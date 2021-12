50 moyens de gagner plus d’argent au Québec en 2022 

Travailler plus reste une des meilleures solutions pour gagner plus! À défaut de vous donner la solution miracle pour imprimer de l’argent (légalement), nous vous proposons quelques manières originales d’arrondir vos fins de mois. Voici donc les 50 manières de gagner de l’argent en 2021 et d’augmenter vos revenus.

Louez votre piscine

Avoir une piscine dans sa cour arrière est hautement agréable, surtout durant l’été. Si vous avez une piscine, sachez qu’il y a beaucoup de gens qui n’en ont pas et qui seraient prêts à payer pour profiter d’un après-midi ou d’une soirée au bord de votre piscine. C’est là que Swimply entre en jeu.

Fondée en 2019, Swimply est une plateforme numérique où vous pouvez louer votre piscine pendant quelques heures. C’est comme Airbnb, mais pour les piscines. Vous pouvez facilement enregistrer votre piscine. Une fois que c’est fait, les clients qui veulent profiter d’une piscine peuvent commencer à vous contacter et à réserver des plages horaires.

Obtenez des remises en argent sur vos achats

Les sites et les applications de remise en argent sont faciles à trouver de nos jours. Les détaillants y voient un moyen d’utiliser leur budget publicitaire pour attirer de nouveaux clients et les clients y voient un moyen d’obtenir de l’argent pour des dépenses qu’ils auraient faites de toute manière.

Top Cash Back est considéré comme l’un des meilleurs sites de remise en argent. Il compte des millions de membres dans le monde entier et plus de 4300 partenaires.

Great Canadian Rebates est également facile à utiliser et touche tout, de Walmart à Home Depot, en passant par de plus petits détaillants. Cliquez, faites vos achats et obtenez une remise en argent.

KOHO est un programme de remise en argent remarquable qui a pour avantage d’être associé à une des meilleures cartes de crédit prépayées au Canada. Cela signifie que vous obtiendrez des remises en argent sur chaque achat que vous ferez avec cette carte!

Swagbucks et Rakuten sont d’autres plateformes de remise en argent dignes de mention.

Devenez assistant virtuel à temps partiel

Si vous êtes organisé et que vous savez vous servir d’un calendrier et publier sur les médias sociaux, vous pourriez vouloir devenir un ou une assistante à temps partiel. De nos jours, le poste d’assistant virtuel comporte de nombreuses responsabilités différentes. Celles-ci peuvent inclure la prise de rendez-vous, la tenue de livres, la gestion du contenu sur les médias sociaux, le marketing et bien plus encore.

Bien que les tâches puissent varier, le résultat est le même: de l’argent dans vos poches! Et il peut s’agir d’un montant substantiel. Des sites comme Fiverr et Upwork vous permettront de promouvoir vos services (moyennant une partie de vos honoraires, bien sûr) d’assistant virtuel.

Achetez et vendez des sites Web

Se lancer en affaires sur le Web n’est pas une mauvaise idée, mais c’est plus facile à dire qu’à faire! Pour éviter les écueils, pourquoi ne pas acheter un site Web existant?

En achetant une entreprise existante, vous pouvez soit la garder telle quelle, soit améliorer le site Web de manière à augmenter sa profitabilité. Les plateformes d’achats et de ventes de sites Web comme Flippa permettent aux gens d’inscrire et de vendre leur site Web ou leur nom de domaine à ceux qui cherchent à faire ce type d’acquisition. Ces plateformes répertorient toutes les informations nécessaires (telles que les flux de trésorerie existants, le trafic, etc.) qui influencent le prix de l’entreprise que vous achetez. L’achat d’une entreprise existante supprime le casse-tête de la création d’une entreprise à partir de zéro et s’accompagne d’un historique de clients et de flux de trésorerie.

