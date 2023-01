Comment améliorer votre dossier de crédit avec les cartes de crédit

Votre priorité à l’âge adulte est de vous soucier de votre cote de crédit autant que vous vous souciez de réussir vos examens. La différence est que ce test ne se termine jamais, et qu’il affecte toute votre vie. Le lycée vous a appris beaucoup de leçons vraiment précieuses, comme la façon dont les mitochondries sont la centrale électrique d’une cellule. Mais est-ce que quelqu’un vous a appris à établir du crédit ? Ou comment utiliser une carte de crédit ? De nos jours, vous ne pouvez pas obtenir un téléphone portable ou louer un appartement sans un bon crédit. Même certains emplois exigent que vous ayez une bonne cote de crédit. Établir votre cote de crédit ne peut pas attendre après les examens, vous devez le faire maintenant. Bienvenue dans « Comment établir votre crédit pour les débutants : introduction aux cartes de crédit ».

Qu’est-ce que le Credit ?

Le crédit est de l’argent que vous empruntez auprès d’une banque ou d’une autre institution financière ; ils sont aussi appelés créanciers ou prêteurs. Très peu de gens ont suffisamment d’argent sous la main pour acheter une maison, une nouvelle voiture ou payer le coût total de leur programme universitaire avec leurs économies. Alors ils empruntent de l’argent pour les aider à payer les choses chères. Ils obtiennent des prêts hypothécaires, des prêts étudiants et des prêts personnels.

Lorsque vous empruntez de l’argent, cela s’appelle un prêt. Les prêts personnels, comme votre prêt étudiant par exemple, coûtent des intérêts et doivent être remboursés dans un délai déterminé, appelé terme. L’intérêt est l’argent supplémentaire que vous remboursez au prêteur en plus du montant initial que vous avez emprunté. Tous les prêts ont des intérêts. Prêter de l’argent est une activité commerciale et cela doit être rentable pour que les gens continuent d’avoir accès au crédit lorsqu’ils en ont besoin. Considérez les intérêts comme le prix que vous payez pour utiliser l’argent de quelqu’un d’autre. Toute somme d’argent que vous devez à un créancier s’appelle une dette.

Cote de crédit

Avant qu’un prêteur ne vous donne de l’argent, il vérifiera votre cote de crédit. Votre cote de crédit est un nombre à 3 chiffres sur une échelle de 300 à 900. 300 est la pire cote de crédit et 900 est la meilleure. C’est comme une note qui évalue la façon dont vous gérez votre dette; l’argent que vous devez à d’autres personnes. Votre score est déterminé par :

Historique de vos paiements : si vous effectuez ou non tous vos paiements à temps Les paiements ponctuels seront mieux vu que des paiements en retard ou manqués.

si vous effectuez ou non tous vos paiements à temps Les paiements ponctuels seront mieux vu que des paiements en retard ou manqués. Le taux d’endettement : combien d’argent vous devez sur vos cartes de crédit et vos marges de crédit Peu ou pas de soldes dus, c’est bien, tandis que des soldes élevés ne jouent pas en votre faveur.

combien d’argent vous devez sur vos cartes de crédit et vos marges de crédit Peu ou pas de soldes dus, c’est bien, tandis que des soldes élevés ne jouent pas en votre faveur. La durée de votre historique : Il s’agit de l’ancienneté ou la nouveauté de votre dossier de crédit et l’âge moyen de vos comptes de crédit. Plus ancien c’est mieux. Nouveau est considéré comme risqué.

