Facebook veut rendre plus transparente la gestion de son fil d’actualité

Le réseau social Facebook dévoile sa nouvelle fonctionnalité «Pourquoi est-ce que je vois cette publication?», dans la même veine que «Pourquoi est-ce que je vois cette publicité?» N’importe quel membre va ainsi pouvoir comprendre instantanément les raisons de la présence de la moindre publication dans son fil d’actualité.

En sélectionnant les trois petits points placés en haut à droite d’une publication, il va devenir plus facile et rapide d’obtenir un contexte sur son affichage sur son fil d’actualité. Cette nouvelle fonctionnalité va permettre de savoir pourquoi une publication s’affiche, de mieux connaitre son origine (un ami l’a partagée, une page ou un groupe auquel l’utilisateur est abonné l’a mise en ligne), mais également de choisir de mettre en avant ou au contraire de ne plus voir ce type d’informations («voir en premier», «se désabonner», etc.). Le cas échéant, il sera donc possible de personnaliser son expérience au point de ne plus voir s’afficher certains types de publications.

L’objectif de Facebook et que l’affichage de l’ensemble des publications se fasse en toute transparence et que chaque membre puisse contrôler tout ce qui apparaît au fur et à mesure sur son fil d’actualité, sans mauvaises surprises.