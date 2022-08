Google Maps raffine les itinéraires à vélo et le partage de positions

Le service mondial de cartographie en ligne Google Maps a annoncé trois nouvelles mises à jour qui vous aideront à explorer, à planifier vos sorties à vélo et à passer du temps avec vos amis dès cet été.

D’abord, Google Maps donne de nouvelles informations sur les itinéraires cyclables. L’application permettra de comparer plus facilement les itinéraires cyclables et de voir des détails encore plus précis (lorsque ces données seront disponibles) pour préparer les randonnées à venir.

Par exemple, en plus de voir l’élévation le long de votre itinéraire, vous saurez si vous rencontrerez une circulation automobile dense, des escaliers ou des pentes abruptes. Vous aurez aussi la possibilité d’obtenir une ventilation très détaillée de l’itinéraire lui-même afin que vous puissiez savoir en un coup d’œil sur quel type de route vous allez rouler, comme une route principale par rapport à une rue locale.

Sources: Amanda Leicht Moore / Google maps

Mises à jour du partage de la localisation

Sources: Amanda Leicht Moore / Google maps

Avec les nouvelles notifications de partage de position, le service de cartographie vous laisse voir quand un être cher est arrivé ou a quitté un lieu afin que vous puissiez coordonner plus facilement les horaires et avoir l’esprit tranquille.

Par exemple, si vous vous rendez à un concert avec un groupe d’amis et qu’un d’eux a déjà choisi de partager sa position avec vous, vous pouvez définir une notification pour l’adresse de la salle de concert afin que vous puissiez voir quand ils sont arrivés et vous rencontrer rapidement. Vous pouvez également définir une notification pour savoir quand ils ont quitté la salle, juste au cas où vous seriez séparé.

Sources: Amanda Leicht Moore / Google maps

Les notifications ne peuvent être définies que pour quelqu’un qui a déjà choisi de partager sa position avec vous. La personne qui a partagé sa position avec vous recevra plusieurs rappels pour l’en informer, y compris une notification push dans l’application Maps et un courriel, ainsi que des courriels mensuels récurrents. Bien évidemment, vous pouvez choisir d’arrêter de partager votre position ou d’empêcher quelqu’un de définir des notifications.

Une vue aérienne pour découvrir les monuments

Sources: Amanda Leicht Moore / Google maps

Pour aider la population dans le processus de planification de voyage, Google Maps apporte des vues aériennes photoréalistes de près de 100 des monuments les plus populaires au monde dans des villes comme Barcelone, Londres, New York, San Francisco et Tokyo.

Par exemple, si vous planifiez un voyage à New York, vous pouvez avoir une idée de ce qu’est l’Empire State Building de près avec cette mise à jour, afin que vous puissiez décider si vous souhaitez ou non l’ajouter à votre itinéraire de voyage. Pour voir une vue aérienne partout où elle est disponible, recherchez un point de repère dans Google Maps et rendez-vous dans la section Photos.

Il s’agit de la première étape vers le lancement de la vue immersive, une expérience qui associe l’IA à des milliards d’images Street View haute définition, satellites et aériennes.