Il s’agit de l’ancienneté ou la nouveauté de votre dossier de crédit et l’âge moyen de vos comptes de crédit. Plus ancien c’est mieux. Nouveau est considéré comme risqué. Types de crédit : combien de types de produits de crédit vous avez, comme des cartes de crédit, des prêts d’argent rapide, des lignes de crédit, etc. Trop de cartes de crédit ou de prêts rapides ne jouera pas en votre faveur. Différents types de crédit variés, c’est mieux.

combien de types de produits de crédit vous avez, comme des cartes de crédit, des prêts d’argent rapide, des lignes de crédit, etc. Trop de cartes de crédit ou de prêts rapides ne jouera pas en votre faveur. Différents types de crédit variés, c’est mieux. Archives publiques : jugements de tribunaux, faillites, comptes de recouvrement, etc. Tous dossiers publics n’est pas bon signe.

jugements de tribunaux, faillites, comptes de recouvrement, etc. Tous dossiers publics n’est pas bon signe. Les demandes de crédit : combien de fois d’autres créanciers ont vérifié votre dossier de crédit. Quelques demandes de financement par an sont acceptables tandis que beaucoup dans un court laps de temps n’est pas bien vu.

Est-ce préférable d’avoir une cote de crédit élevée?

Plus votre cote de crée est élevée, mieux c’est. Cela signifie que vous êtes une personne de confiance parce que vous avez remboursé vos prêts comme convenu. Si vous avez une cote faible, cela signifie généralement que vous n’avez pas effectué vos paiements à temps, que vous avez complètement manqué des paiements ou que vos créanciers ont dû vous poursuivre légalement pour vous faire rembourser l’argent que vous avez emprunté. Mais parfois, un cote de crédit faible signifie simplement que vous êtes très novice en matière de crédit, et que votre historique de crédit n’est pas assez long pour indiquer réellement comment vous gérez vos dettes; il est simplement trop tôt pour le dire.

Les étudiants et les jeunes ont souvent des cotes de crédit inférieures sans jamais manquer un paiement, ni même avoir la moindre dette. Une partie de votre cote de crédit est basée sur l’ancienneté de votre dossier de crédit. Si vous débutez dans le domaine du crédit, votre carte de crédit ou votre prêt étudiant est probablement votre tout premier compte de crédit. Votre cote de crédit sera naturellement inférieur à la moyenne même si vous n’avez rien fait de mal. Donnez-lui juste le temps.

Pourquoi votre cote de crédit est-elle importante?

Votre cote de crédit est importante, car il indique aux créanciers à quel point vous êtes digne de confiance. Si vous avez une mauvaise cote de crédit, vous devrez payer des taux d’intérêt beaucoup plus élevés, ce qui signifie que votre dette sera beaucoup plus chère que quelqu’un avec un très bon crédit qui a emprunté le même montant. Vous courez également le risque de vous voir refuser un crédit. Comment allez-vous vous rendre au travail si vous ne pouvez pas être approuvé pour un prêt automobile ? Comment payerez-vous vos frais de scolarité l’année prochaine si votre banque n’augmente pas votre marge de crédit étudiant ?

Votre cote de crédit est également importante pour d’autres choses que l’emprunt d’argent. Si vous souhaitez obbtenir un téléphone portable à votre nom, la compagnie de téléphonie mobile vérifiera votre cote de crédit. Si vous souhaitez louer un appartement, le propriétaire la vérifiera aussi. Certains employeurs, même, peuvent examiner votre rapport de solvabilité lorsque vous postulez pour un emploi. C’est parce que votre cote de crédit n’est pas seulement une question de dette et de crédit, il en dit aussi beaucoup sur votre personnalité.

Si vous ne parvenez pas à gérer correctement votre dette, cela vous empêchera de vivre de manière indépendante. Si votre cote de crédit est très faible, vous ne pourrez peut-être pas emménager dans votre propre appartement. Vous pourriez avoir besoin de colocataires ou continuer à vivre chez vos parents. Vous pourriez vous voir refuser un très bon travail après l’obtention de votre diplôme, ce qui pourrait affecter votre capacité à rembourser votre prêt étudiant. Et si vous ne pouviez même pas obtenir un téléphone portable à votre nom? Que pensez-vous de dépendre de vos parents pour des choses que vous devriez pouvoir faire vous-même ?

