Changements climatiques: il reste 9 ans pour éviter la catastrophe

L’heure est grave et le point de non-retour bientôt franchi. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a publié lundi le premier volet de son nouveau rapport qui témoigne de l’accélération sans précédent du réchauffement climatique.



S’il est déjà trop tard pour empêcher un réchauffement global de la planète et des changements climatiques, les experts du GIEC avertissent qu’il est encore temps de réduire la température sous la barre des 2°C, limite fixée par l’Accord de Paris, en prenant des décisions immédiates en ce qui concerne les émissions de CO 2 . Selon les 5 scénarios émis par le rapport du GIEC, les températures d’ici la fin du siècle pourraient atteindre la moyenne de 1,4°C dans le scénario le moins émetteur et jusqu’à 4,4°C de moyenne pour le pire scénario.



Si seul le scénario le plus optimiste et moins émetteur peut permettre d’empêcher cette hausse de plus de 1,5°C et ses conséquences dramatiques, cette limite pourrait être dépassée d’ici 2030, soit bien plus tôt que ce qu’avaient anticipé les experts lors de leur dernier rapport.

Il est désormais prouvé et évident que «l’influence humaine a réchauffé le climat à un rythme sans précédent depuis au moins les 2000 dernières années», prévient le rapport du GIEC et ce dans toutes les régions du monde.

Avec cette tendance, des phénomènes comme la fonte des glaces, la montée du niveau des océans ou la hausse des températures semblent inéluctables. Et les derniers épisodes de catastrophes naturelles qu’ont connues plusieurs régions du monde au cours des derniers mois, comme les inondations, les incendies, les sécheresses et les chaleurs extrêmes deviendront bientôt des phénomènes de plus en plus récurrents.

Ce rapport écrit par 234 scientifiques de 66 pays se base sur plus de 14 000 études scientifiques et pose une nouvelle fois, un avertissement dur aux décideurs du monde. Et ce moins de 100 jours avant la 26e conférence climat de l’ONU (COP26) à Glasgow qui s’annonce d’ores et déjà comme un rendez-vous crucial dans la lutte contre les changements climatiques.