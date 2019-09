Chã das Caldeiras Cozido Marché de Ponta Delgada Lagoa do Fogo Sete Cidades Caldeira das Furnas

Baignant dans l’océan Atlantique, São Miguel fait partie d’un archipel portugais composé de neuf îles: les Açores.

Ses paysages à couper le souffle et son volcanisme actif figurent parmi les merveilles qui se cachent au cœur de celle qu’on surnomme «l’île verte».

1. Sete Cidades

Dans l’ouest de São Miguel se trouve la réserve naturelle de Sete Cidades (sept cités).

Ce stratovolcan est couronné par une caldeira comprenant plusieurs lacs bleus et verts, dont le lac Azul et le lac Verde (qui sont d’une beauté indescriptible) qu’on peut observer depuis le belvédère du Vista do Rei.

La nature y est luxuriante, et le mélange des espèces végétales est surprenant; on peut notamment y observer un conifère asiatique (cryptoméria du Japon), qui a été introduit sur l’île lors de la colonisation, au moment où les forêts ont été abattues pour faire place aux pâturages nécessaires à l’élevage des bovins.

Et parmi cette végétation variée se trouvent des hordes de vaches holsteins, qui sont omniprésentes sur l’île.

2. Marché de Ponta Delgada

Fraîcheur et produits locaux abondent au Mercado da Graça.

Les ananas, les bananes et les célèbres pimenta da terra, ces piments rouges qu’on sert avec le fromage frais à chaque repas, se trouvent aux côtés des poissons et des fruits de mer fraîchement pêchés.

Surtout, ne partez pas sans avoir acheté un sac de bolo lêvedo, ces petits pains ronds au goût légèrement sucré originaires de Furnas.

Et l’apothéose de la gastronomie des Açores: les fromages!

Fabriqués à partir du lait de vaches qui broutent de l’herbe 365 jours par année, ils valent le détour! Plus de détails à ce propos dans un article à lire demain dans la section Art de vivre du journal Métro.

3. Chã das Caldeiras

La diversité des sources d’eau minérale et thermale de Furnas est impressionnante!

Les spas et les piscines naturels y abondent, en plus des sources d’eau froide, telle l’Azeda do Rebentão.

Supposément excellente pour régler les problèmes digestifs, cette eau surprend surtout par son goût de soufre, son haut taux en fer et son pH acide.

L’aspect pétillant de l’eau est créé par la présence de gaz naturel, et la température de l’eau se situe à environ 16 °C.

4. Lagoa do Fogo

Les amateurs de randonnée passeront de longues heures à jubiler sur l’île de São Miguel.

La visite de la Lagoa do Fogo (lagune de feu) figure parmi les visites les plus mémorables!

Ce lac bleu est situé dans le cratère d’un volcan du massif Agua de Pau.

Les points d’observation à partir de la route pour le contempler sont nombreux ainsi que les chemins de randonnée permettant de rejoindre le lac bordé d’un côté de plages de sable et de l’autre de parois abruptes.

5. Caldeira das Furnas

Impossible de visiter São Miguel sans passer beaucoup de temps à Furnas!

Dans le parc géothermique Caldeira das Furnas, l’activité volcanique est manifeste, et c’est l’odeur du soufre qui vous accueille.

Cette zone de fumerolles et de sables brûlants est le lieu où les habitants de la région préparent le cozido, un pot-au-feu fait à base de porc, de poulet, de chouriço, de boudin portugais, de chou, de pommes de terre et de patates douces, et cuit pendant de longues heures à la chaleur tellurique dans un faitout enterré dans une caldeira.

Rendez-vous au Restaurante Vale Das Furnas pour déguster ce plat unique, car il est absolument impossible de le reproduire à la maison (à moins que vous ayez un volcan pas trop loin!

La flore portugaise

La conteira est une plante à fleurs jaunes aux étamines rouges qui pousse partout sur l’île de São Miguel.

Elle n’est pas très appréciée des agriculteurs, car elle est envahissante, mais elle embaume un parfum divin et elle fournit un nectar sucré et floral qu’il est agréable de suçoter pendant les randonnées.



Conseil

Il est fortement recommandé de louer une voiture pour profiter pleinement de son séjour sur l’île de São Miguel.

Notre journaliste a été invitée aux Açores par l’Associação Agrícola de São Miguel.