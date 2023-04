Le grand remplacement de Bock-Côté

Le dernier coup de gueule du militant le plus influent du Québec avait de quoi laisser pantois, et pour cause: un docteur en sociologie détectant une néo-intrusion d’un multiculturalisme, manifestement abject et assimilateur, à même une recette de pâtes?

«Sale carbonara de merde!», tonne-t-il péremptoirement, dans une tirade aussi spectaculaire que surréaliste.

Eh ben.

Si d’aucuns ont vu une obsession quasi psychiatrique (il hallucine de l’immigration massive jusque dans son spagat, le pauvre), d’autres – dont je suis – auront plutôt décelé une aigreur refoulée, celle de refuser l’inclusion la plus banale: «On choisit les mœurs du pays que l’on adopte!», de clamer MBC, visant pas trop subtilement – fidèle à son ordinaire – le musulman.

Une question névralgique, cela dit, demeure:

– Monsieur le chroniqueur, si je suis végétalien ou cœliaque, mon pays, il est où?

– Hmmmm…

Trêve de trivialité culinaire, et retour à l’essentiel: au même moment où les nouilles de la discorde délectaient les fins palais de l’insignifiance, une autre déclaration du sociologue se dérobait à travers le silence assourdissant du confort de l’absurde.

En entrevue au Figaro, il déclare:

«Si les choses se déroulent comme elles se déroulent en ce moment, à la fin du siècle, les peuples historiques européens seront minoritaires dans leur propre pays. Ce n’est pas une peur irrationnelle. Et l’Empire européen tend à inhiber la souveraineté de ces États.»

Voilà, en des termes plus féconds et élégants, la définition même de la théorie du grand remplacement: une propagande fallacieuse et nauséabonde gagnant actuellement en popularité.

Alors que plus des deux tiers de la population française y adhèrent maintenant[1], 37% de la population canadienne emboîte le pas, se croyant «victime d’un complot orchestré par une élite mondiale malveillante qui souhaiterait les remplacer par des immigrants dans le but d’affaiblir les populations blanches dites “de souche” au pays[2]».

Le concept est, de manière plus circonspecte, décrit comme suit par France Info:

Le «grand remplacement» est une expression qui fait référence à la peur fantasmée d’une invasion de la France par des étrangers extraeuropéens. Popularisée par l’écrivain d’extrême droite Renaud Camus, cette notion a trouvé un écho à l’international et a notamment été brandie par le terroriste de l’attentat suprémaciste de Christchurch (Nouvelle-Zélande) en 2019. Cette vision raciste et complotiste de l’immigration, qui ne repose sur aucun fondement scientifique, historique ou statistique, ne résiste pas à l’examen des chiffres démographiques. En France, au départ cantonnée aux milieux identitaires, l’expression s’est progressivement diffusée sur internet. Elle est aussi relayée depuis une dizaine d’années sur les plateaux télé par Éric Zemmour.[3]

Il s’en défendra sans doute, mais reste que le propos de Bock-Côté s’assimile – sans mauvais jeu de mots – à même la racine de la thèse complotiste: a) les «peuples historiques européens» sont en péril; b) envahis par une «immigration massive» dont les ressortissants sont aux antipodes des valeurs occidentales; c) l’Empire européen refuse à ses États membres le soin de stopper la glissade inexorable.

Or, comme en témoignent toutes les études sérieuses, notamment les plus récentes de l’Insee reprises par Libération, rien de tel ne se produit[4]. Que du ressenti xénophobique, comme l’admettra d’ailleurs candidement Renaud Camus[5].

Cela, bien entendu, n’empêchera pas le spectaculaire Zemmour de se gargariser de la notion, lui qui souhaite expulser quelques millions «d’étrangers» du territoire français.

…Qui se prononce pour la suppression de l’octroi de la citoyenneté à un enfant né en France, mais de parents «étrangers».

…Qui a été jugé maintes fois pour «provocation à la haine et à la discrimination raciale».

…Qui est pour la suppression de toutes les aides sociales aux extra-Européens.

…Qui veut soumettre tout mariage avec un «étranger» à l’autorisation du préfet.



…Qui souhaite interdire tout prénom «non-Français»[6].



De toute beauté.

Et qui vante Zemmour depuis toujours, allant jusqu’à l’appuyer lors de la présidentielle ou en référant à ses travaux dans sa thèse doctorale? Bingo.

Dans une chronique intitulée «Le phénomène Zemmour», MBC écrit:

Extrêmement intelligent, incroyablement cultivé, redoutable débatteur, il a su placer au cœur du débat public la question de l’immigration massive, dans un pays où ses effets sont catastrophiques, comme en conviennent même plusieurs figures historiquement associées à la gauche. De nombreux quartiers, en France, sont dans une situation de partition ethnique et soumis à l’islamisme. N’oublions pas non plus les nombreux attentats islamistes depuis 2012[7].

Dans son essai Le nouveau régime, Bock-Côté vante à nouveau son ami français, le considérant comme un «admirable dissident». Admirable, y a pas à dire.

L’adhésion est telle que le prestigieux Le Monde ira jusqu’à qualifier Bock-Côté de «double de Zemmour», étiquetant au passage le Québécois «d’ultraconservateur nationaliste qui n’a de cesse de vouloir repousser les marges de la droite vers l’extrême droite[8]».

Quand même chic, comme mission.

***

Nouvelle, la théorie du Grand remplacement? Pas tant: plutôt née dans les pages de L’Action française, fondée par le journaliste vichyste Charles Maurras.

À titre de responsable du contenu du conseil général du Forum jeunesse du Bloc québécois, Bock-Côté référera à l’antisémite lors de la rédaction de deux manifestes où l’immigration était considérée comme problème. Ceci devra soulever l’ire du chef Gilles Duceppe, et lui valoir l’expulsion du Bloc[9].

La morale de l’histoire? Que si d’aucuns se refusent encore d’associer MBC et extrême droite, d’autres rétorqueront, preuves à l’appui, que le principal intéressé s’en charge fort bien lui-même.

