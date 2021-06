Notre test et avis des Pixel Buds-A, les écouteurs-boutons économiques de Google

Google propose une alternative plus économique de ses écouteurs-boutons Pixel Buds avec le modèle Buds A-Series. 100$ moins cher, ces écouteurs gardent une bonne qualité sonore et l’intégration de l’écosystème de Google. Des coupures ont évidemment été faites pour réduire le prix, mais elles sont franchement minimes.

Google nous a habitués depuis quelques années à lancer des gammes de téléphones Pixel A pour chacun de ses modèles. Le A est pour « affordable » ou abordable en français.

Le cycle est toujours le même. À l’automne, ils lancent un nouveau modèle de téléphone, puis l’été suivant une version A du même modèle sort.

Cette tactique est cette fois reprise pour les écouteurs Pixel Buds, alors que Google introduit les Pixel Buds A-Series.

Ces écouteurs ressemblent à s’y méprendre aux Pixel Buds réguliers et sont similaires sur plusieurs points, mais forcément des éléments ont été coupés pour réduire le prix.

Le design des écouteurs Pixel Buds A-Series demeure le même que les Pixel Buds.

Aucun sacrifice sur la qualité du son et le confort

Le design des Pixel Buds A-Series demeure le même que les Pixel Buds et c’est tant mieux. Ceux-ci demeurent très confortables dans l’oreille et tiennent bien en place grâce à leur petite tige de caoutchouc.

On peut donc faire du sport par exemple et s’agiter la tête, les Buds A-Series vont rester bien ancrée dans nos oreilles.

Les Pixel Buds-A on comme grande qualité leur confort et le fait qu’ils tiennent bien en place.

La qualité du son demeure également la même que sur les Pixel Buds, puisque Google a gardé les mêmes haut-parleurs de 12mm.

Le son demeure bon, sans être extraordinaire pour autant. Ces derniers vont surtout avoir de la difficulté lorsqu’il y a beaucoup d’instruments en même temps. Disons que du Arcade Fire avec 9 types d’instruments, ça devient difficile de distinguer chacun d’entre eux…

Mais bon, disons que c’est le cas aussi pour bien d’autres écouteurs-boutons. Il reste que les Pixel Buds A-Series sonnent respectivement bien, surtout pour la basse alors qu’on peut l’amplifier via les paramètres.

Il est cependant dommage que ce soit le seul réglage que l’on puisse faire et qu’on ne peut toujours pas jouer avec les mid et les aigus.

Du côté des appels téléphoniques, Goole a là encore gardé les mêmes microphones à formation de faisceaux qui captent bien notre voix.

Les similitudes entre les Pixel Buds et Buds A-Series

Outre le look, la qualité sonore et les microphones qui demeurent les mêmes sur les Pixel Buds A-Series que les Pixel Buds, les deux paires d’écouteurs ont également plusieurs autres similitudes.

Les Pixel Buds A-Series offrent eux aussi la résistance à l’eau et sueur.

Ils permettent la connexion à pratiquement n’importe quel appareil via Bluetooth 5. Évidemment, si on a un téléphone Pixel le jumelage se fait encore plus facilement.

On retrouve la même réduction passive du bruit ambiant grâce à leur design.

On peut toujours se faire lire nos notifications de notre téléphone par Google, ce qui peut être pratique dans certaines circonstances.

Jumelé à l’application Google Traduction, on peut continuer à s’en servir comme oreillette de traduction. Ce sera pratique quand on pourra recommencer à voyager!

Les Pixel Buds-A offrent la même autonomie de batterie, ce qui n’est pas nécessairement un point fort. Mais bon, au moins ils ne l’ont pas réduite! On peut donc en profiter pendant 5 heures pour de la musique et 2,5 heures pour des conversations.

Enfin, le caisson de recharge nous offre toujours une autonomie supplémentaire de 24h pour la musique et 12h pour les conversations.

Les différences entre les Pixel Buds et Buds A-Series

Les Pixel Buds A-Series sont similaires aux Pixel Buds sur plusieurs points, mais forcément il y a des différences pour que le prix ait été coupé de 100$. Quelles sont donc ces fameuses différences?

D’une part, les matériaux ne sont pas les mêmes alors qu’on a opté pour du plastique sur les A-Series. Ces derniers sont donc un peu plus légers.

Ensuite, on ne retrouve plus le même pavé tactile que sur les Pixel Buds qui nous permettaient notamment d’ajuster le volume.

On retrouve sensiblement les mêmes commandes tactiles sur les Pixel Buds-A, sauf pour ajuster le son.

On peut toujours lancer des commandes sur les Pixel Buds-A, alors qu’un tapotement arrête ou lance la musique ou un appel, deux tapotements avance à la prochaine chanson et trois tapotements pour la précédente.

Enfin, en laissant enfoncer notre doigt sur un écouteur, on peut toujours lancer l’assistant vocal Ok Google. C’est d’ailleurs de cette façon que l’on peut ajuster le volume sur les A-Series, puisqu’on doit demander à Google de le faire pour nous.

Cette façon de faire n’est pas particulièrement plaisante lorsqu’on s’entraine et que notre téléphone n’est peut-être pas à notre portée.

Sinon, la dernière grande différence est que le caisson des Pixel Buds A-Series n’est pas compatible avec la recharge sans fil Qi. On peut uniquement les charger via un fil USB-C.

Celui-ci va prendre environ 1h45 pour se charger de 0 à 100%, alors que 15 min de recharge équivaut à 3h d’autonomie pour la musique et 1,5h pour les conversations.

Verdict, les Pixel Buds A-Series sont-ils un bon achat?

Il est à se demander si les Pixel Buds A-Series ne seront pas le bourreau des Pixel Buds réguliers. Après tout, les sacrifices sont relativement minimes pour 100$ de moins.

À 139$, les Pixel Buds A-Series sont ultra compétitifs sur le marché, alors qu’ils gardent les principales qualités de son grand frère.

Le son demeure bon autant pour la musique que nos appels, les écouteurs restent vraiment confortables en gardant le même look, puis l’intégration de l’écosystème Google nous facilite la vie dans certaines situations.

Encore faut-il par contre avoir un appareil Android pour en profiter pleinement, alors que ces fonctionnalités liées à l’écosystème de Google ne nous sont pas accessibles sur un iPhone.

Leur faible autonomie de batterie demeure un bémol et l’absence de contrôle de volume à même les écouteurs n’est pas optimale.

Il reste que les différences avec les Pixel Buds sont minimes et que pour 100$ de moins on en obtient surement plus pour notre argent avec les Pixel Buds A-Series.

Les écouteurs Pixel Buds A-Series sont disponibles en blanc ou vert olive foncé.

En savoir plus sur les Pixel Buds Series-A

Notre test et nos avisa sur les écouteurs Google Pixel Buds