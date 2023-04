Comment assurer une voiture d’occasion à moindres frais

Les primes d’assurance auto varient en fonction du véhicule assuré. C’est simple, si votre voiture a une valeur élevée, elle coûtera plus cher à réparer suite à un accident. Que votre auto usagée soit une Kia âgée de 10 ans ou un VUS de l’an dernier, il y a plusieurs bonnes raisons de l’assurer. En choisissant une police d’assurance auto adéquate, vous en sortirez gagnant. En réalité, souscrire une assurance pour une automobile usagée ou neuve n’est pas tellement différent. Puisque l’état du véhicule et son âge sont des facteurs qui influencent les primes, assurer une voiture usagée est généralement moins cher. Voyons de quoi il faut tenir compte pour obtenir un prix juste.

L’assurance auto au Québec

L’assurance responsabilité civile est obligatoire dans la province de Québec. C’est donc un «no brainer»; vous devez acheter une police d’assurance auto pour vous couvrir en cas de dommage causés involontairement à autrui avec votre auto. C’est ce qu’on appelle communément «s’assurer juste sur un bord».

Si vous payez comptant, vous pouvez vous contenter de cette assurance «d’un seul bord». Enlever les garanties «collisions» et «tous risques» diminuera vos primes. Cependant, vous devrez payer vous-même les frais de réparation ou de remplacement de votre véhicule si un événement malheureux vous arrive. Dans le cas où décidez de financer ou de louer une voiture d’occasion, vous devriez prendre des protections plus étendues. Par ailleurs, le concessionnaire vous demandera certainement une preuve d’assurance lors de l’achat.

Pourquoi assurer une voiture d’occasion

Sur la route, tout peut arriver. En 2022, 315 personnes sont décédées, plus de 1 000 ont été blessées gravement et plus de 22 000 légèrement dans un accident de la route au Québec. Il y a donc un risque bien réel de subir un incident à un moment ou à un autre de notre vie de conducteur automobile.

Même si la Société de l’assurance automobile du Québec couvre automatiquement la plupart des personnes pour un certain nombre de problèmes, dont des indemnités aux blessés, l’assurance auto reste de mise. Une police d’assurance convenable couvrira les réparations ou le remplacement de votre véhicule, ainsi que d’autres choses comme une location temporaire pour que vous puissiez continuer de vous déplacer. Vous ne voulez probablement pas qu’une collision banale vous empêche de vous rendre au travail et de gagner votre pain!

De plus, vous pouvez tenir compte de la dépréciation de votre auto et évaluer si vous avez besoin de vous assurer pour son coût de remplacement. Sans protection spécifique, lorsqu’une auto est déclarée perte totale, c’est sa valeur actuelle (dépréciée) qui est prise en compte par l’assureur. À titre d’exemple, un véhicule neuf peut perdre en moyenne 20 % de sa valeur au cours de sa première année, et près de 50 % quelques années plus tard. Aurez-vous alors assez d’argent pour vous procurer une auto plus récente?

Coût de remplacement d’une voiture d’occasion

Dans quelques années, voire quelques mois, votre voiture d’occasion vaudra moins que le montant que vous avez payé à l’achat. Advenant une perte totale, sa valeur réelle à la date de la collision risque d’être inférieure au solde de votre prêt automobile. L’assurance de remplacement comble cet écart pour vous. C’est une assurance que vous devez vous procurer séparément. Vous vous retrouverez donc avec deux couvertures distinctes.

Une deuxième possibilité pour mieux vous protéger est d’ajouter un avenant «valeur à neuf» à votre police. En cas d’accident, votre assureur tiendra compte de votre coût d’achat pour calculer l’indemnité à verser. Vous pourriez aussi avoir droit à une nouvelle voiture équivalente à votre ancienne auto, en âge et en kilométrage. Sachez toutefois que votre voiture usagée doit correspondre à certains critères et que cette protection est disponible pendant quelques années seulement après l’achat.

Qui peut bénéficier d’une couverture d’assurance auto étendue

Dépendez-vous de votre auto pour vous rendre au travail? Avez-vous un budget tellement serré que votre équilibre financier risque de s’écrouler sous le coup d’une dépense imprévue? Votre voiture d’occasion est-elle grevée d’un prêt? C’est le genre de question à se poser avant de choisir son assurance auto. Si la réponse est oui, il est probablement dans votre intérêt d’ajouter des protections à votre assurance.

4 façons de diminuer le coût de l’assurance d’une voiture usagée

Lorsque vient le temps de réduire le coût des assurances, tous les moyens sont bons, sauf un : ne pas bien se protéger. N’enlevez pas des protections dont vous avez besoin simplement pour payer 5 $ de moins chaque mois. La facture pourrait être beaucoup plus élevée en cas d’accident.

Achetez une voiture usagée modeste

Le modèle et l’année ont un grand impact sur les primes d’assurances. Un modèle ancien vous permet généralement d’économiser tant sur le prix d’achat que sur la police d’assurance. En effet, le montant de vos primes tient compte de la valeur de votre véhicule; elles augmentent si celui-ci coûte plus cher à réparer ou à remplacer, puisque les assureurs prennent en considération le coût d’une réclamation en cas d’accident. Donc, si vous possédez une voiture luxueuse, votre assurance auto sera plus dispendieuse. De plus, certains modèles sont plus susceptibles d’être impliqués dans une collision, volés ou vandalisés. C’est une autre raison pour laquelle un assureur peut augmenter vos primes.

