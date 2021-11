Le Robert intègre le pronom «iel»

Au nom d’une démarche inclusive, le dictionnaire Le Robert a décidé d’intégrer dans sa version numérique le pronom personnel «iel», contraction des pronoms «il» et «elle». Le mot figurera seulement dans le dictionnaire web temporairement, avant d’intégrer l’édition papier de 2022, selon des médias français.

Chaque mois, les lexicographes du dictionnaire veillent et scrutent les nouveaux mots. Parmi les derniers qui ont déjà été intégrés ou qui sont en voie de l’être figurent «passe sanitaire», «antivax» et le pronom «iel». Celui-ci permettrait par exemple d’inclure les personnes non binaires, qui se reconnaissent comme n’étant ni homme ni femme. Sa définition: «pronom personnel sujet de la troisième personne du singulier et du pluriel, employé pour évoquer une personne, quel que soit son genre».

Le Robert défend la langue française et ne doit stigmatiser personne. On a constaté que ce mot prenait de l’ampleur et nous l’avons intégré. Marie-Hélène Drivaud, lexicographe au Robert

Vives critiques en France

L’annonce a fait réagir en France et les critiques ont fusé de toutes parts. Selon un sondage de l’Institut d’études d’opinions et marketing en France et à l’international (IFOP) du 2 mars 2021, 63% des Français seraient en désaccord avec ce principe.

Au fond, le Robert ne fait que participer à cette dynamique d’américanisation et d’asservissement des usages qui a désormais les faveurs de la gauche woke. Front Populaire, média français

«On touche à un pronom, au système de la langue. Or, les pronoms n’ont pas changé depuis le IVe siècle», confie au média français le Figaro, Bernard Cerquiglini, lexicographe au Larousse. «Le pronom iel est inutile et discourtois. C’est une aberration».

À la suite de cette annonce, un député français a rédigé une lettre à l’intention de l’Académie française, l’institution officielle chargée de définir la langue française.

Le Petit Robert, dictionnaire que l'on pensait être une référence, vient d'intégrer sur son site les mots « iel, ielle, iels, ielles ». Ses auteurs sont donc les militants d'une cause qui n’a rien de Français : le #wokisme. J'ai écrit à l'Académie française. #LePetitRobert pic.twitter.com/ixFIP7s0It — François Jolivet (@FJolivet36) November 16, 2021