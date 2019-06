Cinq designs de Jony Ive qui n’ont aucun lien avec Apple

Après près de 30 ans de service, le chef du design d’Apple Jony Ive quitte la compagnie pour fonder sa propre entreprise de design avec son collègue et ami Marc Newson. La paire n’en est pas à sa première collaboration. Un bref survol de certaines de leurs créations passées pourraient nous indiquer de quoi aura l’air l’ère post-Apple de Ive, à qui l’on doit notamment l’iMac, l’iPod et l’iPhone.

Une caméra Leica M (RED) à 1,8 million US.



Puisque Jony Ive continuera de collaborer avec Apple, il ne faut pas s’attendre à ce que son entreprise produise beaucoup d’appareils électroniques à part ceux de la marque à la pomme. Ive et Newson ont d’ailleurs produit peu d’appareils du genre par le passé, à l’exception notamment d’une caméra Leica M (photo au haut de l’article), qui s’est vendue pas moins de 1,8 millions $ US lors d’une vente aux enchères en 2013.

Comme plusieurs des autres collaborations du tandem, la caméra a été conçue pour (RED), un organisme de charité contre le HIV cofondé par le chanteur de U2 Bono.

Une bague en diamant



Ive est connu depuis quelques années pour ses designs d’ordinateurs MacBook en une seule pièce d’aluminium, et cette bague contenant entre 2000 et 3000 faces repousse le concept de la construction monocoque encore plus loin, en remplaçant le métal par du diamant. Celle-ci s’est vendue aux enchères en décembre dernier pour 256 000$ US.

Une table en aluminium



Jony Ive a exploré récemment les motifs qui se répètent, comme on peut le voir avec certains bracelets Apple Watch et avec la caméra Leica M (RED). Un autre exemple à ajouter à la liste est cette table en aluminium avec un motif composé de 185 cellules. Le meuble a, encore une fois, été conçu pour (RED).

Un refroidisseur à Champagne Dom Pérignon



Lors de la même vente aux enchères pour (RED) en 2013, Jony Ive et Marc Newson ont aussi produit un refroidisseur à Champagne rouge pour accompagner une bouteille de Dom Pérignon datant de 1966. Le refroidisseur de polyurethane et d’aluminium brossé est fonctionnel, et démontre encore une fois le goût du luxe des deux designers. Reste à voir si cette tendance se poursuivra chez FromLove.

Un arbre de Noël



Il faut s’attendre à ce que Ive et Newson touchent à tout avec FromLove (Ive a par exemple travaillé sur le nouveau campus d’Apple, et les deux designers pourraient certainement s’associer à des architectes). La paire pourrait même faire des créations temporaires pour des événements, comme elle l’a fait en 2016 avec un arbre de Noël atypique pour le lobby de l’hôtel Claridge au Royaume-Uni.