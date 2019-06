Le travail tue les hommes

Une récente étude menée par la Fondation pour la santé des hommes au Canada (FSHC) révèle que 81 % des hommes canadiens sont stressés au travail et que, parmi eux, 60 % affirment que cela les empêche de dormir la nuit. Un niveau de stress élevé et le manque de sommeil peuvent entraîner de sérieux problèmes de santé, notamment des maladies cardiaques, le diabète de type 2, l’obésité, la dépression et des troubles sexuels.

Des habitudes de vie dangereuses

L’étude, qui a été menée auprès de 1 003 hommes canadiens âgés de 25 à 54 ans par la firme Intensions Consulting, révèle que 47 % des hommes au travail sautent un repas au moins une fois par semaine, et que 22 % des hommes mangent des collations malsaines trois jours ou plus par semaine. De plus, 61 % d’entre eux ne prennent pas de pause au travail au moins un jour par semaine. Le fondateur de la Fondation pour la santé des hommes au Canada, le Dr Larry Goldenberg, affirme que le problème est que de nombreux hommes ne réalisent pas qu’ils ne sont pas en santé et que de simples changements à leur mode de vie au travail peuvent avoir de grands bienfaits pour leur santé.

17% 17% des hommes sautent trois repas ou plus par semaine dans le cadre de leur travail.

La priorité au travail

L’étude indique aussi que 60 % des hommes iront travailler même s’ils sont malades, que 46 % font des heures supplémentaires et que 30 % travaillent alors qu’ils sont en vacances. «Ces heures additionnelles s’ajoutent non seulement à leur niveau de stress, mais elles diminuent leurs moments de répit en empêchant les hommes de prendre du temps pour se relaxer et se déstresser. Nous comprenons les pressions des cultures de travail, mais nous mettons les hommes en garde contre l’approche du héros relativement aux heures de travail qui, ironiquement, diminuent leur productivité à long terme», affirme Wayne Hartrick, président de la Fondation pour la santé des hommes au Canada.

Quelques bonnes nouvelles

Bien que ce tableau puisse sembler sombre, l’étude nous apprend que les hommes ont aussi de bonnes habitudes au travail : 71 % d’entre eux boivent de l’eau au travail au moins trois fois par jour, 61 % des hommes apportent un repas fait maison au travail au moins trois jours par semaine, et 45% prennent une pause au travail pour s’étirer ou marcher cinq minutes au moins trois jours par semaine.