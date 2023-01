Des funérailles pour les bus «10 minutes MAX»

Un groupe de citoyens s’est réuni jeudi matin pour souligner la fin du Réseau des bus «10 minutes MAX», service qui a desservi 31 lignes de bus pendant 13 ans et qui a pris fin au début du mois de janvier. Le rassemblement s’est tenu sur les lieux du lancement officiel de ce service en 2010, près de la station de métro Place-des-Arts.

Nous avons appris au début janvier que le réseau «10 minutes max» avait succombé à cette terrible maladie qu’est le manque de financement en transport en commun. Nous nous rappellerons longtemps comme il était agréable de pouvoir se rendre à l’arrêt sans se soucier de l’horaire. Sarah. V. Doyon, directrice général de Trajectoire Québec

Plus de coupures, moins de services

Selon les données de la STM, l’abandon du Réseau « 10 minutes MAX » se traduit par une baisse de service globale de 11,2% sur les 31 lignes d’autobus qui étaient desservies. La période hors pointe de soir, soit entre 18h et 21h, est la période de la journée la plus touchée, avec une baisse de service de 19,8%.

«La fin de ce service vient nuire à l’attractivité du transport collectif, affirme sans détour Sarah. V. Doyon, directrice général de Trajectoire Québec. Au moment du lancement, en 2010, les 31 lignes transportaient 60% de l’achalandage des lignes de bus. Nous sommes tristes de perdre ce service qui va ultimement décourager les gens à utiliser l’autobus et le transport en commun.»

Pour Blaise Rémillard, du Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), le réseau de transport en commun est vital pour Montréal afin d’éviter l’étouffement sous la congestion routière, en plus d’être nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre et pour cultiver l’identité montréalaise comme ville abordable.

Sarah V. Doyon, de Trajectoire Québec et Blaise Rémillard, du CRE-Montréal, ont livré des allocutions pour commémorer la perte du Réseau «10 minutes MAX». Caption: David Beauchamp/Métro

«Les modèles de financement imposés aux sociétés de transport collectif les condamnent à la surcapacité pour continuer d’opérer leurs services de façon adéquate, déplore-t-il. Ce modèle n’a jamais fonctionné et est aujourd’hui désuet, ce qui empêche les sociétés de remplir à leur mission. Les déficits de plusieurs millions à la STM et les 500 M$ à l’ARTM [Autorité régionale de transport métropolitain] sont importants, et alors que l’achalandage reprend, on se tourne vers l’Assemblée nationale et l’Hôtel de Ville pour aider à éponger ces déficits et éviter encore plus de coupures qui encourageraient l’auto solo.»

Un moment de recueillement

Sur place jeudi matin, les usagers et usagères du défunt service « 10 minutes MAX » étaient invités à signer un cahier de condoléances qui sera remis à la STM comme symbole de l’impact des coupures de service pour eux.

«Le transport en commun subit toujours les frais de coupures à des fins de rentabilité, a lancé Chloé Fortin-Côté après avoir signé le cahier. Ça fait quinze ans que je n’ai pas de voiture, et il est certain qu’on aurait vu une levée de boucliers si on avait décidé de fermer des ponts ou des rues, alors, je viens dénoncer ce double-standard aujourd’hui.»

Le chef intérimaire d’Ensemble Montréal et chef de l’Opposition officielle de Montréal Aref Salem était également présent pour signer le cahier et afficher son soutien au retour du Réseau «10 minutes MAX», qu’il considère vital.

Le chef de l’Opposition officielle, Aref Salem, a également profité de l’occasion pour signer le cahier de condoléances du Réseau. Caption: David Beauchamp/Métro

«J’espère que ce service pourra ressusciter, parce qu’il est essentiel. La ligne 121 chez moi déplace 40 000 personnes par jour, et ça prend un service adéquat pour continuer à déplacer autant de gens. Ce que je crains, ce sont les coupures de services supplémentaires, et je veux que la STM nous donne un plan clair sur l’avenir du transport à la place de coupures à la carte.»

À noter que le cabinet de l’Opposition officielle a envoyé ce jeudi une lettre au président de la STM, Éric Alan Caldwell, afin de manifester son inquiétude face à de futures coupures dans le transport en commun, après l’abandon du Réseau «10 minutes MAX».