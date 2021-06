On en sait un peu plus sur la future montre intelligente de Facebook

De nouvelles informations concernant la future montre intelligente de Facebook ont été obtenues par le site d’actualité technologique The Verge en ce qui concerne le potentiel design de l’objet qui s’annonce assez spécial.

Ça fait longtemps qu’on entend des rumeurs en ce qui concerne une potentielle montre intelligente lancée par Facebook. C’est sans surprise, alors que l’entreprise de Mark Zuckerberg ne s’est jamais gênée pour faire concurrence aux autres géants en sortant de nouvelles fonctions et produits.

Au début de l’année 2021, alors que des informations commençaient à fuiter, un rapport laissait croire que la future montre de Facebook mettrait l’accent sur l’aspect sportif et remise en forme, une chose assez surprenante compte tenu du champ d’expertise de l’entreprise de Zuckerberg.

Finalement, les informations obtenues par The Verge sont différentes, et beaucoup plus dans le créneau des réseaux sociaux et des outils de communication.

La future montre de Facebook ne mettra finalement pas l’accent sur l’aspect sportif et remise en forme.

L’équivalent d’un petit téléphone au poignet

Plutôt que de mettre l’accent sur l’aspect sportif et remise en forme comme certains rapports l’avaient indiqué, la future montre de Facebook sera plus tôt faite pour rendre nos activités sur les réseaux sociaux encore plus simples.

D’abord, il n’y aura pas une, mais plutôt deux caméras sur la montre. La première devrait être à l’avant de la montre, histoire de pouvoir faire des appels vidéo sur Messenger, Instagram et WhatsApp.

La deuxième caméra est quant à elle planifiée pour être… à l’arrière de la montre!

La logique derrière tout ça, c’est que Facebook prévoirait un mécanisme pour que la partie de la montre qui affiche l’heure puisse se détacher complètement du bracelet et nous laisser prendre des photos, un peu comme un téléphone cellulaire miniature.

À la base, c’est déjà quelque chose d’inhabituel pour une montre, mais les informations obtenues par The Verge ne s’arrêtent pas là : Facebook planifierait déjà des accessoires sur lesquels il serait possible d’attacher le cadran de la montre.

Pour le moment, on n’en sait pas plus. Le lancement est encore prévu pour 2022, plus précisément pour l’été et elle couterait aux alentours de 400$.

