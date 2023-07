Comment utiliser les points de récompenses pour voyager au Canada en 2023

Je me questionnais beaucoup sur le «travel hacking» au Canada lorsque j’en ai entendu parler pour la première fois. Nous avons des frais de voyage généralement élevés et je ne pensais pas que ce serait facile diminuer ces coûts. J’avais tort. Ce que cette expression signifie vraiment, c’est la manipulation des récompenses. Il suffit de trouver et d’optimiser les programmes de récompenses des cartes de crédit et des offres promotionnelles pour accumuler des points et les échanger contre des vols et des chambres d’hôtel presque gratuits.

Utiliser les points de récompenses pour voyager peut vous faire économiser beaucoup d’argent

Un simple clic a sauvé mon budget vacances! Lorsque j’ai consulté le site Web d’Air Canada et que j’ai procédé à la réservation d’un vol de Winnipeg au Mexique, j’ai cliqué sur le bouton Aéroplan et j’ai trouvé le bouton Échange. À partir de là, j’ai sélectionné une date de départ et de retour et j’ai choisi le nombre de personnes qui voyageraient. Le site Web a immédiatement proposé plusieurs vols différents, mais au lieu de voir les prix exorbitants des billets aller-retour, j’ai vu les coûts en milles Aéroplan, et j’en ai eu pour mon argent!

Un vol aller-retour en classe économique pour deux adultes, un enfant en bas âge et un bébé avec deux bagages enregistrés gratuits, des sièges sélectionnés et un embarquement prioritaire coûtait environ 50 000 points par billet! Mais le site proposait une promotion sur les cartes de crédit qui m’a permis d’obtenir une tonne de points. Le simple fait de souscrire à une carte de crédit m’a permis de couvrir un quart du coût du billet d’avion. Sans cela, un seul billet aller-retour avec un seul bagage enregistré gratuit m’aurait coûté environ 1800 $. Je suis maintenant accro aux points!

Voici quelques trucs de base pour le Canadien moyen, au cas où vous auriez envie de vous lancer dans le processus et rendre vos prochaines vacances moins chères que vous ne l’auriez jamais cru possible. Je crois sincèrement que l’accumulation de récompenses peut être amusante et gratifiante.

Recherchez vos prochaines vacances

L’essentiel est de le faire le plus tôt possible : où voulez-vous aller? Même si c’est quelque part au Canada, vous pouvez utiliser des points de récompense. Ne commencez pas à faire des recherches sur un ensemble de cartes de crédit, d’hôtels ou de compagnies aériennes pour trouver celle qui propose les meilleures offres. Si vous êtes comme moi, ce sera le moyen le plus rapide d’abandonner complètement ce projet. Pour l’instant, commencez par réfléchir à l’endroit où vous voulez vraiment aller. Commencez au sens large et réduisez vos plans:

Quel pays voulez-vous visiter?

Quelle région de ce pays?

Quelles villes se trouvent dans cette région?

Quelles compagnies aériennes desservent cette ville?

Quels sont les hôtels de cette ville?

Répondez d’abord à ces cinq questions simples et vous serez sur la bonne voie pour rendre vos prochaines vacances beaucoup moins chères, car les compagnies aériennes s’associent avec des hôtels et séjourner dans ces hôtels est un excellent moyen d’augmenter vos récompenses, soit en profitant d’une réduction, d’une vente ou d’une promotion, soit en utilisant simplement votre carte de crédit de récompenses pour gagner plus de points.

Ayez recours aux meilleures astuces pour vous envoler à bas prix

Il existe au moins une dizaine d’astuces pour prendre l’avion à petit prix. Certes, les cartes de crédit de voyage vous offrent des récompenses pour vous aider. Mais ce serait une erreur de vous limiter à cette stratégie pour diminuer le coût de vos billets d’avion.