Testez des applications mobiles

De nos jours, les Canadiens passent en moyenne plus de six heures par jour rivés sur des écrans. Les sites Internet et les applications mobiles rythmant notre quotidien, nous sommes logiquement capables d’avoir un regard critique sur ceux-ci. Certaines plateformes comme User testing ou Try My UI vous permettent de tester des applications mobiles ou des sites Web en échange d’une rémunération. Une solution gagnante pour toutes les parties: les entreprises économisent des frais de test d’utilisateur et, de votre côté, même si vous n’êtes pas professionnel, vous apportez votre aide tout en étant récompensé. Sur User testing, vous pouvez espérer gagner 10 $ via PayPal pour chaque test ou entretien de 20 minutes que vous réalisez.

Faites de l’artisanat

Êtes-vous créatif ou avez-vous une main d’inspiration dans la conception? Le site Etsy vous permet de vendre vos articles faits à la main à plus de 45 millions d’acheteurs actifs. Nombreuses sont les histoires de gens passionnés qui ont réussi à générer des revenus conséquents grâce à la plateforme. Par exemple, ces derniers temps, les masques artisanaux se vendent en moyenne entre 5 et 20 $ chacun.

Essayez des médicaments

Personne ne veut jouer avec sa santé. C’est pour cela que les essais cliniques sont souvent très mal perçus. Mais voyons le bon côté des choses: il s’agit d’aider la science à avancer et d’être rémunéré en contrepartie. Par ailleurs, votre compensation est exemptée d’impôts et vous pouvez choisir le type d’étude clinique qui vous convient. Il ne s’agit pas de faire des tests risqués et dangereux pour la santé. Au Québec, Altasciences est le chef de file de l’industrie, comptant plus de 20 années d’expérience. Il existe aussi Novartis. Par exemple, on trouve des études offrant 20 $ à des personnes ayant été atteintes de la COVID-19. D’autres offrent une rémunération allant jusqu’à 2610 $ pour des cas plus spécifiques.

Lavez le linge de vos voisins

À l’étranger, on voit apparaître des réseaux permettant aux propriétaires d’un ensemble laveuse et sécheuse de laver le linge de leurs voisins qui n’ont pas la chance d’en posséder un. Alors pourquoi pas chez nous? Cela permet aux uns d’amortir leurs machines et aux autres, d’éviter d’avoir à fréquenter les buanderies publiques. En louant votre machine deux fois par semaine à un prix raisonnable de 2 $, vous pourriez accumuler 192 $ par an! Vous pourriez publier une annonce sur Kijiji et Facebook, ou tout simplement distribuer un papier dans la boîte aux lettres de vos voisins.

Recommandez vos amis

Parmi toutes les façons de gagner de l’argent sur le Web, le parrainage fait sans aucun doute partie des meilleures. Que ce soit des logiciels en ligne, des banques en ligne ou des sites de sondage, bon nombre de sites proposent un système de parrainage. L’avantage est que cela ne requiert aucune connaissance ni aucun savoir-faire particulier, seulement un bon réseau. Si c’est un super moyen pour générer rapidement un revenu complémentaire, c’est également un moyen de faire connaître à d’autres un service que vous utilisez et que vous appréciez. Si vous souhaitez faire de l’argent en profitant des programmes de parrainage ou de référencement, sachez que ce texte publié sur Savvy New Canadians répertorie les meilleurs programmes de référencement offerts au Canada.

Affichez de la publicité sur votre voiture

Être payé pour conduire sa propre voiture, pourquoi pas? Le concept est simple. Vous louez un espace publicitaire sur votre carrosserie et vous recevez une compensation en contrepartie, laquelle varie selon la durée de la campagne. Les sites Deltapub, Carvertise, Wrapify et Market Your Car vous proposent de gagner jusqu’à 800 $ par mois en affichant de la publicité sur votre voiture. La première étape est de vous inscrire auprès des différentes entreprises mentionnées précédemment. Si les attentes d’une entreprise à la recherche de publicité correspondent à votre profil, vous aurez alors peut-être une chance d’être sélectionné.

Vendez vos anciens vêtements

Vous avez une tonne de vêtements dans votre garde-robe et vous ne savez plus où les ranger? Vous regrettez un achat récent, car la couleur ne vous plaît finalement pas? Aucun souci! Donnez une seconde vie à vos vêtements grâce à Upcycli. Contrairement à des plateformes généralistes comme Facebook ou Kijiji, Upcycli est une plateforme spécialisée en vêtements, chaussures et accessoires. Prenez en photo le vêtement que vous souhaitez vendre et créez une annonce. Ensuite, l’acheteur paiera directement sur la plateforme. C’est simple, rapide, fiable et éthique! Cette formule est très populaire en Europe avec Vinted, mais quasi inexistante au Québec. Une superbe solution pour la planète et votre porte-monnaie!

