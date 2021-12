18 petits boulots bizarres pour gagner des revenus supplémentaires 

L’argent ne pousse pas dans les arbres. Mais cela ne devrait pas vous empêcher de gagner des revenus supplémentaires. La meilleure façon d’avancer est d’avoir un bon vieux travail ou de demander une augmentation. Mais si vous n’avez beaucoup de temps, il existe de nombreuses façons de joindre les deux bouts avec un minimum d’efforts. Des travaux complémentaires bizarres aux flux de revenus passifs, voici les 20 meilleures façons de gagner de l’argent facile.

1. Vendez vos cartouches d’encre vides

L’encre est incroyablement chère. Et on ne parle même pas du toner. Il est parfois plus économique d’acheter une nouvelle imprimante que de recharger vos cartouches d’encre. Si vous êtes comme moi, vous avez probablement un tiroir où traînent quelques-unes de ces cartouches.

Heureusement, vous pouvez convertir ces déchets en argent. Ink Canada paiera jusqu’à 4 $ pour chaque cartouche d’encre vide. L’entreprise prendra ces cartouches et les recyclera pour vous. Vous pouvez aider l’environnement et gagner un revenu d’appoint en même temps.

2. Examiner les déclarations de revenus antérieures

L’Agence du revenu du Canada (ARC) vous permet de revoir et de corriger les déclarations de revenus que vous avez produites au cours des dix dernières années. C’est en fait la loi. Je ne sais pas pour vous, mais je n’étais pas un génie de la déclaration de revenus dans ma jeunesse. Qui sait quelles déductions j’ai ratées au début de ma vingtaine.

Family Tax Recovery est un cabinet comptable basé à Toronto qui a aidé plus de 10 000 Canadiens à retrouver plus de 20 millions de dollars en remboursements manqués. Ils ne vous facturent leurs services que si vous obtenez effectivement un remboursement d’impôts. Ils prennent 33% du montant des remboursements manqués qu’ils trouvent. Vous obtiendrez tout de même 66% de l’argent que vous n’aviez pas auparavant. Du revenu d’appoint sans vous casser la tête.

3. Vérifiez si votre compte de l’ARC contient des chèques non encaissés

Puisque nous parlons d’impôts, vous êtes-vous connecté à votre compte de l’Agence du revenu du Canada (ARC) dernièrement? La saison des impôts ne commence qu’en février, mais cela ne veut pas dire que l’ARC ne vous doit pas de l’argent dès maintenant. Votre compte de l’ARC comprend maintenant une fonction qui vous permet de vérifier si vous avez des droits non réclamés, comme un chèque de TPS qui s’est peut-être perdu dans le courrier.

Ouvrez une session dans votre compte de l’ARC et, sur le côté droit, environ au tiers de la page, vous verrez un menu intitulé Services connexes avec une liste à puces. Faites défiler la liste jusqu’en bas et cliquez sur Chèques non encaissés. Si vous en avez, le site vous indiquera le montant, le type de prestation et le formulaire que vous devez imprimer, signer et renvoyer à l’ARC. L’ARC vous enverra ensuite un chèque de remplacement.

4. Louez votre équipement pour bébé

Tous les parents savent que les accessoires pour les jeunes enfants, comme le berceau et le porte-bébé, ne sont utiles que pendant une courte période. Mais ne soyez pas si prompt à revendre ou à donner vos articles pour bébé usagés. Vous pouvez en fait transformer votre matériel d’occasion en une activité secondaire intéressante.

Babyquip.com vous permet de louer vos jouets et équipements pour bébé à des voyageurs ayant de jeunes enfants. J’ai découvert cette perle en préparant un voyage à Disney il y a quelques années. Je n’avais tout simplement pas suffisamment d’espace pour apporter des accessoires pour bébé encombrants dont j’avais pourtant désespérément besoin. Grâce à Google, j’ai trouvé le Airbnb de tout ce qui concerne les bébés.

5. Soyez payé pour vous mettre en forme

Il y a peu de choses dans la vie qui sont plus difficiles que de perdre du poids. Ne serait-ce pas formidable si vous pouviez gagner de l’argent supplémentaire simplement en vous utilisant le tapis de course?

Avec HealthyWage, c’est exactement ce que vous pouvez faire. Vous décidez de la quantité de poids que vous voulez perdre, du délai et du montant que vous êtes prêt à miser. Si vous atteignez votre objectif, vous gagnez de l’argent réel. Si vous n’atteignez pas votre objectif, vous perdez votre argent. Le gain moyen est d’environ 1 400 $.

6. Louez un espace inutilisé

Vous disposez d’une surface supplémentaire? Vous avez peut-être de l’espace libre dans votre cave ou votre grenier? Ou peut-être que votre entrée pourrait accueillir une voiture supplémentaire? Quoi qu’il en soit, tout cet espace peut vous rapporter de l’argent.

Spaceishare.com est un marché en ligne qui met en relation les personnes disposant d’un espace d’entreposage inutilisé et celles qui en ont besoin. Il suffit d’indiquer votre espace et de fixer votre prix; c’est aussi simple que ça. Les locataires signent un contrat juridiquement contraignant basé sur vos conditions, et vous recevez des paiements automatiques chaque mois.