D’abord, il faut savoir que les sites de vente de billets d’avion utilisent des technologies sophistiquées qui adaptent les prix des vols en fonction de différents facteurs, dont la fréquence à laquelle vous recherchez un vol particulier et de votre lieu de navigation. L’utilisation d’un réseau privé virtuel comme NordVPN, McAfee ou PureVPN empêchera les compagnies de savoir d’où vous naviguez, ce qu’elles utilisent souvent pour modifier les prix. En outre, un VPN vous permet de sélectionner un serveur dans un autre pays. Cette fonction est particulièrement pratique car les prix des vols peuvent varier en fonction de la situation économique perçue de l’endroit où vous naviguez. N’oubliez pas de comparer les prix des vols et de finaliser l’achat en utilisant le serveur VPN du pays affichant le prix le plus bas.

Ensuite, essayez d’étirer vos escales le plus possible. Les escales durent au moins 24 heures et peuvent s’étendre sur plusieurs jours. La réservation d’un vol avec escale est donc un excellent moyen d’obtenir deux vacances pour le prix d’une. Enfin, embarquer en dernier dans l’avion augmente les chances qu’on vous propose une incitation (comme une nuit d’hôtel gratuite) pour prendre un autre vol si l’avion est surréservé ou un surclassement gratuit en première classe.

Recherchez les meilleures cartes de crédit

Les récompenses des cartes de crédit sont l’aspect le plus important du processus. Les compagnies aériennes ont généralement un partenaire qui vous permet d’accumuler des points ou des miles en utilisant leur carte de crédit. Vous pouvez ensuite transformer ces récompenses en vols, locations de voitures, séjours à l’hôtel, etc. Consultez le site Web de votre compagnie aérienne préférée pour connaître les offres promotionnelles qu’elle propose pour les cartes de crédit. Vous pouvez également utiliser un outil de comparaison de cartes de crédit.

Les compagnies sont impatientes de vous inscrire et vous offrent des récompenses. La plupart des offres promotionnelles proposées par les cartes de crédit sont généralement assorties d’une condition de dépenses. Mais si je dois dépenser de l’argent pour la nourriture, l’essence et la vie en général, ça ne me dérange pas si ça me permet d’obtenir un billet d’avion ou un séjour à l’hôtel gratuit.

L’inflation et les prix augmentent, et vous pourriez vouloir faire attention à vos dépenses et établir un budget afin de mieux gérer votre argent. N’ayez pas peur. Il existe de nombreuses cartes de crédit sur le marché, avec diverses offres promotionnelles de points et des exigences de dépenses réalistes. Vous pourrez donc absolument trouver quelque chose qui correspond à votre budget et à vos besoins de voyage.

Demandez la bonne carte de crédit

La carte de Platine entreprise d’American Express offre un bonus d’inscription de 90 000 points de fidélité, mais uniquement si vous dépensez 10 000 $ dans les trois premiers mois suivant l’approbation de votre demande. Dépenser des milliers de dollars juste pour avoir droit à des points, voilà ce que vous pourriez être amené à faire. Est-ce la meilleure carte pour vous? Peut-être pas.

Les pros du voyage peuvent demander quatre ou cinq cartes chaque année, mais ne vous sentez pas obligé de le faire. Vous pouvez choisir une seule bonne carte de crédit de voyage. Commencez par une carte que vous savez pouvoir gérer. La pire chose que vous puissiez faire est de maintenir un solde sur votre carte de crédit.

Le barratage de cartes de crédit

L’astuce est tellement connue aux États-Unis que certaines compagnies émettrices de cartes de crédit ont érigé des règles pour limiter le barratage (ou churning). Au Canada, c’est encore relativement facile de s’y adonner et des groupes comme Churning Canada sur Reddit et Credit Card Churning sur Facebook peuvent vous aider.