Réparez des téléphones et des tablettes

Si vous êtes plutôt à l’aise avec les nouvelles technologies et bricoleur dans l’âme, pourquoi ne pas vous lancer dans la réparation de téléphones ou encore de tablettes depuis votre domicile? Avec du temps et de la motivation, vous pouvez facilement vous former seul, même si vous n’avez jamais fait de telles réparations. Par exemple, le site Web SOSav propose des guides gratuits de réparations et des vidéos explicatives sur YouTube. Commencez par proposer vos services à vos proches, puis élargissez votre clientèle à l’aide de Kijiji et de Facebook. De nos jours, qui n’a pas besoin de faire réparer un appareil électronique?

Vendez vos anciens téléphones

Nombreux sont ceux qui ont un tiroir rempli de vieux téléphones mobiles. On les garde souvent par valeur sentimentale, puis ils finissent par être abandonnés. Pourtant, dans la plupart des cas, ces vieux modèles, qui nous ont coûté cher au moment de leur achat, fonctionnent encore. Alors, au lieu de s’encombrer, pourquoi ne pas les vendre? Pour en tirer un maximum de profit, la meilleure solution est de mettre une annonce sur Kijiji ou Facebook. Cependant, si vous voulez vous en débarrasser rapidement, sans effort, Gorecell est là pour vous. Comptez 65 $ pour un iPhone 6S en bon état et 85 $ pour un Samsung Galaxy S7 Edge. En plus de faire un geste utile pour la planète, c’est une bonne manière de gagner de l’argent.

Récoltez des fruits

La cueillette des fruits, ou fruit picking, est un excellent moyen de gagner de l’argent en été, et avec la pandémie de COVID-19, les cueilleurs sont plus demandés que jamais. Si un peu de travail physique ne vous fait pas peur, c’est un excellent moyen de rester en forme tout en gagnant de l’argent, en étant à l’extérieur et en profitant du soleil. Vous vous ferez également de nouveaux amis en faisant la connaissance de vos collègues cueilleurs de fruits. Pour vous lancer, rien de plus simple: vous trouverez énormément d’offres sur Agrijob, Indeed, Guichet emploi ou encore Wowjobs. Les cueilleurs sont généralement payés à l’heure ou au rendement. Par exemple, pour les cerises, certaines exploitations offrent une rémunération de 2,20 $ par seau.

Faites des missions dans les magasins

Be My Eye est une application qui vous permet de gagner de l’argent en accomplissant des missions dans des magasins autour de vous. Ne la confondez pas avec l’application Be My Eyes, qui vise à aider les personnes aveugles, car vous ne gagnerez pas d’argent grâce à cette dernière. Par exemple, Be My Eye peut vous demander d’aller dans un supermarché local et de vérifier s’il vend une certaine marque d’eau. En général, les missions sont payées entre 5 et 10 $ chacune. Cependant, n’oubliez pas de prendre en compte les frais de déplacement. En choisissant uniquement les missions les plus pratiques et si vous habitez au centre-ville, vous pourrez générer entre 50 et 100 $ par mois.

Vendez des expériences

Eventbrite permet à n’importe qui de créer un événement, un cours, un atelier ou une autre activité, et de les publier sur leur site. Le prix et les autres facteurs sont déterminés par vous! La plateforme Airbnb permet aussi de vendre des expériences physiques telles que des excursions, des tours, des aventures, des leçons et des séances de magasinage en groupe. Depuis la crise de la COVID-19, il est aussi possible d’organiser des événements en ligne!

