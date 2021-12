Comment gérer les raccourcis de fonctionnalités dans l’application Facebook

Vous vous demandez s’il est possible de retirer, ajouter ou remettre des raccourcis de fonctionnalités dans votre application Facebook? Et bien oui, c’est possible. On vous explique comment autant sur les appareils Android que ceux d’Apple.

Que l’on soit sur un téléphone ou une tablette Android ou bien un iPhone et un iPad, on retrouve une barre de raccourcis dans l’application Facebook.

Sur Android cette barre est dans le haut, sur iPhone et iPad elle est dans le bas.

C’est là qu’on y retrouve des icônes. Une de maison pour le fil d’actualité, une de téléviseur pour Watch, un drapeau pour les pages, une cloche pour les notifications, etc.

Or, il est possible de retirer certains de ces icônes et raccourcis si on le souhaite. À l’inverse, on peut les remettre si on le désire.

Nous vous expliquons comment faire autant sur un appareil Android qu’Apple.

Comment retirer un raccourci sur l’application Facebook

Retirer un raccourci de l’application Facebook est certainement la partie la plus simple à faire. En fait, il existe deux façons de le faire.

La plus simple est de carrément laisser son doigt sur une icône puis sélectionner l’option: Supprimer de la barre des raccourcis.

Ceci s’applique autant sur un appareil Android qu’Apple.

Voici comment retirer facilement un raccourci sur l’application Facebook.

L’autre façon que l’on peut les enlever se trouve à être à l’endroit où l’on peut les remettre par la suite.

Comment remettre un raccourci sur l’application Facebook

Vous avez retiré un raccourci de fonctionnalité Facebook et souhaitez le remettre dans le haut (Android) ou bas (Apple) de votre application Facebook? Pour cela, il faut:

Aller sur l’application Facebook Appuyez sur l’icône de notre photo avec les trois lignes horizontales Défiler vers le bas jusqu’à: Paramètres Sélectionner la 1re option: Paramètres du profil Défiler tout en bas jusqu’à: Barre de raccourcis Cocher les raccourcis que l’on veut ou ne veut pas

Comment remettre un raccourci sur l’application Facebook sur Android et appareils Apple.