Quand pouvez-vous commencer à établir votre cote de crédit ?

Vous n’avez pas besoin d’attendre d’avoir obtenu votre diplôme pour commencer à établir une bonne cote de crédit. Vous pouvez commencer dès maintenant, même si vous n’avez pas encore 18 ans. Voici quelques façons de commencer du bon pied :

Demandez à un parent de cosigner une carte de crédit conjointe

Si vous êtes trop jeune pour obtenir une carte de crédit à votre nom, demandez à l’un de vos parents de cosigner avec vous un compte de carte de crédit conjoint. Vous recevrez chacun votre propre carte liée au même compte. L’activité sera signalée à vos deux dossiers de crédit et vous serez tous deux également responsables des paiements mensuels et des soldes impayés.

Obtenez votre propre carte de crédit

Selon la province dans laquelle vous vous trouvez, vous pourriez être en âge d’obtenir une carte de crédit sans cosignataire. Si vous vivez en Alberta, au Manitoba, en Ontario, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Québec ou en Saskatchewan, vous pouvez obtenir votre propre carte de crédit lorsque vous atteignez l’âge de 18 ans. Pour toutes les autres provinces et territoires, vous devez avoir 19 ans. Vous serez le seul nommé sur le compte et le seul responsable des paiements et de tout solde dû.

Comment utiliser une carte de crédit pour établir votre cote de crédit

Comprendre à quoi sert votre carte de crédit

Votre nouvelle carte de crédit ne vous fournit pas de l’argent gratuitement. Ce n’est pas non plus un revenu supplémentaire pour vous aider à acheter les choses que vous voulez, mais que vous ne pouvez pas vous permettre. C’est soit un outil si vous l’utilisez correctement, soit une arme de destruction si vous ne l’utilisez pas comme il faut. Votre carte de crédit est un moyen d’établir une cote de crédit solide afin que vous puissiez atteindre des objectifs financiers plus importants sur la route.

Remboursez votre carte de crédit tous les mois

C’est un mythe que vous devez toujours garder un solde sur votre carte de crédit pour établir une bonne cote de crédit. En fait, la meilleure façon d’utiliser votre carte est de la rembourser tous les mois avant la date d’échéance. Utilisez votre carte de crédit pour les achats que vous devez faire chaque mois de toute façon, comme votre facture de téléphone portable ou l’essence de votre voiture. Gardez une trace de vos achats, puis payez la totalité du solde dû avant la date d’échéance de votre paiement.

Effectuez vos paiements par carte de crédit à temps

Parfois, une dépense inattendue survient, comme un manuel scolaire de 600 $ pour votre cursus. Ou quelqu’un a embouti votre voiture en allant en cours. Si vous devez garder un solde sur votre carte de crédit parce que ça peut arriver, assurez-vous de faire le paiement mensuel minimum à temps et sans faute. Quand les choses reviennent à la normale, mettez autant d’argent supplémentaire que possible sur votre carte de crédit jusqu’à ce qu’elle soit remboursée.

Gardez le solde de votre carte de crédit bas

Si vous devez maintenir un solde, faites de votre mieux pour le garder en dessous de 30 % de la limite de votre carte de crédit. Cela signifie que si vous avez une carte de crédit qui vous permet d’emprunter jusqu’à 3 000 $, ne gardez pas un solde supérieur à 900 $. Si votre solde dépasse ce seuil de 30 %, cela commence à nuire à votre cote de crédit.

Ne faites pas la demande de plusieurs cartes de crédit à la fois

Chaque fois que vous faites une demande de produit de crédit, comme un prêt ou une carte de crédit, le créancier accède à votre dossier de crédit pour vérifier votre cote. C’est ce qu’on appelle une vérification de crédit “dure”. Quelques demandes par an sont considérées comme normales. Mais si vous faites l’objet de trop de vérifications de solvabilité sur une courte période, comme quelques semaines ou quelques mois, cela peut vraiment nuire à votre cote de crédit. C’est parce que de nombreuses vérifications de crédit donnent l’impression que vous cherchez désespérément un crédit, ce qui fait de vous quelqu’un de risqué aux yeux des prêteurs.

