Comment gérer les favoris et les notifications sur une page ou un groupe Facebook?

Facebook permet à ses utilisateurs de pouvoir suivre de près leurs pages et groupes préférés grâce aux notifications et aux favoris, qu’ils soient sur un ordinateur ou un téléphone intelligent iOS ou Android. Il suffit d’activer ces deux fonctionnalités pour ne rien manquer.

On est tous déjà tombé sur une page Facebook de notre groupe de musique préféré ou encore de notre émission de télé favorite!

Et il n’y a rien de plus fâchant que d’oublier le nom de cette page et ne plus jamais la revoir…

Mais c’est bien beau s’abonner aux pages, parfois on ne voit pas toutes les publications.

Il existe deux moyens d’y arriver : Activer la fonction de favori dans une page Facebook et activer les notifications dans un groupe Facebook.

Comment activer la fonction de favori d’une page Facebook?

Activer la fonction de favori sur une page Facebook permet entre autres de voir les publications de la page plus haut dans notre fil d’actualité. On a donc plus de chances de voir les publications.

Activer la fonction de favori sur une page Facebook à partir d’un ordinateur

Ouvrir Facebook se rendre sur la page en question. Si vous êtes déjà abonné à la page, il sera écrit Abonné(e) à droite. (Si vous n’êtes pas abonné, vous devrez l’être avant de pouvoir mettre la page en favori) Cliquer sur le mot Abonné(e). Appuyer sur Favori.

Comment mettre en favori une page Facebook à partir d’un ordinateur.

Activer la fonction de favori sur une page Facebook à partir d’un cellulaire

Ouvrir l’application de Facebook et se rendre sur la page en question. Si vous êtes déjà abonné à la page, il y aura une petite icône sous le nom de la page avec un crochet. (Si vous n’êtes pas abonné, vous devrez l’être avant de pouvoir mettre la page en favori). Cliquer sur l’icône. Choisir la fonction Favoris.

Comment mettre en favori une page Facebook à partir d’un cellulaire.

Comment activer les notifications sur un groupe Facebook?

Activer les notifications sur un groupe Facebook permet de recevoir toutes les publications et les nouveautés du groupe en premier.

Activer les notifications sur un groupe Facebook à partir d’un ordinateur

Ouvrir sur Facebook et se rendre sur la page. Si vous êtes déjà membre du groupe, il sera écrit A rejoint. (Si vous n’êtes pas membre, vous devrez l’être avant de pouvoir activer les notifications) Cliquer sur A rejoint. Appuyer sur Gérer les notifications. Sélectionner Toutes les publications.

Comment activer les notifications d’un groupe Facebook à partir d’un ordinateur.

Activer les notifications sur un groupe Facebook à partir d’un cellulaire

Ouvrir l’application de Facebook et se rendre sur la page en question. Cliquer sur les trois points en haut à droite. Appuyer sur Gérer les notifications. Sélectionner Toutes les publications.

Comment activer les notifications d’un groupe Facebook à partir d’un cellulaire.