D’abord, recherchez les cartes de crédit qui proposent les offres de bienvenue les plus attrayantes et des frais annuels faibles. Prenez note des exigences en matière de dépenses et de la date à laquelle vous obtiendrez vos récompenses. Demandez ensuite les cartes de crédit pour lesquelles vous avez des chances d’être approuvé en vérifiant les critères d’admissibilité. Pour bénéficier des primes de bienvenue, vous devez généralement dépenser un montant précis au cours d’une période donnée. Une fois que vous avez rempli les conditions, vous devriez recevoir la prime d’inscription. Maintenant, échangez vos récompenses pour voyager et fermez votre compte!

Utilisez beaucoup votre carte de crédit à récompenses

Une dernière chose concernant l’utilisation de votre nouvelle carte de crédit avec récompenses : utilisez-la tout le temps. Portez chaque sou que vous pouvez sur la carte de crédit. Pour que le tout soit efficace, vous devez accumuler autant de récompenses que possible et le plus rapidement possible. Alors, rangez la carte de débit, mettez l’argent liquide sous votre matelas et utilisez cette carte partout où vous allez.

Notez la date de votre demande, la date d’approbation, la date de réception de la carte par courrier, vos mots de passe, les détails sur la façon dont vous gagnez des points avec la carte, votre total de points, etc. Cela vous aidera à vous sentir plus à l’aise dans le processus, car vous n’aurez pas à craindre d’oublier des informations précieuses ou de manquer une date importante.

Utilisez vos récompenses de voyage

Vous avez dépensé de l’argent avec votre carte de crédit, vous avez bénéficié de l’offre promotionnelle et vous avez maintenant accumulé suffisamment de points pour payer vos vacances. Tant mieux pour vous! Maintenant, vous devez les utiliser correctement.

Lorsque vous réserverez votre vol, vous verrez que les points ne couvrent pas tous les coûts associés au voyage. Vous devrez payer les taxes sur le carburant, les frais de la compagnie aérienne, les frais de bagages et les suppléments. Toutefois, selon le nombre de points que vous possédez, ces frais peuvent être les seules choses que vous devrez payer de votre poche! Si je dois payer 200 $ pour des taxes aléatoires, mais que j’ai économisé 2 000 $ parce que j’ai payé les billets de ma famille avec des points, je considère que c’est une victoire.

Un autre point important à retenir est d’essayer de rester fidèle à une compagnie aérienne et à une chaîne d’hôtels partenaire de cette compagnie. Ces sociétés récompensent la fidélité. Ajoutez à cela les récompenses que vous gagnez grâce à votre offre promotionnelle ou d’adhésion et l’argent que vous dépensez avec votre carte, et vous accumulerez plus de récompenses que vous ne pouvez en compter.

Une fois habitué au processus, continuez à gagner des récompenses. Soyez audacieux et envisagez de demander d’autres cartes de crédit pour obtenir de grosses primes de bienvenue, puis annulez les cartes une fois que vous avez les points. N’oubliez pas de prendre d’excellentes notes et de payer vos factures de carte de crédit à temps.

Réduisez le coût de votre chambre d’hôtel

Comme dans le cas des vols, utiliser vos points n’est qu’un moyen parmi d’autres de réduire le prix de votre séjour à l’hôtel. Pour commencer, utilisez une application de réservation de dernière minute comme Hotwire. Ensuite, demandez un surclassement une fois sur place, surtout s’il s’agit d’une occasion spéciale comme un anniversaire ou un voyage de fin d’études. Les hôtels s’appuient sur les commentaires de leurs clients, et le personnel est souvent invité à se surpasser pour que le client se sente à l’aise et bienvenu. Vous aurez plus de chances d’obtenir un surclassement si vous le demandez en fin de journée, lorsque le personnel de la réception a une meilleure idée de la fréquentation de l’hôtel. Enfin, en devenant membre de CAA, vous pouvez obtenir des prix réduits dans plusieurs hôtels au Canada et aux États-Unis comme Best Western et Hilton.

