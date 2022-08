De superbes bureaux ergonomiques québécois pour travailler confortablement assis ou debout!

La compagnie québécoise Ergonofis, spécialisée en articles de bureau ergonomique, propose la 2e version de son bureau ajustable Sway. Fait à partir de bois canadien, ces bureaux sont non seulement très beaux, mais ils sont aussi très pratiques alors qu’on peut ajuster la hauteur et travailler debout. Un bureau à considérer pour le télétravail ou pour notre lieu de travail!

La pandémie de la Covid-19 a complètement chamboulé nos vies et elle a changé les habitudes de travail pour beaucoup d’entre nous.

Plusieurs ont ainsi adopté le télétravail ou un modèle hybride de travail, mais ont vite réalisé qu’ils étaient mal équipés à la maison.

Travailler sur la table de cuisine ou sur un bureau improvisé à la va-vite, ce n’est pas idéal! Ceci peut engendrer des problèmes si nous travaillons de longues heures à l’ordinateur et que notre bureau est mal ajusté.

Mais bon, il n’y a pas qu’à la maison où l’on doit être confortable pour travailler. Au bureau aussi!

Opter pour un bureau ajustable devient alors un très bon investissement personnel. Seulement, plusieurs d’entre eux ne sont pas nécessairement très, très beaux et sont un peu « cheap ».

La compagnie québécoise remédie à tout cela en nous proposant des bureaux ajustables de grande qualité et esthétiquement très élégants, notamment avec la 2e version de sa gamme Sway.

Les spécificités des bureaux ajustables Sway d’Ergonofis

Plusieurs bureaux ajustables sur le marché vont être conçus avec de composants de moins bonne qualité. Du côté des bureaux Sway d’Ergonofis, ils sont faits de bois canadiens. On peut ainsi opter pour du noyer, de l’érable ou du cerisier selon le style que l’on préfère.

Trois tailles de bureau Sway sont disponibles, soit: 24 x 48″, 30 x 60″ et 30 x 72″. Bref, de quoi convenir à l’espace de travail que l’on dispose.

Alimenté par deux moteurs qui émettent très peu de bruit (moins de 40 décibels), on peut ainsi ajuster la hauteur à notre guise. La portée va de 22po à 48,3po.

Le tout s’ajuste via un petit panneau tactile à la droite du bureau. On glisse ainsi notre doigt vers le haut pour le monter et vers le bas pour le descendre.

À l’aide du pavé tactile on est mesure d’ajuster facilement la hauteur de notre bureau Sway d’Ergonofis.

Il est également possible d’enregistrer deux hauteurs et passer de debout à assis, puis vice versa à l’aide d’un simple glissement de doigt. Jusqu’à 4 profils d’utilisateurs peuvent d’ailleurs être enregistrés.

Pour ceux qui s’inquièteraient de cogner le bureau contre quelque chose en le descendant, rassurez-vous! Le bureau Sway est muni d’un système anticollusion qui détecte les obstacles sous le bureau.

Enfin, le bureau peut même nous notifier lorsqu’il est temps de travailler un peu debout ou bien de nous rassoir!

Des bureaux et articles ergonomiques faciles à assembler

L’idée d’assembler le bureau Sway d’Ergonofis peut sembler intimidante, mais ce dernier est très simple à monter.

C’est que la table a déjà tous les trous de prépercée. On a simplement qu’à suivre les instructions et le tour est joué en quelques dizaines de minutes. Il s’agit juste d’avoir idéalement l’aide de quelqu’un pour le moment où on doit le revirer à l’endroit parce que ça demeure lourd.

Le bureau Sway vient par ailleurs avec une garantie de 10 ans en plus du filet cache-câbles qui est normalement vendu séparément à 65$.

En plus du bureau, on peut agrémenter le tout avec différents accessoires, que ce soit un support d’ordinateur portable, un support de moniteurs ou un classeur.

Pour compléter notre bureau Ergonogis, on peut également opter pour un support d’ordinateur portable ou de moniteurs.

Quant au prix des bureaux Sway, force est d’admettre qu’ils ne sont pas nécessairement pour tous les budgets. On parle d’un prix allant de 1795$ à 2595$ selon la grandeur que l’on choisit.

Certes c’est dispendieux, mais on s’offre-là de la qualité et surtout un confort qui n’a peut-être pas de prix! Quoique si on a mal au dos, au cou ou aux épaules parce qu’on est mal équipé, il y a un coût à aller chez le physio ou autres spécialistes!

N’empêche que si on trouve le prix trop imposant pour son budget, on peut toujours opter pour la gamme des bureaux Shift d’Ergonofis. À l’inverse, si on veut se payer la totale, alors on peut opter pour la gamme des bureaux Alive.

En savoir plus sur les bureaux ajustables d’Ergonofis