Faites du covoiturage

C’est une des solutions les plus rapides pour gagner de l’argent avec sa voiture. En effet, le covoiturage est un bon plan pour rentabiliser sa voiture. Nombreux sont les ménages québécois qui possèdent une voiture sans pour autant l’utiliser au maximum de sa capacité. Dans les cinq plus grandes villes du Québec, il y aurait ainsi chaque jour quelque 25 millions de sièges vides dans les autos en circulation. Pourquoi ne pas offrir une place à un ou deux passagers? Ou se laisser conduire jusqu’à destination? À moins d’être asocial, on ne peut qu’y gagner. Six plateformes proposent ce service au Québec: Netflit, Monlift.com, Poparide, AmigoExpress, Covoiturage.ca. Pour vous aider à faire vos premiers pas dans le covoiturage, comme passager ou conducteur, nous vous invitons à lire l’enquête de Unpointcinq.

Devenez traducteur

Certes, on ne s’improvise pas traducteur. Cependant, parler couramment plusieurs langues est un réel atout pour votre porte-monnaie. Vous pouvez proposer directement vos services sur des sites de travail à la pige comme Fiverr ou vous rendre directement sur Unbabel ou Upwork afin de trouver de petits mandats de traduction qui vous correspondent. Comptez environ 5 $ pour la traduction d’un courriel, et bien plus pour des projets plus importants.

Créez des designs

Le design graphique est un métier à part entière. Cependant, si vous êtes un tant soit peu créatif, vous pouvez facilement créer de jolis logos et illustrations à l’aide de logiciels en ligne. En effet, pas besoin de la suite Adobe ou du dernier MacBook Pro. Rendez-vous sur des sites comme Canva ou Picmonkey, créez votre compte et, en quelques clics, vous pourrez commencer à créer des designs. Revendez toutes sortes d’illustrations à votre entourage ou tout simplement sur Fiverr. Comptez entre 10 $ et 20 $ pour des illustrations de base.

Devenez inventeur

Il est temps de transformer cette idée si géniale qui vous trotte dans la tête et de lui donner la chance qu’elle mérite! Soumettez votre idée sur Quirky et une communauté mondiale d’inventeurs, de fabricants et de concepteurs vous aidera à l’affiner. Si votre idée est commercialisée, vous pourriez toucher un pourcentage des ventes.

Lancez votre boutique en ligne

Imaginez-vous offrir toutes sortes de produits sur une boutique en ligne sans avoir à gérer directement l’inventaire? Ce serait génial non? C’est en réalité possible grâce à une pratique très répandue qui s’appelle le dropshipping. Cependant, attention, contrairement aux croyances populaires, le dropshipping n’est pas un moyen de faire de l’argent facile et certaines connaissances sont requises si on veut réellement obtenir du succès. Des plateformes telles que le géant Canadien Shopify ou encore Woocommerce vous permettent de mettre directement en vente dans votre boutique des produits disponibles sur des sites comme Aliexpress ou Alibaba.

Devenez client mystère

On entend souvent parler des clients mystère, mais saviez-vous que vous pouvez en devenir un assez facilement? En remplissant ce formulaire sur le site Lanla ou en vous inscrivant ici sur Enipso, vous aurez peut-être la chance d’obtenir des récompenses en argent ou en rabais dans les commerces que vous évaluerez. C’est une bonne solution pour gagner de l’argent tout en aidant les entreprises avec lesquelles vous faites affaire à vous offrir un service à la hauteur de vos attentes!

Proposez des dîners ou des cours de cuisine chez vous

L’application mobile EatWith vous permet d’inviter des voyageurs à dîner chez vous ou de leur proposer des cours de cuisine. En effet, vous pourriez leur faire vivre des expériences culinaires inoubliables en leur faisant découvrir les spécialités du pays. Airbnb propose aussi ce genre d’expérience, en personne et en ligne! Si vous êtes plutôt bon cuisinier, tentez l’aventure… Pour ce qui a trait aux cours de cuisine, vous pouvez publier des annonces sur Kijiji, Craigslist et dans des groupes Facebook comportant des offres de cours.

