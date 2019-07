Symfonisk : Ikea et Sonos font bon ménage

La nouvelle gamme Symfonisk, d’Ikea, combine à la fois meubles à petit prix et haut-parleurs Sonos de bonne qualité.

Voilà un partenariat inattendu. Le géant européen du meuble Ikea s’est allié au fabricant américain de haut-parleurs Sonos pour créer de nouveaux appareils conçus pour se fondre dans n’importe quelle pièce de la maison.

Pour ceux qui ne connaissent pas la marque, Sonos est le fabricant de haut-parleurs Wi-Fi le plus respecté sur le marché depuis plusieurs années. Ses appareils intègrent quasiment tous les services de musique en ligne et représentent le meilleur moyen pour écouter des chansons à partir d’un téléphone intelligent, et ce, dans toutes les pièces de la maison.

Ceux qui possèdent plusieurs haut-parleurs Sonos peuvent par exemple écouter de la musique dans le salon et la salle à manger, puis la radio web dans le garage et un balado dans le bureau, ou encore mettre la même liste de musique partout à la fois. Sonos n’est pas le seul fabricant à offrir des appareils du genre, mais l’entreprise vend plusieurs modèles d’une bonne qualité; son système est compatible avec le protocole Airplay 2, d’Apple; et ses haut-parleurs sont mis à jour plusieurs années après leur lancement.

Lampe de table Symfonisk

Ikea compte mettre en marché plusieurs produits Symfonisk avec le temps. Pour son lancement, prévu le 1er août, la gamme commence toutefois avec deux appareils seulement. Le plus intéressant est sans aucun doute la lampe de table Symfonisk.

L’appareil ressemble surtout à une lampe, qui offre un éclairage doux et parfait pour créer une ambiance intime ou pour lire le soir. Il ne s’agit pas d’une lampe intelligente, mais il suffit d’utiliser une ampoule connectée pour pouvoir l’allumer avec son téléphone si on le souhaite.

Côté sonore, la lampe offre une qualité similaire aux haut-parleurs Sonos Play:1 et Sonos One. Le son est clair, les basses suffisantes, et la lampe offre assez de puissance pour bien remplir une pièce. À 249 $, elle est offerte au même prix que le Sonos One, qui intègre toutefois des microphones et les assistants vocaux Alexa et l’Assistant Google.

Tous les goûts sont dans la nature, mais personnellement, j’aime l’allure de la lampe, qui pourrait avoir sa place autant dans un décor moderne que rétro.

3 kg : L’étagère Symfonisk peut supporter jusqu’à 3 kg lorsqu’elle est posée au mur.

Étagère Symfonisk

L’autre haut-parleur Symfonisk est une petite étagère, qu’on peut poser au mur ou installer sur un rail si on achète les bons accessoires. On peut aussi le placer simplement sur une table, en position verticale ou horizontale. Ici aussi, Ikea a opté pour un design universel, dans un format et dans des tons (noir et blanc) qui s’intègrent bien à ses meubles. Le résultat est toutefois un peu moins charmant qu’avec la lampe de bureau.

Malheureusement, l’étagère Symfonisk offre aussi une qualité sonore inférieure à la lampe de bureau. La différence est importante au point où je ne l’utiliserais pas dans une pièce principale de la maison.

En fait, je n’achèterais pas l’étagère Symfonisk comme premier haut-parleur Sonos. L’appareil me semble plus intéressant pour ajouter de la musique à une pièce secondaire pour quelqu’un qui souhaite créer une ambiance sonore partout dans son domicile. À 149 $, l’étagère est aussi une option à considérer pour ceux qui désirent se créer un système de cinéma maison avec deux Symfonisk, une barre de son Sonos et un caisson des graves Sonos. La qualité des haut-parleurs arrière est moins importante que ceux à l’avant; il s’agit donc d’une façon acceptable d’économiser un peu d’argent par rapport à l’achat d’une paire de Play:1 ou de Sonos One, par exemple.

L’alliance entre Sonos et Ikea a tout d’un partenariat

gagnant-gagnant-gagnant. Sonos obtient une visibilité et une distribution enviable grâce au géant du meuble, et Ikea peut lancer un système audio Wi-Fi avec le meilleur logiciel possible et, dans le cas de la lampe de bureau, avec un excellent son. Les consommateurs, eux, obtiennent une option supplémentaire plus abordable pour adopter l’écosystème Sonos. J’ai hâte de voir la suite.