Explosion du prix des carburants: comment rouler sereinement et économiser de l’essence

Alors que les prix à la pompe s’envolent et que celui du baril de Brent frôle désormais son record historique de 2008 à 147,50 dollars, les automobilistes sont à la recherche de solutions pour économiser du carburant. Appliquées au quotidien, une simple maintenance et la pratique de l’écoconduite peuvent permettre de réduire sa consommation de carburant de 10 à 15%, ce qui représente, surtout en ce moment, une économie non négligeable.

Bien préparer sa voiture

Des pneumatiques sous-gonflés ou encore une trop grosse charge participent à augmenter sensiblement la consommation en carburant. Il faut donc veiller à bien vérifier la pression de pneus et à ne pas trop charger sa voiture avant un long trajet. Il est aussi conseillé de vérifier régulièrement le niveau d’huile afin que le moteur fonctionne parfaitement.

Une fois à l’intérieur, mieux vaut fermer les vitres, afin de diminuer la résistance au vent et donc la consommation de carburant. Il est aussi conseillé de ne pas abuser de la climatisation, qui elle aussi impacte la consommation.

Une conduite toute en souplesse

Une fois au volant, il est possible d’adopter une conduite dite écoresponsable, qui consiste notamment à rouler tout en souplesse, c’est-à-dire à parfaitement gérer ses rapports de vitesse, mais aussi à rouler un peu moins vite sur routes et autoroutes si le trafic le permet, à utiliser le régulateur de vitesse et, surtout, à éviter toute accélération ou freinage brusque. Pour cela, il convient de rester bien concentré et d’anticiper en observant bien ce qu’il se passe devant et autour de soi.

A noter aussi que pour chaque arrêt prolongé, mieux vaut couper son moteur, y compris dans le cas de bouchons importants.