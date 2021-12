Comment activer ou désactiver la synchronisation de photos à partir d’appareils iOS à Google Photos

Il est possible d’activer ou de désactiver la synchronisation des photos d’un téléphone intelligent iOS ou d’une tablette iPad vers l’application Google Photos. Cet enregistrement se fait automatiquement dans le compte Google et toutes les sauvegardes sont accessibles sur n’importe quel appareil, à condition d’être connecté à notre compte Google.

Qu’est-ce qui est plus fatigant que d’être en pleine séance photos et de recevoir un message qui nous mentionne le manque d’espace sur notre téléphone?

Il existe heureusement des services de stockage nuagique comme Google Photos pour nous libérer de l’espace.

L’application nous permet carrément de sauvegarder et synchroniser automatiquement toutes les photos et vidéos prises avec notre iPhone.

En contrepartie, ceci a aussi pour effet de supprimer nos photos et nos vidéos sur notre iPhone si on les supprime de Google Photos.

C’est donc un pensez-y-bien!

Voici donc comment faire pour activer ou désactiver la sauvegarde et synchronisation automatique de Google Photos sur un iPhone ou iPad.

Activer ou désactiver la sauvegarde et la synchronisation avec Google Photos

L’activation et la désactivation de la synchronisation de nos photos et vidéos se fait très facilement avec l’application Google Photos.

Ouvrir l’application Google Photos. Se connecter à son compte Google. En haut à droite, appuyer sur l’initiale ou la photo de profil du compte. Sélectionner Paramètres de Google Photos. Puis, cliquer sur Sauvegarde et synchronisation. Activer ou désactiver le paramètre Sauvegarde et synchronisation.

On peut transférer facilement des photos et vidéos sur Google Photos.

Pour être certain que les photos et vidéos ont bien été transférées sur Google Photos, il suffit de cliquer sur la photo de profil ou l’initiale en haut à droite et il sera alors possible de voir si la sauvegarde est terminée ou s’il y a encore des éléments qui sont en attente de synchronisation.

À noter que notre compte Google compte que 15 Go d’espace de stockage. Ainsi, les photos et vidéos sauvegardées en qualité d’origine et celles en qualité maintenant appelée «économiseur d’espace de stockage» (autrefois appelée «haute qualité») seront soustraites de cet espace de stockage. Il est possible d’obtenir plus d’espace, mais on devra payer certains frais.

Pour bénéficier de plus d’espace de stockage, il faudra souscrire à un abonnement mensuel de Google One. On pourra ainsi augmenter de 100 Go, 2 To ou 10 To monnayant un forfait à 2,79$, 13,99$ ou 69,99$ par mois.