Magasinez votre police d’assurance auto

On ne le dira jamais assez! D’un assureur à l’autre, le prix peut changer drastiquement. C’est donc toujours une bonne idée d’utiliser un comparateur d’assurances auto comme celui de Hardbacon. Parmi les rabais les plus connus, on trouve l’appartenance à un ordre professionnel ou une association, ainsi que le regroupement de l’assurance auto et habitation ou des deux véhicules chez le même assureur. Votre profession vous donne peut-être un rabais intéressant auprès d’une compagnie d’assurance. Voiture neuve ou usagée, les mêmes rabais s’appliquent habituellement.

Augmentez votre franchise

La franchise est le montant à débourser de votre poche en cas de réclamation. En passant de 500$ à 1000$ de franchise, votre prime mensuelle diminuera. Attention toutefois, vous devriez seulement l’augmenter si vous avez la capacité de payer un montant plus élevé en cas de réclamation.

Évitez les voitures modifiées

Suspension améliorée, roues en alliage, support à skis et système d’alarme vous font vibrer? Ces modifications courantes seront probablement couvertes par votre police d’assurance, mais il se peut que vous deviez payer plus cher. Certaines modifications qui augmentent considérablement la valeur de votre véhicule (comme une peinture personnalisée) ne sont pas toujours entièrement couvertes, voire pas couvertes du tout dans le cas où elle nuisent à la sécurité.

Avant d’acheter votre voiture usagée

En matière de frais automobiles, l’assurance n’est pas tout. La consommation d’essence, la qualité de la fabrication et plusieurs autres facteurs entrent en jeu. Voici d’autres éléments à considérer sérieusement avant d’arrêter votre choix sur une voiture d’occasion en particulier.

Il est toujours bon d’évaluer les caractéristiques du véhicule avant de l’acheter. Outre la marque, le modèle, la taille et le prix, songez à sa consommation de carburant, sa cote de sécurité, l’expérience de conduite et sa valeur de revente. La cote de sécurité s’obtient auprès de l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), qui évalue la protection des occupants du véhicule dans des situations de collision. La valeur de revente d’une auto varie grandement d’un constructeur à l’autre. Un bon prix à la revente vous donnera un petit coup de pouce pour acquérir votre véhicule suivant!

Bien connaître ce qu’on achète

Pour ne pas vous faire avoir par le vendeur, vous pouvez estimer la valeur de l’auto à l’aide de l’outil de Carfax. Il fournit une fourchette de prix et vous permet d’ajuster vos attentes ainsi que celles du vendeur. L’historique du véhicule peut aussi être obtenu auprès de Carfax. Il est utile car il fournit de l’information importante, par exemple si le véhicule a été impliqué dans un accident.

Faire l’essai de la voiture est absolument nécessaire. Un essai routier de 30 minutes sur un itinéraire familier vous permettra d’évaluer le fonctionnement de l’auto. Freine-t-elle bien? Êtes-vous à l’aise de la stationner? Comment vous sentez-vous lors de l’accélération, d’un virage ou d’un changement de voie?

Une inspection avant l’achat peut vous aider à voir plus clair. Un mécanicien déterminera pour vous l’état mécanique du véhicule. Vous serez rassuré d’apprendre que vous pouvez le conduire en toute sécurité! Il peut aussi peut vous aider à cerner les problèmes actuels et futurs, une carte dans votre manche pour la négociation du prix.

Opter pour une voiture d’occasion est souvent un choix judicieux sur le plan financier. Non seulement vous profitez de la dépréciation qu’un modèle relativement récent peut avoir subie, mais vous économisez aussi sur votre protection d’assurance auto.

FAQ sur les assurances pour voitures d’occasion

Combien de temps faut-il pour assurer une voiture d’occasion?

Les assureurs posent plusieurs questions avant d’accepter de vous assurer, il faut donc prévoir un peu de temps pour un appel avec eux. Toutefois, votre police pourrait être valide dès que vous raccrochez.

Comment assurer une voiture d’occasion?

On assure les véhicules neufs et usagés de la même façon. L’assurance responsabilité civile est obligatoire au Québec, mais vous avez le choix des autres protections. Dans les deux cas, contactez plusieurs assureurs pour comparer leurs prix.

Quand faut-il assurer une voiture d’occasion?

Juste avant de vous rendre au concessionnaire ou à la SAAQ pour un transfert de véhicule, contactez l’assureur pour activer votre police. Pour être certain d’obtenir un bon prix pour votre assurance auto, communiquez avec plusieurs assureurs pour recevoir des soumissions à l’avance.

De quels documents a-t-on besoin pour assurer une voiture d’occasion?

Les compagnies d’assurance ont habituellement besoin de votre numéro de permis de conduire et des informations du véhicule (marque, modèle, année). Si vous êtes déjà assuré ailleurs, ils voudront connaître votre compagnie d’assurance actuelle et votre numéro de police. Ils voudront aussi connaître vos antécédents de conduite (infractions au Code de la route), votre cote de crédit et savoir si vous avez fait des réclamations au cours des dernières années.