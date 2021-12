On se retrouve au chemin de fer! #Wet’suwet’enStrong Prise 2

CHRONIQUE – La dernière fois que des autochtones et leurs allié.es ont bloqué un chemin de fer à Montréal ne date pas de 2020, mais bien de la semaine passée! Pour quelles raisons? Et bien figurez-vous donc que c’est encore une fois pour soutenir les Wet’suwet’en! Oui, cette histoire n’est pas terminée bien au contraire, nous sommes rendus au round 2!

Mais curieusement, les médias ne sont pas au rendez-vous. En Colombie-Britannique, la GRC arrête les Wet’suwet’en et leurs allié.es sans qu’on en parle. Quelques autres Nations ont envoyé des contingents pour les appuyer et nous recevons des nouvelles au compte-gouttes au travers des médias non traditionnels tels que TikTok et Facebook, mais c’est encore trop peu!

Pour ceuzes qui ont manqué la première ronde début 2020, la compagnie pétrolière Coastal Gaslink a essayé de faire passer un pipeline à travers le territoire ancestral non cédé des Wet’suwet’en et voulait traverser leur eau sacrée Wedzin Kwa. Les Wet’suwet’en ont réussi avec l’aide de leurs allié.es partout au Canada à ralentir le projet et à les empêcher de procéder pendant presque deux ans.

Mais maintenant que les élections sont terminées et que Trudeau est de retour au pouvoir, la GRC a non seulement recommencé à harceler les protecteurs du territoire, mais ils arrêtent massivement et brutalement les militants et démantèlent les blocages pour laisser passer Coastal Gaslink.

N’oublions pas que les fonds de pension de la GRC ont investi plus d’un million de dollars dans la compagnie qui possède Coastal Gaslink…

La question que je me pose donc: où est l’appui de la population? Quand on pense aux fanfares et aux trompettes que tout le monde nous a sorties lors de la journée pour la réconciliation et la vérité, tout le monde avec son chandail orange, les beaux mots et les belles paroles. Prochaine manif sur les rails, je vous y attends tous avec vos chandails orange!

Même chose pour notre gouvernement qui d’un côté pleure en voulant une véritable réconciliation avec les Premières Nations mais qui du même souffle envoie la GRC armée pour la guerre contre des protecteurs du territoire, des aîné.es et des militants de tous les âges!

Mais le manque d’info sur le sujet, est-ce que c’est la faute des médias qui n’en parlent pas ou est-ce que c’est de la responsabilité du public de se garder informé? Je crois que c’est un peu des deux. Alors je fais ma part dans les médias traditionnels en vous en parlant ici et voici ce que je vous suggère de faire pour rester informé: suivez Unist’ot’en camp et Gigimt’en Checkpoint sur Facebook. Assurez-vous aussi de suivre des créateurs de contenu autochtones sur Instagram et TikTok! Si vous ne savez pas par où commencer sur ces plateformes, vous pouvez toujours me suivre sur TikTok @Watso_ et je vous partagerai des tonnes d’infos pertinentes et militantes!

Wli Nanawalmezi. (Au revoir et prenez soin de vous)