7. Louez vos instruments de musique

Alors toi et tes copains avez essayé de monter un groupe? Mais Jimmy a démissionné et Jody s’est mariée? Désolé, Bryan Adams en devenir, maintenant votre guitare se trouve dans le coin du salon et prend la poussière. Transformez ces six cordes en revenu passif.

Avec Fretish.com, vous pouvez louer vos instruments de musique et autre matériel musical en ligne. Il suffit de créer une annonce, de fixer votre prix et de répondre aux demandes des locataires. Lorsqu’une réservation est effectuée, Fretish.com demande au locataire une caution pour les dommages ou une preuve d’assurance tous risques. L’argent facile est une musique à mes oreilles.

8. Louez votre voiture

Que feriez-vous avec 620$ de plus par mois? Si vous faites partie des millions de Canadiens qui travaillent à domicile dans ce monde post-pandémie, vous avez probablement fait le bon choix en réduisant votre assurance automobile à la conduite de plaisance. Ne vous contentez pas d’économiser, gagnez de l’argent!

Avec Turo.com, vous pouvez partager votre voiture avec d’autres personnes lorsque vous n’en avez pas besoin. Travaillez plus intelligemment, pas plus durement. Offrez-vous une augmentation de salaire en louant votre voiture pendant que vous travaillez à la maison ou pendant la fin de semaine lorsque vous préférez regarder la télévision. Il suffit de créer une annonce gratuite, de fixer votre prix et vos conditions, et de rencontrer votre invité.

9. Lancez un NFT

Un NFT-quoi? Un jeton non fongible (NFT) est un actif numérique unique qui ne peut être échangé ou remplacé par un article similaire. Et il est en train de prendre d’assaut la communauté cryptographique. Le célèbre mème Internet «disaster girl» a été transformé en un NFT et vendu pour 500 000 $ US.

Le monde est votre marché de NFT. Pour commencer, vous devez choisir votre blockchain et acheter des cryptomonnaies. Vous pouvez utiliser Mintable, Rarible ou Opensea pour créer et répertorier votre art numérique. Si vous êtes un inconditionnel de la Smart Chain de Binance, consultez BakerySwap, Juggerworld ou Treasureland pour vos besoins.

10. Louez votre véhicule récréatif

Dans cette bizarrerie qu’est la post-pandémie, il n’y a pas grand-chose à faire à part camper. La demande d’équipements de loisirs a fait exploser le marché des véhicules récréatifs (VR), tant commercial que de particulier à particulier. Donc, si vous avez un VR ou une remorque, félicitations! Vous pouvez gagner de l’argent en faisant du porte-à-porte.

Des sites Web comme Rvezy.com peuvent vous aider à gagner jusqu’à 1 400 $ par semaine. Vous pouvez créer une annonce, fixer votre prix, accepter une réservation et accueillir vos invités. Vous pouvez proposer des services supplémentaires pour gagner plus d’argent, comme la livraison personnelle du camping-car à vos invités.

11. Louez votre disque dur

Mon ordinateur est tombé en panne l’autre jour, et une partie de moi est morte intérieurement. Jusqu’à ce que je réalise que j’avais sauvegardé toutes mes précieuses données. Mais je suis à court de stockage numérique, alors que faire? Heureusement, il existe un marché pour tout, y compris pour le stockage en nuage. Si vous avez de l’espace supplémentaire sur votre disque dur, vous pouvez aussi en faire votre activité secondaire.

Des sites comme Storj et Sia vous permettent de connecter votre disque dur à un réseau en nuage. Le potentiel de gain dépend de l’espace que vous êtes en mesure de fournir, et vous devez garder votre appareil allumé en permanence. Les gains peuvent aller de 4 à 92 $ par mois. Toutefois, ces sites ne vous paient pas en argent traditionnel, ils vous paient en cryptomonnaie.

12. Accueillir des étudiants internationaux

Si vous avez une ou deux chambres libres et que vous aimez faire une différence dans la vie des autres, l’accueil d’un étudiant est peut-être fait pour vous. Mais ce travail n’est pas pour tout le monde. Vous devez avoir une passion pour les enfants et leur éducation qui va bien au-delà du simple fait de gagner quelques dollars supplémentaires par mois.

Si vous souhaitez offrir un chez-soi à des étudiants internationaux, le Canadian Homestay Network peut jumeler votre famille avec un étudiant compatible. Il y a quelques frais de démarrage à prévoir. Et bien sûr, s’occuper de l’enfant d’une autre personne est un engagement énorme. Vous pouvez passer par une agence ou directement par votre école primaire ou secondaire locale.

13. Enseigner l’anglais en ligne

Si vous aimez aider les autres, mais que partager votre espace personnel n’est pas vraiment votre tasse de thé, il existe une activité secondaire pour ça aussi. Vous pouvez tirer profit de votre passion en enseignant l’anglais en ligne depuis le confort de votre maison.