Ne résiliez pas votre carte de crédit

Si vous constatez que vous n’utilisez pas souvent votre carte de crédit, ou pas du tout, vous pourriez être tenté de la résilier. Essayez de ne pas résilier vos comptes de crédit. Plus votre carte de crédit est ancienne, plus elle contribue à votre cote. Utilisez-la une ou deux fois par an pour le maintenir actve et payez le solde immédiatement. Si vous craignez qu’elle ne soit perdue ou volée, mettez-la dans un endroit sûr et inscrivez-vous à une application gratuite de surveillance du crédit comme Borrowell. Vous pourrez suivre votre cote gratuitement et vous pourrez voir s’il y a un mystérieux solde dû sur une carte que vous utilisez rarement.

Meilleures cartes de crédit pour les débutants

La meilleure façon d’établir votre cote de crédit est d’utiliser votre crédit. Mais il est très difficile de se qualifier pour un crédit sans une bonne cote de crédit. Cela peut vous conduire à une situation impossible et frustrante. Heureusement, de nombreuses banques, des prêteurs alternatifs et autres proposent des cartes de crédit spécialement conçues pour ceux qui découvrent le crédit. Voici quelques-uns de nos favoris :

Commencez tôt avec une carte prépayée et apprenez à gérer votre argent

Carte prépayée KOHO

Recevez 20 $* avec le code HARDBACON

Carte Mastercard® Prépayée KOHO

4.5

KOHO est une application à service complet et une carte de crédit prépayée rechargeable, sans frais cachés.

Obtenez 20 $ lorsque vous ouvrez un compte KOHO gratuit avec le code HARDBACON et effectuez votre premier achat*.

Demander maintenant Voir notre avis

Avant de vous lancer directement pour le type de carte de crédit que les adultes utilisent, c’est probablement une bonne idée de vous familiariser d’abord avec une carte prépayée. Ce n’est pas une carte de crédit, donc cela ne vous aidera pas à établir une cote de crédit. Mais c’est un excellent moyen de vous habituer à ne plus utiliser d’argent liquide et à gérer votre argent. La carte prépayée KOHO est parfaite pour les débutants comme vous. Bientôt, vous serez fauché comme les blés, à manger des nouilles pendant que vous passerez des nuits blanches à bachoter pour les examens. Avec une carte prépayée, vous pourrez bénéficier de services bancaires presque gratuits avec des avantages de remise en argent fous. C’est une excellente nouvelle pour les élèves du secondaire qui essaient d’économiser pour l’université.

Comment ça marche? Une fois que vous avez ouvert votre compte de remise en argent premium, vous obtiendrez une carte prépayée KOHO Mastercard® que vous pourrez utiliser partout où Visa est acceptée. Vous chargez la carte avec des fonds provenant de votre propre compte bancaire, de sorte que vous ne devez jamais rembourser d’argent ni ne payez d’intérêts. Vous pouvez utiliser votre compte comme un compte de dépenses sans culpabilité. Toutes vos transactions sont gratuites et vous obtiendrez une remise en argent de 2 % sur vos achats au restaurant, supermarché et transports. Vous aurez même accès à un coaching financier gratuit. De plus, l’argent que vous déposez dans vos comptes de dépenses ou d’épargne KOHO rapporte également 1,2 % d’intérêt ! C’est bien plus que ce que les banques traditionnelles offrent sur leurs comptes d’épargne.

