est un des pianistes les plus importants de l’histoire du jazz. Reconnu pour la qualité et la virtuosité de son jeu, il a reçu sept prix Grammy, dont un pour l’ensemble de son oeuvre. Intronisé au Temple canadien de la renommée en musique, il a également été reçu Compagnon de l’Ordre du Canada et Chevalier de l’Ordre national du Québec. Fier de ses racines montréalaises, il évoque tout aussi bien l’époque des cabarets et l’âge d’or de la radio québécoise que les grandes scènes internationales, sur lesquelles il s’est produit tant en solo qu’avec les plus grands du jazz.

Nous croyons que le nom d’Oscar Peterson est le symbole idéal pour ancrer la culture et la diversité, deux forces indéniables de la métropole, tant dans le quotidien des Montréalaises et des Montréalais que dans l’accueil des visiteurs internationaux.

Nous espérons que vous serez nombreux à vous rallier à notre vision et à exprimer avec enthousiasme votre appui à ce projet rassembleur.

Quincy Armorer – Black Theatre Workshop, Francine Bernier – Agora de la danse, Tim Brady – compositeur, guitariste, Walter Boudreau – Société de musique contemporaine du Québec, Alain Brunet – journaliste, musique, Madeleine Careau – Orchestre symphonique de Montréal, Christine Curnillon – Le Vivier, Mélanie Demers – MAYDAY danse, Martin Faucher – Festival TransAmériques, Luc Fortin – Guilde des musiciens et musiciennes de Québec, Eda Holmes – Centaur Theatre, Naveed Hussain – responsable – pétition Oscar Peterson, Oliver Jones – musicien, Isolde Lagacé – Salle Bourgie, David Lavoie – Festival TransAmériques, Marie-Chantal Leclair – Le Vivier, Ranee Lee – musicienne, André Ménard – Co-fondateur, Festival international de jazz de Montréal, Geneviève Morasse – L’OFF Festival de Jazz de Montréal, Trevor Payne – Montreal Jubilation Choir, Lorraine Pintal – Théâtre du Nouveau Monde, Jacques Primeau – Festival international de Jazz de Montréal, Guy Rodgers – English Language Arts Network, Michel Sabourin – Club Soda, Alain Simard – Fondateur, Festival international de Jazz de Montréal, Monique Simard – Quartier des spectacles, Roger Sinha – Sinha Danse, Philippe Spurrell – Cineclub de Montréal, Dominic Trudel – Conseil québécois de la musique, Isabelle van Grime – Van Grimde Corps Secret, Marc Weiser – Orchestre symphonique de Montréal, Jim West – Justin Time Records, Dr. Dorothy Williams, Ph. D. – historienne