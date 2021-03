L’Uberification de Bixi Montréal

En 2020, Bixi facturait un trajet en vélo électrique à 1$ alors que l’OBNL publiait un bilan financier équilibré et que la flotte comptait 1000 VAE. En 2021, l’organisme rajoute 750 véhicules (75% de plus) et augmente leur tarif de 450%. Cette augmentation est soutenue par l’administration Plante mais très critiqués par les usager•ères du service.

Mais le plus choquant dans l’annonce est le changement pour une tarification à la minute sur le modèle d’Uber. Plus vous habitez loin des quartiers centraux, plus vous êtes pauvres et plus Bixi vous fera payer.

Enjeux

Il est important pour moi que Bixi conserve son approche universel et inclusive (1$ par trajet pour tous) dans sa tarification et abandonne une tarification à la minute. Cette pratique discriminante va éloigner beaucoup de citoyen•nes du service Bixi qui est soutenue par la Ville de Montréal à hauteur de 4 millions de dollars par année.

Bixi vient d’annoncer une modification de leur tarif pour la nouvelle saison 2021. Pour les abonné•es annuel, un trajet en vélo électrique passe de 1$ à un tarif de 10¢ la minutes. Pour un trajet de 45 minutes, cela représente une augmentation de 450%.

Les associations qui défendent le droit des cyclistes à Montréal devraient manifester leur opposition. À travers ce changement Bixi privilégie un modèle comme celui d’Uber à celui plus universel et inclusif qui existait les années précédentes sous forme d’abonnement et prix unique (1$ par trajet).

La majorité des citoyen•nes sont contre cette forte augmentation. Voir les commentaires de l’annonce sur la page Facebook de Bixi ou ou dans le groupe Facebook du Vélo d’hiver.

Bixi est une Organisation à But Non Lucratif (OBNL), dont la mission est de démocratiser l’usage du vélo, financé par la Ville de Montréal à hauteur de 4 millions de dollars par année jusqu’en 2028.

L’argument du coût des opérations est mit de l’avant pour justifier une hausse de 450%. Seulement BIXI a connu un bilan financier positif en 2019 et équilibré en 2020 alors qu’il y avait un tarif de 1$ par trajet de vélo électrique et que la flotte était de 1000 VAE. En 2021, il y aura un ajout de 750 véhicules. Les utilisateur•rices de Bixi sont heureux de voir de nouveaux vélos rajoutés au réseau et il•elles s’attendaient à une augmentation de prix mais comment peut-on justifier une augmentation de tarif de 450% pour un ajout de véhicule de 75% dans un contexte de budget à l’équilibre.

Au lieu d’aller dans la direction de l’augmentation du tarif, Bixi pourrait envisager des économies de coûts en proposant un service 4 saisons ce qui éviterait de payer les coûts d’entreposage (5,5 M$) et de continuer de générer des revenus sur une période de 5 mois. Bike Share Toronto (qui a acheté le concept Bixi développé à Montréal) a fait le calcul et ça leur revient bien moins cher de laisser ouvert leur réseau à l’année longue. Avoir un réseau de vélo en libre service accessible l’hiver sur les super nouveaux aménagements cyclables développé par la ville, que demandez de mieux !

Mais ce que je trouve le plus choquant dans cette politique tarifaire, c’est qu’elle désavantage les personnes qui vivent dans des quartiers excentrés ou qui ont besoin d’une assistance électrique pour des raisons de santé lorsqu’il•elles doivent se rendre à leur travail. Du fait de leur situation, il•elles n’auront pas le choix de réserver un vélo à assistance électrique (VAE) et leurs trajets seront plus long et plus cher que des citoyen•nes qui ont les moyens de vivre dans les quartiers centraux de la ville.

Bixi par cette tarification à la minute génère de l’exclusion.