CHRONIQUE – Le soleil brésilien est radieux, le temps sublime. Le jour de Noël, en prime. J’observe, dans les moindres détails, la route nous menant à la favela la plus dangereuse du Brésil et, potentiellement, du monde. Peu auparavant, un couple égaré par mégarde de son GPS s’est trouvé mitraillé à travers son char, sans merci ni explications. D’autres histoires du même acabit glacent aussi les sang, par notamment celle d’un journaliste décapité à coup de sabre et brulé vif.

Le paysage se dégrade à vue d’oeil. Voitures calcinées dans chaque fossé. Poteaux en fer empêchant les blindés de l’armée de circuler. Des cabanes de fortune faisant office de domicile. Collecte des ordures inexistantes. À l’instar, comme on me l’expliquera ensuite, d’eau potable et électricité. L’école cessant en secondaire 2, trop de jeunes femmes se voient obligées de se prostituer au profit de leurs collèges de classe masculins, devenus proxénètes et dealers de dope.

Les lieux, esprits et atmosphères sont d’une violence inouïe. Des humains, doubles prisonniers à la fois d’un régime inique et souvent sanguinaire, et d’une mafia à la tête d’un éco-système survivaliste aux règles primâtes.

Au volant de son SUV Acura noire, mon chauffeur est péremptoire : « On va monter les vitres, ça commence à être dangereux. »

Quelques centaines de mètres plus loin, nous voilà au poste de pompiers. Flavio, mon « fixer », se garroche directement sur le véhicule, et enguirlande le conducteur, malgré mon portugais inexistant, d’être de très gros mots.

-Qu’est-ce qui se passe?

-Cet imbécile aurait pu vous faire assassiner tous les deux!, répond Flavio.

-Hein?

-Oui. De deux façons, à part ça. Parce que qui, selon toi, rentre dans une favela avec une Acura les vitres teintées remontées?

-….

-Des dealers de dope. Donc si c’était ma gang qui vous voyait en premier, on mitraillait à travers le char. Et si c’était la police militaire de Bolsonaro, même affaire. Bref, vous avez été chanceux que je vous vois avant les autres.

Mitraillé le Jour de Noël à des millions de km de chez moi, loin de ma fille. De quoi être fier.

On embarque dans la Lada du gentil fixer, direction le haut de la favela.

-Mais dis-moi, Flavio, de quel droit les flics de Bolsonaro peuvent tirer comme ça, sans avertissement ?

-Eh boy. C’est le far west, ici, my friend. Le BOPE (bataillon des opérations spéciales) a reçu l’ordre du président de « nettoyer » nos favelas, ce qui veut dire qu’ils rentrent ici quand ils veulent, et font feu sur tout ce qui bouge. Ce sont des criminels. Autant que la gang d’ici, si tu veux mon avis.

-Et ça arrive souvent?

-Encore la semaine passée. Sont rentrés avec des tanks, comme toujours, et ont tué quatre de mes amis, à 6 heures le matin.

-Wow…

-Tu as vu les poteaux en acier, sur la route? C’est pour les ralentir. Et les gars qui font les sentinelles, là et là, tu vois leur AK-47?

-Difficile à manquer.

-Ils sont là pour nous défendre, du mieux qu’ils peuvent. C’est un champs de tir, ici, my friend.

-Ayoye, Mais il n’y a aucun recours contre le BOPE? Parce qu’il y a un nom, pour ça : des assassinats.

-Bolsonaro est en train de faire voter une immunité complète pour leur permettre de….tuer dans le cadre de leurs fonctions.

-Une immunité complète?

-Civile et pénale.

-T’es sérieux?

-Est-ce que j’ai l’air de niaiser?

-Pas tant, non.

***

Au moment d’écrire ces lignes, le facho-mortifère souffle le froid et le chaud, refusant de reconnaitre sa défaite, mais admettant respecter la Constitution.

Steve Bannon, qui s’y connait en valet de potentat, a déjà tweeté, appuyé par d’autres Républicains, qu’il s’agit d’une élection volée. À suivre, donc.

Le mot de la fin à Orwell : lorsque les fascistes reviendront, ils auront le parapluie bien roulé sous le bras et le chapeau melon.

Pas certain qu’il faille, en 2022, être autant distingué.