Trouvez des emplois à vos amis

Saviez-vous que vous pouvez gagner de l’argent en trouvant des emplois à vos proches? Sur certaines offres d’emploi apparaît en effet le montant de la récompense qui sera accordée à celui qui trouvera le candidat idéal. Les rémunérations offertes en échange de recommandations dépassent facilement les 1000 $, et peuvent même parfois atteindre des sommes incroyables pour des postes plus recherchés. Si ce n’est pas écrit noir sur blanc, vous pouvez tout de même contacter les employeurs et demander une rémunération en cas d’embauche du candidat que vous aurez présenté. Qu’attendez-vous? Trouvez des offres d’emploi sur Jooble, Neuvoo.ca, Indeed, SimplyHired, Jobillico ou encore Workland. C’est une excellente manière d’aider un proche tout en s’enrichissant. Voici d’ailleurs une liste d’offres d’emploi offrant un boni pour une recommandation.

Faites de l’arbitrage

L’arbitrage semble être un concept économique complexe, mais en réalité, faire de l’arbitrage revient à profiter des différences de prix sur différents marchés… ou sites Web. En d’autres termes, si un produit est moins cher sur Kijiji que sur eBay, par exemple, vous pourriez l’acheter pour le revendre sur eBay ensuite. Vous pourriez faire cela avec des montres, des instruments de musique, des composants d’ordinateur, etc. Il est tout de même recommandé d’avoir un minimum de connaissances sur les objets que vous achetez et revendez.

Louez vos objets

L’économie mondiale du partage est en plein boum, si bien que la tendance est à la location. Imaginez un instant la valeur potentielle de tous les objets que vous possédez. Par exemple, Turo permet aux particuliers de louer facilement leur voiture pendant quelques heures ou quelques jours. Sur Kijiji ou Craigslist, vous pourriez mettre une annonce pour offrir la location de votre perceuse, de vos outils de bricolage ou encore de votre appareil photo… À vous de voir quels objets vous souhaitez rentabiliser!

Faites du gardiennage d’enfants

Le gardiennage d’enfants (ou babysitting en anglais) est une des activités les plus connues pour gagner un peu d’argent, et ce n’est pas seulement les ados qui peuvent en faire. Beaucoup de parents vont même préférer confier leurs petits à un adulte. De nos jours, plusieurs sites sont spécialisés dans la mise en relation de gardiens d’enfants et de parents. Les plus connus sont Topnanny, CanadianNanny.ca ou encore NannyServices. Si vous voulez faire du gardiennage d’enfants pour arrondir vos fins de mois, il suffit de vous inscrire sur l’un de ces sites.

Faites du micro-travail

Le concept du micro-travail vise à faire effectuer par des humains des petites tâches plus ou moins complexes contre une rémunération. Amazon vous permet, avec son site Mechanical Turk, de faire du micro-travail tout en étant rémunéré. Pour l’anecdote, la plateforme tire son nom d’un canular historique, le Turc mécanique, un automate supposé jouer aux échecs, mais dans le socle duquel se cachait en réalité un humain. Un grand nombre de tâches sur Mechanical Turk, comme identifier des objets sur des images, retranscrire des documents ou nettoyer des bases de données, sont destinées à entraîner des algorithmes, de manière à automatiser ces tâches par la suite.

Faites du sport

Le sport, c’est bon pour la santé. Plusieurs plateformes proposent de vous rémunérer pour le nombre de pas que vous effectuez. Si ces applications ne feront pas de vous des millionnaires, elles constituent une invitation à marcher et, bien souvent, à découvrir des boutiques. SweatCoins, Runtopia et Lifecoin récompensent leurs utilisateurs à l’aide de points après chaque effort physique effectué comptabilisé par la plateforme. Ces points sont ensuite échangeables contre des rabais exclusifs offerts par les entreprises.

Louez votre appartement sur Airbnb

Lorsque vous quittez votre appartement pour quelques jours, vous pouvez le louer pour faire quelques dollars. Vous pouvez aussi louer votre chambre d’amis sans quitter les lieux. Il suffit de vous inscrire sur le site Airbnb ou Booking en tant qu’hôte, de publier une annonce avec le prix et les photos de votre appart. Kijiji permet aussi de faire cela. Faites tout de même attention lorsque vous décidez à qui vous louez votre appartement.

