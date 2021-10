Débat sur l’environnement à venir

Un débat sur l’environnement aura lieu dans l’arrondissement le 20 octobre prochain. L’événement organisé par Mères au front, Vire au vert, la Fondation David Suzuki, Équiterre et un comité de résidents de Rosemont-La Petite-Patrie se tiendra de 18h à 21h. Le candidat à la mairie de Rosemont-La Petite-Patrie pour Projet Montréal François Limoges et le conseiller de Ville pour Ensemble Montréal Sallim Dahman seront notamment présents.

L’événement vise à permettre aux résidents de rencontrer leurs candidats et d’en apprendre plus sur leurs idées sur l’environnement.

La journaliste Élizabeth Ménard animera le débat sur l’environnement, qui aura lieu au Centre Alpha Ste-Anne. Si l’événement ne pourra accueillir que 50 personnes, il sera également possible de le visionner sur Facebook en direct. Dans la salle, le port du masque et la présentation du passeport vaccinal seront exigés. Le débat s’inscrit dans l’initiative citoyenne de la Semaine des débats Vire au vert, qui aura lieu dans plusieurs municipalités du Québec entre le 18 et 28 octobre prochain. Vire au vert est une initiative rassemblant des groupes citoyens et des organismes et qui a comme but d’inciter les différents partis politiques à prendre des «engagements ambitieux» en faveur de l’environnement lors des prochaines élections municipales.