Utiliser les points de récompenses pour voyager au Canada peut être très facile. Je vois parfois cela comme un travail, et les points sont mon salaire. Il faut un peu de lecture, d’engagement et de discipline financière, mais vous pouvez le faire! Quelques heures par mois, c’est sûr, mais cela vaut bien quelques vols et chambres d’hôtel moins chers lors de vos prochaines vacances, que ce soit au Canada ou à l’étranger.

FAQ sur l’utilisation des points de récompense pour voyager

Qu’est-ce que le travel hacking?

Le travel hacking désigne une myriade de techniques permettant d’accumuler des points de récompense et des miles pour voyager. Il s’agit d’utiliser astucieusement les récompenses des cartes de crédit et les programmes de fidélité des compagnies aériennes et des hôtels pour faire des voyages à prix réduit. Cela ne vous empêche pas de réserver auprès des meilleures compagnies aériennes, et vous pouvez bénéficier d’une pléthore de privilèges attrayants.

Comment s’envoler à petit prix?

Il existe de nombreuses façons de trouver des vols peu dispendieux. Tout d’abord, utilisez un VPN lors de l’achat des billets, sans oublier de comparer les vols. Utilisez également des plateformes en ligne pour vous aider à trouver le meilleur vol au prix le plus bas, comme Kayak, Skyscanner et Hotwire. Ensuite, profitez des escales pour visiter plusieurs destinations pour le prix d’une seule. N’oubliez pas de consolider autant que possible les points de fidélité de votre carte de crédit.

Comment pratiquer le travel hacking?

Le principe est d’utiliser les récompenses des cartes de crédit pour payer votre voyage ou, du moins, une partie de celui-ci. Selon votre préférence, vous pouvez vous concentrer sur les points de récompense aérienne, d’hôtel ou le barattage (churning) de cartes de crédit.

L’astuce de mettre ses bagages dans une taie d’oreiller fonctionne-t-elle?

Cette astuce qui est devenue virale sur TikTok et qui permet d’économiser de l’argent peut fonctionner dans certains cas, mais pas dans d’autres. En effet, les oreillers ne sont souvent pas pris en compte dans le calcul de la limite des bagages à main ou des objets personnels. Remplissez une taie d’oreiller avec des vêtements ou d’autres objets pour éviter les frais de bagages supplémentaires. Toutefois, il est préférable de contacter votre transporteur pour vous assurer que vous pouvez emporter votre oreiller sans frais supplémentaires avant de procéder à cette opération. Et soyez prêt à payer pour des bagages supplémentaires si vous vous faites prendre!

L’utilisation des points de récompenses pour voyager en vaut-il la peine ?

Vous pouvez économiser beaucoup d’argent grâce à l’utilisation de vos points de récompense. Cependant, il faut faire attention à une chose. Les risques augmentent lorsque les gens se montrent trop agressifs dans leurs demandes de cartes de crédit. Vous pourriez finir par dépenser trop (afin d’obtenir les primes de bienvenue) et un trop grand nombre de demandes aura un impact sur votre cote de crédit.

Le travel hacking est-il légal?

Oui, c’est parfaitement légal. Les gens demandent et annulent des cartes de crédit tout le temps. Toutefois, de nombreux émetteurs de cartes de crédit, comme American Express, ont mis en place des règles pour empêcher l’usage excessif de cette stratégie.

Quelles sont les meilleures astuces de voyage à bas prix?

Les meilleurs trucs pour voyager à bas prix dépendent de l’endroit où vous vous rendez. Pour les hôtels, vous pouvez changer d’hôtel pour en obtenir un meilleur pendant les nuits les moins chères tout en optant pour un hôtel plus basique lorsque les prix sont plus élevés (comme les fins de semaine). Les meilleures astuces pour les voyages en avion comprennent presque toujours l’utilisation de cartes de crédit de voyage qui récompensent les détenteurs de cartes avec des points qui peuvent être échangés contre des billets d’avion, des surclassements et l’accès à des salons.