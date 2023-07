Télétravailleurs: travailler dans le parc le plus proche?

Si vous êtes en télétravail, profitez de l’été pour en faire à l’extérieur chaque fois que c’est possible. Les bénéfices, entre autres pour le cerveau, ne sont plus à démontrer.

Le magazine de vulgarisation britannique New Scientist profitait la semaine dernière du début de l’été —et de la canicule qui sévissait là-bas— pour offrir un tour d’horizon des recherches sur le sujet, certaines remontant à plus de 10 ans. Il est bien connu des médecins, par exemple, que le simple fait de sortir dans la nature, de prendre une marche à l’extérieur, d’aller dans un parc, ont des effets bénéfiques sur le bien-être mental d’une personne.

En fait, il est possible que ça fonctionne même avec des images de la nature. Une recherche parue en 2021 avait conclu que les gens à qui on avait montré de telles images avant de leur faire passer des tests cognitifs nécessitant de l’attention, avaient de meilleurs résultats. D’autres chercheurs ont suggéré que ça améliorerait la concentration lorsque notre attention décline.

Mais il s’avère que des chercheurs ont aussi testé la chose chez des travailleurs. Selon une recherche parue en 2018, les gens qui font une partie de leur journée de travail à l’extérieur, rapporteraient une réduction de l’anxiété.

Des biologistes avaient proposé d’adopter le concept de « biophilie », qui désignerait des traits de personnalité associés au bénéfice du temps passé dans la nature —de la réduction de l’anxiété à un meilleur bien-être— et suggéraient que ces traits seraient ancrés dans l’évolution de notre espèce.

Mais sur un plan plus pratique, tout cela vient en plus du fait que de passer du temps à l’extérieur augmente notre exposition à la lumière du soleil, qui stimule la production de vitamine D, ainsi que du moins connu glutamate, un neurotransmetteur impliqué dans l’apprentissage et la mémoire.

Et à défaut de pouvoir vraiment transporter votre ordinateur ou votre instrument de travail dans un parc pendant une matinée, à tout le moins, interrompre le travail pour une marche dans les environs pourrait être bénéfique pour la suite de la journée.

Lien vers l’article original : https://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2023/07/07/teletravailleurs-travailler-parc-plus-proche