Contrôlez votre climatiseur à distance et programmez des horaires avec ce thermostat intelligent

La compagnie canadienne Mysa propose un thermostat intelligent permettant de contrôler les climatiseurs. On peut ainsi contrôler à distance son air climatisé ou programmer des horaires pour rentrer au frais à la maison. Ce dernier est compatible autant avec les airs climatisés portables, pour fenêtres ainsi qu’au thermopompe.

Tout détenteur d’un air climatisé a déjà vécu cette situation. Il fait chaud, on part du travail ou d’une activité, on arrive à la maison, puis on allume la climatisation. Sauf, qu’on dit: « argh, si seulement la clim était déjà ouverte à mon arrivée! ».

D’un autre côté, on n’est pas non plus pour laisser la climatisation ouverte dans notre domicile pendant notre absence. Ce serait absurde, alors qu’on se retrouverait à payer pour rien.

Sans surprise la technologie a maintenant une solution pour nous. Dans cette ère d’appareil domotique, on retrouve notamment le thermostat intelligent pour climatiseurs de la compagnie Mysa.

Le thermostat intelligent pour climatiseurs de Mysa tient sur un trépied ou s’accroche au mur.

Quelles sont les fonctionnalités du thermostat pour climatiseur de Mysa

Bon, ça le dit, le thermostat pour climatiseur de Mysa est intelligent. Mais intelligent comment? Quelles fonctionnalités peut-on avoir avec celui-ci?

D’une part, on peut carrément contrôler notre climatiseur à distance via l’application mobile.

Ainsi, lorsqu’on est en chemin vers la maison, on peut allumer notre climatiseur et rentrer au frais.

On peut également ajouter des horaires de sorte que si l’on est quelqu’un de routinier, on peut programmer que le climatiseur s’allume à 17h par exemple.

On peut contrôler notre climatiseur à partir de notre téléphone et tablette avec l’application Mysa.

Enfin, on peut même utiliser la géolocalisation pour éteindre la climatisation si le thermostat détecte qu’il n’y a personne dans la maison. De quoi éviter de payer dans le vide si l’on a oublié de l’éteindre avant de partir.

À ce propos, on peut également retrouver via l’application mobile notre consommation d’électricité liée à notre climatiseur.

Enfin, il est possible de jumeler le thermostat Mysa à notre assistant vocal que ce soit Alexa d’Amazon, Ok Google ou Siri d’Apple HomeKit et donc de le contrôler à l’aide de notre voix.

Quels sont les climatiseurs compatibles avec Mysa

Toutes ces fonctionnalités sont bien belles, mais encore faut-il avoir un climatiseur compatible avec le thermostat intelligent pour climatiseurs de Mysa.

Le thermostat est ainsi compatible avec les climatiseurs de fenêtre, les climatiseurs portables ou bien ceux à thermopompe bibloc sans conduit.

Cependant, notre télécommande permettant de la contrôler normalement doit être une télécommande ACL compatible.

Le principe est que le thermostat va remplacer cette dite télécommande. Or, il nous faut absolument une télécommande ACL avec les réglages de température, de mode et de vitesse de ventilateur.

Si notre climatiseur a une télécommande permettant juste de contrôler la température ça ne fonctionnera pas.

Le thermostat intelligent pour climatiseurs de Mysa nécessite une télécommande précise.

Ensuite, au niveau des climatiseurs compatibles, toutes les grandes marques sont compatibles. Et même si notre marque n’est pas présente dans la liste de Mysa, il y a de bonnes chances que ça marche quand même. Dans notre cas, nous l’avons jumelé à un climatiseur Fellini qui n’était pas dans la liste de Mysa.

Enfin, on doit avoir un réseau internet sans fil de 2,4GHz pour jumeler le thermostat à notre téléphone ou tablette.

Si l’on répond à tous ces critères, on est en affaires. L’installation se fait en quelques minutes via l’application Mysa.

Pour ce qui est du coût, le thermostat intelligent pour climatiseurs de Mysa est venu à 129$.

