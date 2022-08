Découvrez les nouvelles fonctionnalités du logiciel de correction Antidote 11 pour français et anglais

L’entreprise québécoise Druide informatique offre la 11e édition du logiciel d’aide à la rédaction Antidote en proposant de nombreuses améliorations à sa version précédente, notamment une nouvelle interface, une correction plus assidue, une personnalisation des différents réglages et plusieurs autres.

Qu’on soit étudiant, rédacteur ou simplement maniaque de l’écriture, le logiciel Antidote est un incontournable, et ce, depuis plusieurs années.

Ça nous est tous déjà arrivé de vouloir écrire quelque chose comme on le dit dans la vie de tous les jours. La majorité du temps, ça ne passe pas dans des documents officiels ou bien dans des travaux d’école.

Pas aussi facile de bien écrire quand notre parler laisse parfois à désirer.

C’est pour cette raison qu’Antidote a sorti une version améliorée du logiciel, Antidote 11.

Des améliorations pour une écriture sans faute

Tout d’abord, pour bien écrire, il faut s’armer des bons outils. Et pour que ces outils soient efficaces, il faut que leur interface le soit également.

Antidote 11 propose donc à ses utilisateurs d’améliorer sa disposition, principalement en masquant les panneaux et en ajoutant des raccourcis pour faciliter la vision d’ensemble.

Au point de vue du correcteur, celui-ci est encore plus performant et précis que sa version précédente. Il offre de nouvelles corrections de style en détectant les lourdeurs et les répétitions syntaxiques et en présentant des reformulations dites intelligentes.

Puisque la langue française ne cesse de s’épanouir, la 11e version d’Antidote propose également un ajout de synonymes, de nouveaux mots, tels que écoanxiété et vaccinodrome, ainsi que la présentation de difficultés et d’usage des prépositions.

Petit clin d’œil à la version Antidote+, où l’on peut y retrouver un onglet sur la prononciation audio, que ce soit avec l’accent de Montréal ou celui de Paris. Celle-ci peut également se faire en anglais, mais il faut avoir la version anglaise du logiciel.

Une mention spéciale aussi au dictionnaire des rimes, qui permet au poète en herbe ou au rappeur en devenir de trouver la rime parfaite. Ce dictionnaire contient un moteur phonétique et des filtres de fréquence, de syllabes et autres.

Personnaliser son logiciel d’aide à la rédaction

Avoir recours au style d’écriture d’un domaine particulier peut parfois s’avérer plus difficile qu’on ne le croit.

Ce qui est merveilleux avec Antidote 11, c’est que le logiciel nous permet de personnaliser le correcteur en un seul clic, en y ajoutant nos propres règles.

Par exemple, il est possible de modifier les réglages du logiciel pour que le texte contienne des expressions d’un domaine particulier, tels que les domaines légal, administratif ou encore du divertissement.

Il est même possible d’ajouter des alertes pour attirer notre attention sur l’utilisation de ces expressions.

Nul besoin de s’arracher la tête pour trouver la bonne expression selon le contexte, Antidote 11 le fait pour nous!

Compatibilité d’Antidote 11

Comment savoir si le logiciel Antidote 11 est compatible avec notre ordinateur? Voici la liste des systèmes d’exploitation compatibles avec la dernière version du logiciel :

Windows: 10 et 11

MacOS: Big Sur et Monterey

Linux: Fedora et Ubuntu

Antidote s’intègre également à Word, Excel, Outlook, PowerPoint et plusieurs autres applications.

Le logiciel Antidote 11 se vend à 129,95$. Il existe également une version où le coût annuel est de 59,95$ et donnant droit à la version web et mobile pour appareils iOS.

Il est aussi possible de télécharger le module en anglais en déboursant une somme de 69$ par année si on veut uniquement le logiciel en anglais ou 30$ si on veut l’ajouter en supplément à la version française.

En savoir plus sur la version 11 du logiciel Antidote