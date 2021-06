Protégez les connexions internet de vos employés et les données de votre entreprise avec ce VPN

L’entreprise de VPN NordVPN offre une solution pour les entreprises avec NordVPN Teams. Celle-ci permet de sécuriser la connexion internet des employés et donc les fichiers et informations qu’ils envoient et consultent. On peut l’utiliser autant sur ordinateur que sur sa tablette ou son téléphone Android et iOS.

Vous êtes employeurs et avez des employés qui sont souvent sur la route ou carrément en télétravail? Ceux-ci se connectent trop souvent sur des réseaux WiFi publics comme à l’aéroport ou dans un café ou un restaurant pour casser la croute?

Si ces derniers profitent de ces moments pour consulter ou envoyer des documents avec des informations importantes, celles-ci peuvent potentiellement être compromises et interceptées.

En effet, en se connectant à un réseau public, il n’est pas vraiment difficile pour une personne mal intentionnée de voir et intercepter les données et informations qui transitent sur le réseau.

Bonjour la catastrophe si des informations de votre entreprise et de vos clients sont ainsi voler!

C’est dans cette optique que les VPN sont pratiques, puisqu’ils cryptent notre connexion de sorte que nos informations, si elles sont interceptées, seront indéchiffrables.

NordVPN offre une solution spécifiquement orientée pour les entreprises avec NordVPN Teams.

Les fonctionnalités de NordVPN Teams

NordVPN a déjà une solide réputation pour son VPN régulier, alors qu’il offre une très bonne vitesse, beaucoup de pays où se connecter et de fonctionnalités pratiques. La grande majorité de ces avantages se retrouvent dans NordVPN Teams.

Si les VPN ont toujours tendance à ralentir notre connexion internet, NordVPN Teams continue de bénéficier de ces nombreux serveurs à travers le monde afin de nous offrir une belle vitesse, peu importe où l’on se connecte.

À ce sujet, 33 pays nous sont offerts sur NordVPN Teams contrairement aux 59 sur NordVPN réguliers. Il s’agit principalement de pays d’Europe et quelques pays du Moyen-Orient et d’Asie. Forcément, on retrouve aussi des serveurs au Canada et aux États-Unis.

Voici les pays où NordVPN Teams a des serveurs à travers le monde.

On retrouve toujours le même haut niveau de cryptages avec le protocole AES 256-bits.

Un Kill Switch est également offert, de sorte que si l’on devait perdre la connexion internet ne serait-ce qu’une seconde, NordVPN va couper tout accès internet pour s’assurer qu’aucune de nos données ne deviennent pas visible.

Enfin, si on souscrit à l’offre Advanced, on peut se procurer des serveurs nuagiques avec une adresse IP indépendante. Ceci permet de créer des passerelles pour des équipes ou branches spécifiques de l’entreprise et d’attribuer des emplacements virtuels pour chacun d’entre eux.

NordVPN Teams centralise tous les utilisateurs et on peut créer des serveurs privés.

Un VPN facile à utiliser pour les entreprises

NordVPN Teams est un VPN qui s’adresse spécifiquement aux entreprises et qui a été conçu pour faciliter la vie des gestionnaires et sécuriser les connexions internet de leurs employés.

À partir d’un panneau de gestion, on peut ajouter au fur et à mesure de nouveaux utilisateurs à qui nous donnons un accès à notre nuage privé.

Ces derniers reçoivent alors un lien par courriel pour télécharger l’application et se connecter au compte de l’entreprise.

On peut d’ailleurs compartimenter les différents secteurs de notre entreprise, donc par exemple l’équipe marketing, l’équipe développement, etc.

Ceci facilite la gestion si jamais on a une grande organisation et qu’une personne quitte l’entreprise dans un département précis. On pourra donc rapidement lui retirer son accès et la donner à une nouvelle personne.

NordVPN Teams peut être utilisé sur une vaste gamme d’appareils. On peut l’utiliser sur un ordinateur PC, Mac ou avec Linux. Il est aussi bien sûr compatible sur tablette et téléphone intelligent Android ou iOS.

NordVPN Teams offre une compatibilité sur ordinateur, tablette et téléphone intelligent.

Les prix et abonnements de NordVPN Teams

Le système d’abonnement de NordVPN Teams est divisé en deux principales offres: Basic et Advanced. Les deux vont selon le principe d’utilisateurs/payeurs. Donc on paye que pour les utilisateurs que l’on ajoute. Il n’y a aucun minimum requis.

L’offre de basse est à 7$ US/mois par utilisateurs si l’on prend l’abonnement annuel et offre pratiquement l’ensemble des fonctionnalités.

L’offre avancée quant à elle est à 9$ US/mois par utilisateurs. La différence est que l’on a un accès prioritaire à leur service de support et la possibilité d’acheter des serveurs à 40$ US /mois.

Dans les deux cas, la facturation est centralisée, donc on a une seule facture pour l’ensemble de nos utilisateurs.

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.