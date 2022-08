Vidéotron ou Bell vous envoie un remboursement par texto ou courriel

Les courriels ou textos envoyés par des fraudeurs qui se font passer pour des compagnies importantes se multiplient. Bell, Videotron, transfert Interac, Netflix, bref, la liste est longue.

Récemment, Vidéotron voulait vous rembourser votre dernière facture pour vous remercier pour votre fidélité.

Cher client, Afin de vous remercier pour vοtre fidélité, nous avons décidé de vous rembοursement vοtre dernière facture. Pour en profiter, nous vous incitons à suivre ces instructions: Connectez-vous par ici Remplissez le fοrmulaire qui vous sera afficher Cette offre est valable seulement durant les 48 heures qui suivent la réception de ce message.

D’autres versions de ce même message sont aussi apparues dernièrement comme ce texto de Vidéotron qui vous explique qu’en raison d’une erreur sur votre dernière facture, la compagnie désire vous rembourser et vous envoie un lien menant vers un virement Interac de 82$?

Cher Client Vidéotron: Nous avons détecté des charges trop élevées sur votre compte, cette erreur provient de notre part. Vous pouvez encaisser votre remboursement immédiatement en cliquant sur le lien ci-dessous : http://www.interac-remboursement.customers-reception.com/

Ou encore un courriel de Bell incluant un lien pour accepter un remboursement de 669,99$ pour un remboursement sur votre compte?

Hi, Bell Canada has sent you a refund for $669.99 (CAD). Deposit your money at: http://einterac-1so6v.transfer.escaon.com This transfer expires on 6th of July, 2017. Bonjour, Bell Canada vous a envoyé 669.99$ (CAD). Déposer les fonds dans le compte: http://einterac-1so6v.transfer.escaon.com Expire le : 15 juillet 2017 Email or text messages carry the notice while the financial institutions securely transfer the money using existing payment networks. For the answers to common questions please visit our FAQs. If your financial institution does not yet offer Interac e-Transfer®, you can still deposit transfers to any bank account in Canada.

Tout d’abord, sachez que si jamais votre compagnie de téléphone ou autre compagnie de service avec laquelle vous faites affaire vous charge un montant plus élevé que ce qu’elle devrait, elle vous le créditera sur votre prochain compte, ou vous remboursera après que vous ayez eu une conversation avec un agent.

Cette arnaque ressemble beaucoup à une autre dont on vous a déjà parlé en lien avec un texto envoyé de Bell ou Rogers pour vous remercier de votre fidélité envers eux.

Le message varie d’un texto à l’autre, mais en gros, on mentionne que la compagnie souhaite vous envoyer un petit cadeau pour fêter son anniversaire ou pour vous remercier de votre loyauté. Elle veut déposer 25$ directement dans votre compte si vous cliquez sur le lien inscrit dans le message.

Tentant de dire oui n’est-ce pas? Attention, fraude à l’horizon!

Cher(e) client(e) de Bell : Pour célbrer le 20e anniversaire de Bell avec nos clients, nous vous offrons un remit de 25$ qui peut se mettre directement sur votre compte bancaire via notre lien sure : http://et.interac.ca.ca6eyjca.reward-program-deposit.com/deposit.php?number=D450J2KHT8

Hi it’s Bell : For our 40th anniversary, we would like to reward our loyal customers with a 25$ gift that you can deposit directly to your account from the following link : http://et.interac.ca.cb6eyjca.emt-deposi-tgif.com/deposit.php?number=D450J2kHT81418951 Merci

Hi it’s ROGERS: We would like to reward you for begin loyal to our services for so long so we decided to give you a 25$ gift that you can deposit directly to your bank account froem the following link :http://et.interac.ca.cb6eyjca.collection-egit-f.com/deposit.php ?number=D450J2kHT81819469 Merci

Hi it’s Videotron : We would like to rewerd you for begin loyal to our services for so long so we decided to give you a 25$ gift that you can deposit directly to your bank account from the following link : http://et.interac.ca.cb6eyjca.cgi-asp.com/deposit.php?number=D450J2kHT8438490 Thanks

Le message spécifie que la compagnie veut souligner son 20e anniversaire avec ses clients ou les remercier de leur loyauté, mais plusieurs personnes ayant reçu ce message ne sont même pas client chez eux. Déjà là, c’est douteux.

De plus, comme le texto est bourré de fautes, cela devrait toujours vous mettre la puce à l’oreille et vous inciter à devenir plus méfiant face à de belles offres comme celle-là.

Le lien dirige probablement vers un faux site pour faire un virement Interac.

Une fois que vous cliquez sur le lien, vous êtes redirigés vers une page qui ressemble beaucoup à la véritable page d’un virement Interac conventionnel, une autre arnaque dont on vous a déjà parlé.

Un ami ou un inconnu et le virement Interac

Au tour du service de virement Interac d’être utilisé par les fraudeurs: ils envoient des textos au sujet d’un virement Interac effectué dans votre compte alors que ce n’est pas le cas!

Le but de ce message est uniquement de vous faire cliquer sur le lien menant vers un faux site bancaire où on vous demande de cliquer sur le logo de votre institution financière et entrer vos identifiants et mot de passe.

L’arnaque est tellement bien faite! Même un œil averti pourrait se faire prendre. Surtout qu’on parle d’un dépôt de 2500$, alors c’est vraiment tentant de suivre les directives pour encaisser cette somme; c’est de l’argent tombé du ciel!!!

L’arnaque se présente comme suit: vous recevez un texto indiquant que vous avez reçu un virement Interac de la part de François Dumouchel accompagné d’un hyperlien pour encaisser les fonds.

En cliquant sur ce lien, vous serez dirigé vers une page Web qui ressemble à un site sécurisé, avec un https, le logo d’Interac de ceux de toutes les banques québécoises.

Ce site très bien pensé est l’œuvre de fraudeurs et il vise essentiellement à mettre le grappin sur les informations associées à votre compte bancaire.

Ne tombez pas dans le piège et quittez cette page!

Si vous recevez ce fameux texto, ignorez-le… quand c’est trop beau pour être vrai, il y a toujours une attrape!

Que faire avec ces messages?

Si vous avez reçu ce message, vous devez simplement le supprimer.

C’est uniquement si vous transmettez des données personnelles après avoir cliqué sur le lien du message que vous serez en danger d’être fraudé.

S’il est déjà trop tard et que vous avez entré vos informations personnelles, vous devez agir rapidement et communiquer avec votre institution bancaire.

Restez vigilants et méfiants face à des offres d’argent dont vous ne connaissez pas la provenance et ne transmettez jamais vos informations personnelles sans trop réfléchir pour une offre «trop belle pour être vraie»!

Victime de fraude, à qui la dénoncer?

Découvrez toutes nos solutions pour vous protéger de la fraude

Ma conférence de prévention de la fraude en ligne