Carte prépayée Mogo Visa Platinum

Si vous vous souciez d’agir comme un adulte autant que d’environnement, permettez-moi d’attirer votre attention sur la carte prépayée Mogo Visa Platinum. C’est une carte prépayée, pas une carte de crédit, elle ne vous aidera donc pas à établir une cote de crédit. Encore une fois, c’est un excellent moyen de prendre le contrôle de vos finances sans risquer d’endommager votre crédit pendant que vous apprenez encore les ficelles du crédit.

Mogo plantera un arbre chaque fois que vous utiliserez leur carte prépayée Visa Platinum pour effectuer un achat. Seulement 10 transactions par mois compenseraient non seulement votre empreinte carbone, mais vous rendraient positif pour le climat. Vous gagnez également des récompenses de remise en argent Bitcoin. Ils ont intégré des fonctionnalités de budgétisation qui vous aident à économiser plus d’argent pour atteindre vos objectifs plus rapidement. L’utilisateur moyen de Mogo déclare économiser plus de 200 $ par mois avec la carte Mogo ! Ça représente pas mal de pizzas pour vos séances d’étude intenses de fin de soirée. Ou mieux encore, c’est de l’argent que vous pouvez investir pour bâtir un avenir financier encore plus prometteur.

Utilisez une carte de crédit avec garantie pour établir votre cote de crédit sans cosignataire

Carte Visa avec garantie Refresh Financial

Prêt de construction de crédit – Refresh Financière

Utilisez un prêt de construction de crédit pour améliorer votre crédit et atteindre vos objectifs financiers.

Faire la demande

*Des conditions s’appliquent.

Si vous êtes déterminé à établir votre crédit par vous-même, mais que vous avez du mal à obtenir une approbation sans cosignataire, ne cherchez pas plus loin qu’une carte de crédit avec garantie. Avec la carte de crédit Visa avec garantie Refresh Financial, vous avez la garantie d’une approbation sans vérification de crédit. Tout ce que vous avez à faire est de faire un dépôt en espèces pour garantir votre limite de crédit. Cela signifie que vous donnez à Refresh Financial de l’argent à conserver au cas où vous ne pourriez pas suivre vos paiements par carte de crédit. Vous pouvez utiliser la carte partout où Visa est acceptée et votre activité sera signalée aux bureaux de crédit. Vous ne gagnerez aucune remise en argent, mais vous commencerez à établir une solide cote de crédit.

Plastk

5 000 points de récompense bonus

Carte de crédit sécurisée Visa Plastk

Frais annuels: 120 $ (48 $ par an et 6 $ par mois de frais de maintien)

Taux d’intérêt: 17,99 %

Promotion: 0% de taux d’intérêt annuel pendant 3 mois + 5 000 points de récompense bonus.

Faire la demande

Plastk est une autre option de carte de crédit avec garantie, idéale pour les débutants. Vous pouvez commencer à construire votre cote de crédit et gagner des remises en argent impressionnantes dans le processus. Plastk est la première carte de crédit avec garantie au Canada à offrir des récompenses premium. Vous pouvez même utiliser vos points pour payer votre solde ou en faire don à une association caritative ! Et ils offrent un taux d’intérêt inférieur à la moyenne. Si vous êtes étudiant, ils renonceront aux frais annuels et mensuels pour la première année, soit 120 $ d’économies. Vous bénéficierez également d’une surveillance gratuite de votre cote de crédit et de l’accès à leur programme d’éducation au crédit. Vous pouvez même envoyer de l’argent à d’autres utilisateurs de Plastk rapidement et facilement, une excellente alternative canadienne à Venmo.

Inscrivez-vous pour une carte de crédit speciale étudiants ou avec remise en argent

Carte Mastercard BMO Air Miles Étudiant

Frais Annuels : aucun

Offre de Bienvenue : 800 Air Miles en prime à l’inscription

Taux d’Intérêt : 19,99 %

Appliquer pour cette carte

La carte de crédit BMO Air Miles Etudiant est idéale pour les débutants ayant des antécédents de crédit limités ou inexistants et des revenus modestes. Vous pouvez postuler en ligne et être approuvé en moins d’une minute. Si vous prévoyez de voyager pendant les vacances de printemps ou si vous voulez voir le monde avant de vous lancer dans la vie active, vous adorerez les récompenses Air Miles. C’est aussi parfait pour les étudiants qui étudient à l’extérieur de la province ou à l’étranger, qui font des allers-retours pour voir leur famille.