Vendez vos vieilles affaires

Nous avons tous de vieilles choses qui traînent à la maison et qui ne nous sont plus utiles. En fait, il existe plusieurs sites comme Kijiji, VarageSale, Craigslist et Letgo qui vous permettent de vendre tous ces objets qui ne servent plus à rien. Il vous suffit de publier une annonce avec une image et un prix, et de laisser les potentiels acheteurs vous contacter.

Faites de la photographie

Photographe du dimanche, photographe de toujours ou photographe tout court? Sachez qu’il existe des banques de photos en ligne comme Gettyimages et Shutterstock, qui permettent à tous les photographes de vendre leurs photos. Le site montréalais Unsplash vous permet de publier vos photos et de les rendre disponibles gratuitement pour tout le monde. Cela ne vous fera pas gagner d’argent, mais augmentera grandement votre visibilité et vous permettra peut-être de décrocher des contrats. L’application Foap vous permet de vendre directement vos photos via votre téléphone intelligent. Toutefois, pour maximiser vos chances de faire de l’argent, gardez en tête que la quantité est au moins aussi importante que la qualité sur ce type de sites.

Devenez livreur

Pourquoi ne pas concilier exercice physique et revenu? Il est relativement simple de devenir livreur de nourriture pour Uber Eats ou DoorDash à vélo, et c’est un moyen décent de gagner un revenu supplémentaire. D’ailleurs, si vous n’aimez pas le sport, vous pouvez toujours le faire en voiture, mais cela exige plus de prérequis, comme avoir au minimum 19 ans et posséder un permis de conduire depuis plus d’un an. Selon Glassdoor, les livreurs gagnent généralement 15 $ de l’heure. Mais gardez surtout en tête que certains gagnent moins et d’autres, plus. Pour vous lancer, il vous suffit de vous inscrire ici pour Uber Eats et ici pour DoorDash.

Répondez à des sondages rémunérés

Qui n’a jamais entendu parler des sondages rémunérés? C’est sûrement une des premières choses sur lesquelles on tombe lorsqu’on recherche un moyen de gagner de l’argent sur Internet. En toute honnêteté, il n’y a pas beaucoup d’argent à faire avec ces sites Web, mais, comme on dit, chaque dollar compte. Cependant, malgré la mauvaise réputation qu’ils ont, les sondages rémunérés peuvent tout de même vous aider à obtenir un petit revenu. Dans la plupart des cas, il vous suffit de vous inscrire ou de télécharger l’application et de répondre aux sondages auxquels vous êtes admissibles. S’il est difficile d’établir la liste de toutes les plateformes de sondage qui vous feront perdre votre temps et qui ne vous paieront jamais, en voici tout de même quelques-unes qui ont fait leurs preuves: LEO, Featurepoints, Swagbucks.

Louez une chambre pour étudiant

Si vous disposez d’un logement spacieux ou de chambres non occupées, il est possible pour vous de générer facilement une source de revenus régulière ou ponctuelle en les louant. Par exemple, il vous est possible d’offrir une chambre en sous-location à des étudiants en recherche de logement. En plus d’enrichir votre portefeuille, vous aurez l’occasion d’enrichir vos relations sociales en côtoyant plusieurs personnes différentes. La meilleure façon de trouver vos futurs locataires est encore de publier une annonce sur Kijiji ou sur Facebook dans des groupes destinés à cet usage. Par exemple, à Montréal, vous pouvez rejoindre les groupes Logement Étudiant/Students Housing MONTREAL- UQAM, UdeM, McGill, HEC, POLY, McGill Housing – Rental – Rooms – Apartments – Sublet ou encore Montreal Apartments / Logements Montréal.

Vendez vos designs

Si vous êtes une personne créative, vous pouvez exploiter votre talent en vendant de la marchandise sur laquelle figurent vos designs. Par exemple, vous pouvez concevoir et vendre de l’art sur des t-shirts. Merch par Amazon permet à n’importe qui de télécharger ses illustrations et de les mettre sur des t-shirts qui seront ensuite vendus et expédiés par Amazon, sans aucun autre effort de votre part. Society 6 et Creative Market sont aussi des excellentes plateformes pour faire un peu d’argent supplémentaire.

