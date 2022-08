Réservez une piscine près de chez vous ou louez la vôtre pour faire de l’argent grâce à cette app

Vous désirez réserver une piscine pour vous baigner ou vous voulez louer la vôtre pour faire un peu d’argent? Le service Swimply vous permet d’offrir en location votre piscine ou d’en réserver une à un prix abordable.

Quand nous habitons en appartement, en condo ou que notre maison ne possède pas de piscine, les solutions pour se baigner par temps chaud sont restreintes.

Nous pouvons demander d’aller faire saucette dans la piscine d’un ami, d’un voisin ou simplement de se tourner vers les piscines municipales.

Tout comme des services de réservation d’appartement avec AirBNB, la location d’un VR ou un espace de stationnement inutilisé, il existe un service pour réserver une piscine près de chez soi et même de louer la nôtre si nous le désirons.

C’est exactement ce que propose Swimply, une plateforme dédiée à la réservation ou à la location d’une piscine.

Comment réserver une piscine près de chez soi avec Swimply

La procédure pour réserver une piscine près de chez soi est simple sur Swimply.

Il suffit premièrement de se rendre sur le site web de Swimply ou de télécharger l’application sur le Play Store d’Android ou sur l’Appstore de Apple.

Malheureusement il est à noter qu’autant le site web que les applications sont uniquement en anglais. Aucune inquiétude à avoir, c’est très facile de s’y retrouver.

Dans la case « Where at » nous entrons la ville ou le code postal pour y trouver l’endroit de notre piscine que nous voulons réserver.

Dans la case « When » nous indiquons la date que nous voulons faire notre réservation.

Avec Swimply nous pouvons voir les piscines disponibles près de chez soi ainsi que les tarifs

Une carte alors s’affichera avec les piscines disponibles selon nos différents critères de recherche.

Il suffit de sélectionner la piscine qui nous intéresse pour visionner les photos de l’endroit et voir en détail ce qui est inclus ou exclu dans la location.

Par exemple, nous pouvons voir si un BBQ est disponible sur place, si la piscine est chauffée, allant même si l’eau de la piscine est traitée au chlore ou au sel.

Il faut savoir que la réservation d’une piscine avec Swimply est basée sur un tarif horaire. Les prix pour l’utilisation se situent en moyenne entre 35$/h et 50$/h.

Nous avons maintenant qu’à suivre les instructions en spécifiant le jour et l’heure de la réservation, combien de personnes seront présentes et pour combien de temps nous désirons avoir la piscine.

On effectue le paiement et voilà, notre piscine est maintenant réservée.

Propriétaires de piscine, générez facilement des revenus

Toujours grâce à Swimply, il est possible de louer notre piscine lorsqu’elle n’est pas utilisée. Que ce soit parce que nous sommes en vacances ou parce que nous sommes au boulot, pourquoi pas en faire profiter les autres et se faire quelques dollars de plus.

Pour ce faire, nous devons s’inscrire comme personne offrant notre piscine en location et de donner les détails sur le prix que nous demandons, ce qui est inclus ou exclu dans notre service ainsi que les dates et heures disponibles.

Nous pouvons louer notre piscine quand elle n’est pas utilisée, question de gagner un peu d’argent.

Une petite chose à savoir pour la location de notre piscine, Swimply garde 15% de vos revenus de location.

Swimply inclut une assurance responsabilité de 1.000.000$ US si une personne se blesse, ainsi qu’une assurance en dommage de 10.000$ US si notre propriété est victime de bris et que le locateur ne peut pas payer pour les réparations.

Mais il vaut quand même mieux s’informer à notre compagnie d’assurance si ce type de location est permise pour éviter les ennuis.

Et Swimply n’est pas seulement que pour la réservation ou la location de piscine. La plateforme permet de louer un court de tennis, le gym de notre maison, la grande cour arrière de notre demeure et même un bateau..

Pour en savoir plus et utiliser le service Swimply