En plus de l’offre de bienvenue, vous gagnerez 3 fois le montant de Air Miles sur les achats par carte de crédit de 25 $ ou plus dans les magasins participants comme les stations-service Shell, Staples, Sobeys et Pharmasave, pour n’en nommer que quelques-uns. Vous obtenez également 1 Air Mile par tranche de 25 $ d’achats à crédit auprès de n’importe quel autre marchand non participant.

Carte Mastercard BMO Remises

Taux d’intérêt de 0,99 % sur les transferts de solde pendant 9 mois

Carte Mastercard BMO Remises

Frais : Aucuns

Taux de remise : Jusqu’à 3 %

Promotion: Prime de bienvenue : 5 % de remise durant les 3 premiers mois et taux d’intérêt de 0,99 % sur les transferts de solde pendant 9 mois

Faire la demande

Rien n’est plus polyvalent que l’argent liquide. La carte Mastercard BMO Remises remettra de l’argent dans votre poche. Vous pouvez utiliser vos remises en argent pour des livres, des produits d’épicerie et peut-être même des vêtements. Ou vous pouvez choisir de devenir un pro des remises et d’utiliser les récompenses que vous gagnez pour investir. Les possibilités sont infinies.

En plus de l’offre de bienvenue, vous obtiendrez un taux de remise de 3 % sur les achats d’épicerie, un taux de remise de 1 % sur les paiements de factures périodiques et un taux de remise de 0,5 % sur tous les autres achats. Vous bénéficierez également d’un taux de transfert de solde initial de seulement 1,99 % + plus des frais de transfert de solde de 1 %, pendant les 9 premiers mois. Donc, si ce n’est pas votre premier rodéo et que vous avez un solde dû sur une autre carte, c’est le moment de le transférer et de le rembourser plus rapidement.

Conclusion

Afin de construire un excellent historique de crédit, vous devez utiliser votre crédit. La façon la plus simple de le faire est d’obtenir une carte de crédit et de l’utiliser à bon escient. Contrairement à la croyance populaire, les cartes de crédit sont un puissant moyen d’acquérir une indépendance financière. Vous pouvez même le faire sans jamais vous endetter ou dépenser un sou en intérêts.

Lorsque vous êtes nouveau dans le domaine du crédit, vous trouvez beaucoup de conseils contradictoires. Il est difficile de savoir quoi ou qui croire lorsqu’il s’agit de commencer votre parcours de crédit. Donc, que vous soyez un étudiant utilisant du crédit pour la première fois ou que vous ayez des cartes de crédit depuis des années, il n’y a qu’une seule façon d’obtenir une cote de crédit incroyable sans vous endetter :

Payez votre solde en totalité chaque mois. C’est ça, c’est le secret. Le choix de la bonne carte de crédit pour vos besoins dépend entièrement de ce que vous attendez de votre carte. Afin de constituer un bon historique de crédit, vous devez payer le solde en entier chaque mois avant la date d’échéance. La plupart des cartes incluent une période de grâce sans intérêt de 21 jours, alors utilisez-la. Avec cette astuce, vous ne paierez jamais un centime d’intérêts ni ne manquerez un paiement. Cela rend le taux d’intérêt annuel totalement hors de propos puisque vous n’en paierez jamais réellement. Vous pouvez vous concentrer sur le choix de la carte avec les meilleures récompenses pour vos besoins. De plus, vous construirez une cote de crédit à tomber.

Bienvenue dans le monde du crédit !