Commercialisez votre musique

Si vous faites de la bonne musique, vous pouvez la vendre par l’entremise de Tuncore ou de DittoMusic. Elle sera mise en ligne sur de nombreuses plateformes et vous serez rémunéré en fonction des écoutes et des téléchargements. Vous pouvez également financer votre passe-temps à l’aide de Patreon, qui permet aux musiciens de créer un service par abonnement. Notez aussi que si vous êtes un bon musicien, vous pouvez également proposer vos services sur Fiverr.

Faites du gardiennage d’animaux

Vous aimez les animaux? Sachez qu’il est possible de garder ou de promener un animal de compagnie à l’occasion, et de se faire payer pour ce service. Le site Pawshake vous permet de devenir gardien d’animaux. Il suffit de mettre en ligne votre profil avec une photo et le prix que vous proposez pour que les personnes à la recherche d’un gardien d’animaux puissent vous contacter. Dans le même style, on retrouve aussi les plateformes américaines Rover et Petluv. Faites-vous rémunérer entre 15 et 40 $ par nuit de gardiennage.

Travaillez à la pige

Vous avez des compétences que vous aimeriez mettre à profit hors des heures de travail? Plusieurs plateformes québécoises comme Pige.Quebec, AgentSolo, HelloDarwin, HelpMee et Adèle sur demande vous permettent de travailler à la pige en proposant divers services. À l’international, Upwork, Fiverr et Freelancer sont très populaires. Si vous n’avez pas de compétences particulières, ne perdez plus de temps et formez-vous avec Udemy! Ce site propose une pléthore de formations et de cours, dont certains sont gratuits.

Magasinez avec Paymi

Paymi, un site Web de remises en argent, génère des commissions lorsque les membres accèdent directement de leurs sites à des magasins ou services en ligne et effectuent des achats. Ils récompensent ensuite les membres en leur rendant un pourcentage de la commission qu’ils ont reçue. Celle-ci peut s’élever à un pourcentage de 2% à 10% pour les achats au détail, jusqu’à un taux de 20% pour les achats de voyages, et jusqu’à un taux de 30 à 40% pour les magazines. Avec Paymi, 2% de vos achats chez Burger King vous sont directement crédités sur votre compte Paymi. Lorsque vous aurez accumulé 20 $, vous pourrez retirer cet argent via un virement Interac.

Devenez un écrivain en herbe

Vous avez une bonne plume et vous ne faites pas de fautes d’orthographe? Vous pouvez franchir le pas en écrivant quelques articles sur les sujets qui vous passionnent le plus. Le site Textbroker vous permet de gagner quelques sous pour les articles que vous écrivez. Vous pourriez également proposer directement vos services sur Fiverr. Beaucoup d’entreprises sont à la recherche de rédacteurs pour alimenter leur blogue et leur infolettre. Vous pourriez devenir un de leurs rédacteurs pigistes, avec en prime la mention de votre nom à la fin de l’article. Le comble de la satisfaction! Et si vous êtes vraiment doués pour raconter des histoires, lancez-vous sur Wattpad. Si beaucoup de gens vous lisent, vous aurez peut-être la chance de publier un livre ou de voir votre récit adapté au cinéma.

Créez votre propre blogue

Vous avez une passion et vous savez écrire? Vous pouvez sans doute créer votre propre blogue pour faire part de vos trucs et astuces tout en bâtissant votre lectorat! Avec un peu de chance, votre blogue deviendra connu et des commanditaires viendront cogner à votre porte. Voici quelques conseils pour créer et monétiser un blogue. Les plateformes Wix, WordPress ou encore SquareSpace vous proposent d’héberger et de créer votre propre site, et donc votre blogue.

Donnez des cours

Vous parlez couramment plusieurs langues, vous êtes doué en mathématiques, en informatique ou dans n’importe quel autre domaine? Faites bénéficier le monde de vos atouts. Les sites Superprof, Livementor ou encore Tutor vous permettent de donner des cours particuliers en visioconférence. Si vous visez à rejoindre davantage d’étudiants, vous pouvez aussi créer des cours préenregistrés sur Udemy, la plus grande plateforme d’apprentissage en ligne avec plus de 40 millions d’étudiants. Si vous souhaitez ouvrir votre propre école en ligne, vous pouvez utiliser des plateformes comme Didacte (la seule option 100% québécoise), Teachable, Thinkific, Podia ou Skillshare pour créer votre cours et le publier en ligne sur votre propre nom de domaine. Pour en apprendre plus sur la commercialisation des formations en ligne, n’hésitez pas à consulter le blogue de Dominique Fraser, une experte qui a su générer plus de 1,3 million de dollars en vente en transmettant ses connaissances en ligne.

