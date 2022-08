Détectez rapidement les vrais et faux avis sur Amazon grâce à cette extension et application

Évitez d’acheter un produit sur Amazon avec de fausses évaluations. Fakespot, une extension pour ordinateur et une application mobile, nous permet de démasquer les faux avis sur Amazon. Celle-ci scrute à la loupe afin de nous éclairer sur notre achat.

On est plus en plus nombreux à faire des achats en ligne et Amazon est évidemment un gros joueur dans le domaine. Mais encore faut-il faire attention à ne pas acheter n’importe quoi!

Bien que l’on retrouve des étoiles sur les produits ainsi que des avis laissés par des utilisateurs, ceux-ci ne sont pas toujours véridiques.

Certaines entreprises peuvent créer de faux avis afin que leurs produits soient mis en vedette et ainsi augmenter leurs chances de vendre.

Plutôt que de se casser la tête à analyser soi-même ce qui pourrait être un vrai ou un faux avis, on peut laisser cette tâche à l’extension et application Fakespot.

Comment Fakespot détecte-t-il les faux avis sur Amazon?

Fakespot est disponible gratuitement sous forme d’extension pour les navigateurs Google Chrome, Firefox et Safari sur ordinateur. On la retrouve également sous forme d’application mobile pour iOS et Android.

Celle-ci nous aide à savoir si les avis laissés sur une page de produits d’Amazon sont vrais ou faux.

Comment? À l’aide d’un algorithme qui analyse plusieurs facteurs.

Il va d’une part s’intéresser à l’orthographe dans l’avis. Est-ce que c’est bien écrit? Est-ce qu’il y a des fautes? Est-ce qu’on retrouve trop souvent des qualitatifs vides sans plus d’explications telles: excellent, génial, super, très bon.

Ensuite, il va s’intéresser à la personne qui laisse un avis. Est-ce une personne qui a laissé de nombreux avis? Est-ce un compte à peine créé qui a publié un avis?

Autant d’indice qui permet ensuite à Fakespot d’attribuer une note au produit allant de F à A.

On retrouve autant cette lettre sur la page du produit que lorsqu’on navigue sur Amazon.

Une fois sur une page de produits, on peut également lancer une analyse complète afin d’avoir un récapitulatif des meilleurs avis et sur la crédibilité des avis du produit.

On peut rapidement voir la lettre attribuée par Fakespot pour un produit sur Amazon.

Un outil malheureusement imparfait

Bien que très pratique, Fakespot n’est pas parfait pour autant. D’une part, l’extension et application est uniquement disponible en anglais.

Ensuite, bien qu’il est en mesure d’identifier des avis d’apparence clairement frauduleux, il peut difficilement identifier les faux avis rémunérés.

Certaines entreprises placent un petit papier dans leurs produits invitant les gens à aller faire un avis sur Amazon, en échange ces derniers offrent un remboursement partiel pour le produit qu’on a acheté.

Aukey et MPow se sont notamment fait avoir pour ce genre de pratique et Amazon a sévi en les bannissant.

Bref, Fakespot peut difficilement identifier ce genre de larcin.

Enfin, bien que Fakespot mentionne sur son site qu’il peut analyser les avis sur Best Buy, Walmart, Shopify, eBay et Sephora, il s’agit des versions américaines de ces sites.

On ne peut malheureusement pas l’utiliser pour les versions canadiennes de ces sites.

Nous sommes donc limités à Amazon Canada qui lui est pris en charge par l’extension.

En savoir plus et télécharger Fakespot

Validez un produit ou des commentaires sur Amazon grâce à ce site