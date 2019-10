Microsoft Surface: aperçu des tablettes, téléphone et autres ordinateurs futuristes

Un téléphone Android repliable, un ordinateur futuriste doté de deux écrans et d’un clavier, des écouteurs qui s’intègrent à Office, une pléiade d’appareils Surface de nouvelle génération : Microsoft s’en est donné à coeur joie ce matin lors de son sa conférence Surface annuelle. Voici mes impression des principales nouveautés.

Surface Duo : Microsoft est de retour dans les téléphones intelligents

La plus grande nouveauté du jour est sans aucun doute le dévoilement du Surface Duo, un téléphone android repliable. Il s’agit du premier téléphone de l’entreprise depuis la mort de sa division mobile en 2017.

Le Surface Duo est un téléphone puisqu’il permet d’effectuer des appels et qu’il est doté du système d’exploitation Android, mais l’appareil est quand même assez large, ce qui donne un peu l’allure d’une petite tablette.

Microsoft compte d’ailleurs positionner son téléphone sur la productivité, une section du marché qui a déjà été importante, mais qui est désormais marginale.

Est-ce que deux grands écrans pourraient changer la donne? C’est possible.

Il faudra toutefois attendre encore un certain temps pour en profiter, puisque le Surface Duo ne sera lancé qu’à la fin 2020.

Surface Neo : deux écrans et un clavier

Le Surface Duo n’est pas le seul appareil à avoir été dévoilé longtemps à l’avance. Microsoft a aussi présenté en primeur le Surface Neo, un ordinateur repliable dans pratiquement tous les sens et doté de deux écrans tactiles et d’un clavier.

Il s’agit d’une nouvelle catégorie d’appareils selon Microsoft, qui lancera d’ailleurs une nouvelle version de Windows pour les accompagner, Windows 10 X.

Le concept permet d’utiliser deux applications en même temps sur deux écrans, de combiner les deux en un seul moniteur et d’afficher des applications au-dessus du clavier lorsque celui-ci est posé sur un des écrans.

Est-ce une bonne idée? Je l’ignore encore, mais le concept a certainement piqué mon attention.

Surface Laptop 3 : mince et réparable

Pour sa troisième génération, l’ordinateur portatif Surface Laptop 3 a eu droit à plusieurs améliorations intéressantes, tant à l’intérieur de l’appareil qu’à l’extérieur.

Le Surface Laptop 3 est par exemple offert avec une nouvelle finition en aluminium, un modèle de 15 pouces s’est ajouté au modèle 13 pouces et son pavé tactile est 20% plus grand qu’auparavant. Celui-ci était déjà confortable sur les dernières générations, mais un pavé encore plus large ne sera certainement pas de refus. À l’opposé, Microsoft a toutefois fait passé la profondeur des touches du clavier de 1,5 mm à 1,3 mm. Celui-ci m’a semblé confortable, mais je n’utilise pas de Surface Laptop tous les jours, il sera intéressant de voir si ceux qui en possèdent un noteront la différence.

À l’intérieur, l’ordinateur est doté d’un processeur Intel Core 10 à quatre coeurs, qui devrait être deux fois plus rapide que celui-ci qui était offert avec le Surface Laptop 2 (et trois fois plus rapide qu’un Macbook Air, selon Microsoft). Certains modèles seront quant à eux offerts avec un processeur personnalisé AMD Ryzen encore plus puissant.

La nouveauté qui m’a le plus séduit est toutefois un nouveau design qui permet d’accéder facilement aux composantes internes de l’appareil. Alors que les ordinateurs modernes sont de plus en plus difficiles à réparer, ce changement est certainement un pas dans la bonne direction.

Surface Earbuds : Microsoft Office dans vos oreilles

Quelques mois après avoir lancé ses écouteurs Surface Headphones, Microsoft poursuit dans la même veine avec les Surface Earbuds, des écouteurs boutons sans fil.

Visuellement, ceux-ci sont quand même assez larges. Ils ne pendent pas des oreilles comme les AirPods d’Apple, mais ils sont plus larges. En regardant rapidement, on pourrait presque penser que ceux qui les portent ont en fait de grosses boucles d’oreilles.

Techniquement, les Surface Earbuds sont dotés d’une technologie de réduction du bruit, ce qui est encore assez rare dans ce marché (les AirPods d’Apple n’en ont pas, par exemple). Ceux-ci s’intègrent aussi directement à Office, pour écrire ou traduire ce que l’on dit directement dans Office (reste à voir comment cette intégration diffère des autres écouteurs sur le marché, par contre).

Les Surface Earbuds offrent une bonne autonomie de 24 heures (grâce à l’étui chargeur). Ils seront lancés prochainement pour 249$ US.

Microsoft Surface Pro X : un ordinateur qui mise sur la mobilité.

Ceux qui choisissent leur ordinateur en fonction de son format et de ses caractéristiques reliées à la mobilité – c’est mon cas – seront surtout intéressés par le Microsoft Surface Pro X, un ordinateur 2-en-1 qui rappelle le Surface Pro 7, mais dans un format plus mince, avec des composante que l’on retrouve normalement dans un téléphone intelligent.

C’est tout particulièrement le cas du processeur, le Microsoft SQ1, qui est une version modifiée d’un processeur mobile Snapdragon de Qualcomm utilisant toutefois plus d’énergie que dans un téléphone et auquel un coprocesseur optimisé pour l’intelligence artificielle a été ajouté.

Visuellement, le Surface Pro X m’a particulièrement séduit. Son écran de 13 pouces occupe presque toutes la surface de l’appareil, et celui-ci est particulièrement mince, à moins de 6 mm seulement.

Celui-ci rappelle un peu la Surface Go lancée l’année dernière, mais dans un format plus pratique pour les applications reliées à la productivité et potentiellement un peu plus de puissance à offrir.