Devenez chauffeur Uber

Impossible de passer à côté des plateformes de véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC) et de l’engouement médiatique qu’elles génèrent. Pour beaucoup d’entre nous, elles font partie du quotidien. Si vous possédez une voiture âgée de 9 ans ou moins, un permis de conduire valide et que vous vous êtes bien comporté ces dernières années, alors vous avez de grandes chances de pouvoir devenir chauffeur Uber. Rendez-vous ici pour s’inscrire et connaître les exigences. En général, un chauffeur Uber est payé entre 19 $ et 21 $ brut de l’heure, une rémunération qui ne tient pas compte des coûts d’essence, de kilométrage et de la fiscalité.

Gérez les campagnes Facebook Ads pour les commerces locaux

De nos jours, aucune entreprise, aussi petite soit-elle, ne peut se permettre d’ignorer le marketing en ligne. Cependant, il est difficile pour certains petits commerces, faute de temps ou tout simplement de compétence, de gérer des campagnes de publicité Facebook. Pour beaucoup d’entre nous, Facebook n’a plus de secrets et proposer de gérer des campagnes Facebook Ads aux commerçants locaux apparaît alors comme un fabuleux moyen de générer un revenu. Si vous n’avez jamais géré de campagnes Facebook Ads, vous pouvez facilement vous former avec les formations d’Olivier Lambert (payantes) ou directement sur Facebook Blueprint.

Gagner de l’argent en vendant vos vieux livres

Quelle que soit la noblesse du livre, il reste un objet à usage unique. Combien d’ouvrages avez-vous relus? Mis à part quelques exceptions, il y a de grandes chances que la plupart d’entre eux prennent la poussière sur vos étagères. Or, si un livre ne vous a pas marqué, à quoi bon le garder? Vous pouvez facilement les vendre sur Abebooks, Amazon ou encore Kijiji. Trier et vendre ses livres, c’est un geste écologique qui vous rapportera un peu d’argent, mais c’est surtout un geste pour vous-même: quand votre intérieur est moins encombré, vous y voyez plus clair!

Participez à des concours

Vous pouvez gagner de l’argent et des cadeaux en participant à des concours sur Internet! En général, il vous suffira d’entrer quelques informations personnelles, de voter, d’aimer ou de partager une page pour valider votre inscription. Pour multiplier vos chances de gagner, il est avantageux de participer à de nombreux concours. Vous pouvez notamment en retrouver sur Concours du Québec, Concours Web, Journal de Montréal, Radio Canada, FrancoisCharron.com ou encore sur le forum de Regflagdeals. Cependant, en participant à des concours, votre boîte courriel risque d’être encombrée de pourriels. Une solution pour éviter ce désagrément est de vous créer une adresse courriel consacrée à votre participation à divers concours. N’oubliez toutefois pas de la consulter régulièrement, question de savoir si vous avez gagné quelque chose.

Vendez vos documents

Saviez-vous qu’il était possible de vendre vos documents d’école ou vos travaux en ligne? Dissertations, exposés, études de cas, études de marché et plus encore: vous pouvez les mettre en vente sur Internet. Vous toucherez des commissions pour chaque vente, consultation et téléchargement de vos documents. Voici les sites les plus connus qui proposent ce type de service: Stuvia, Academon, Pimido et Gradebuddy (anglais). La majorité d’entre eux ne proposent pas encore le dollar canadien comme devise, mais ils n’en restent pas moins intéressants.

HYPERLINK « https://hardbacon.ca/#facebook »

Ce contenu a été produit en partenariat avec Hardbacon. Pour en savoir plus sur Hardbacon et ses services, visitez le blogue hardbacon.ca

﷟HYPERLINK « https://hardbacon.ca/#facebook »