Des sites comme VIPKid et Skooli vous paieront entre 14 et 22 $ de l’heure pour enseigner l’anglais en ligne. Si vous êtes titulaire d’un baccalauréat dans n’importe quel domaine, vous pouvez commencer et choisir un horaire qui vous convient. Vous êtes déçu de ne pas avoir de diplôme? Ce n’est pas grave, Whales English recrute toute personne qui parle couramment l’anglais pour enseigner à des étudiants chinois. Et l’entreprise offre un salaire compétitif allant jusqu’à 26 $ de l’heure.

14. Changez de banque

Récemment, j’ai gagné 300 $ juste en changeant de banque, sans blague. J’en avais assez de me voir facturer des frais onéreux pour des comptes que j’utilise à peine. J’ai alors découvert le monde des banques numériques qui proposent des services bancaires totalement gratuits. Et comme si cela ne suffisait pas, j’ai réalisé que la plupart d’entre elles offrent des primes d’inscription incroyables pour les nouveaux clients.

En ce moment, Tangerine vous verse 300 $ lorsque vous ouvrez un compte d’épargne et un compte-chèques et que vous ajoutez le dépôt de vos salaires. Ils offrent des services bancaires gratuits qui vous permettront d’économiser environ 170 $ par an. Cela fait 470 $ dans votre poche lorsque vous rompez avec votre banque actuelle. Recommandez vos amis et recevez 50 $ supplémentaires pour chaque personne qui s’inscrit avec votre code de recommandation, jusqu’à un maximum de trois personnes par an.

15. Minage des cryptomonnaies

Si vous êtes un passionné de crypto comme moi, vous êtes toujours à la recherche de moyens faciles de gagner plus d’argent numérique. La spéculation sur séance est risquée et demande beaucoup d’efforts. Mais le minage est aussi facile que de brancher un appareil et de s’en aller. Pas d’histoires, pas de problèmes.

Des entreprises comme iHub.Global offrent des possibilités de minage pour tous les budgets. Pour l’instant, elles construisent un réseau sans fil d’individu à individu mondial pour alimenter l’Internet des objets (IOT) en pleine expansion. En vous inscrivant pour devenir un hôte, vous recevrez un dispositif matériel gratuit pour aider à construire leur infrastructure sans fil mondiale. Il suffit de payer les frais d’expédition, de brancher le matériel et de gagner des pièces d’hélium (HNT). Au cours des trois derniers mois, le prix des HNT a augmenté de 67%, passant de 16 à plus de 27 $ par pièce. À quand remonte la dernière fois où votre banque vous a versé 67% d’intérêts sur votre compte d’épargne?

16. Secouez votre téléphone

Réveillez-vous, secouez, et gagnez de l’argent. Qu’est-ce que ça veut dire? Cela signifie que vous pouvez gagner des bitcoins juste en secouant votre téléphone tous les jours. Cela semble fou, mais je vous promets que c’est vraiment aussi facile. Je fais cela depuis quelques mois maintenant et j’ai gagné 30 $ en bitcoins (BTC) gratuits.

Shakepay est l’une de mes applications de commerce cryptographique préférées, car non seulement c’est une excellente alternative canadienne à Venmo, mais aussi elle permet de gagner des BTC gratuits. Il suffit de télécharger l’application, de créer votre compte et de secouer. Si vous ne manquez jamais un jour, vous avez la possibilité de gagner plus de 500 $ de BTC en un an, en fonction de l’évolution du cours du BTC, évidemment.

17. Gagnez des bitcoins lorsque vous faites des achats

OK, secouer votre téléphone est plutôt facile. Mais saviez-vous que vous pouviez doubler votre potentiel de gain en cryptomonnaies? Et c’est encore plus facile que de se souvenir de secouer son téléphone tous les jours.

Avec la carte prépayée Mogo Visa Platinum, vous gagnez des bitcoins gratuits sur vos achats quotidiens. Il vous suffit de vivre votre vie pour que de l’or numérique s’ajoute à votre portefeuille. En plus de cela, chaque fois que vous utilisez votre carte pour effectuer un achat, Mogo plante un arbre.

18. Soyez un ramasseur de crottes

Il n’y a rien de pire que lorsque la fonte printanière découvre ce qui ne peut être décrit que comme une apocalypse de crottes de chien dans votre jardin. J’aime mon chien, mais le nettoyage après ce désastre ne m’intéresse pas.

Heureusement, des entreprises comme Poo Crew sont là pour prendre en charge les tâches dégoûtantes que nous ne voulons pas faire. Donc si vous aimez les chiens et que cela ne vous dérange pas de ramasser les petits cadeaux marrons qu’ils laissent derrière eux, c’est l’activité secondaire qu’il vous faut. Vous êtes payé au mètre carré, donc le potentiel de gain dépend de votre disponibilité et de la rapidité avec laquelle vous travaillez. En moyenne, le ramasseur de crottes gagne environ 17 $ de l’heure. Vous pouvez gérer votre propre emploi du temps et travailler quand cela vous convient.

Ce contenu a été produit en partenariat avec Hardbacon. Pour en savoir plus sur Hardbacon et ses services, visitez le blogue hardbacon.ca

HYPERLINK « https://hardbacon.ca/#facebook »