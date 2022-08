Ce comparateur nous permet de trouver la meilleure plateforme d’achats et ventes de cryptomonnaies

Vous vous intéressez au monde de la cryptomonnaie et souhaitez trouver la meilleure plateforme d’échange pour acheter et vendre vos cryptos? Ce comparateur en ligne de Hardbacon nous permet de savoir quelle « exchanger » est notamment le plus avantageux pour les frais de transactions à l’achat et à la vente de Bitcoin, Etherum et autres monnaies numériques.

Le monde de la cryptomonnaie est en pleine ébullition, alors que des atouts comme le Bitcoin et l’Etherum atteignent de nouveaux sommets.

C’est sans compter tous les autres projets existants que ce soit le Cardano, Solana, Polkadot, Dogecoin et j’en passe. C’est un monde en pleine expansion.

Or, pour une vaste majorité de personnes, tout ceci demeure nébuleux et on ne sait pas nécessairement par où commencer et surtout sur quelle plateforme on devrait aller pour acheter et vendre des cryptomonnaies.

Hardbacon, une compagnie québécoise proposant une application pour nous aider à économiser, propose ainsi un comparateur en ligne fort pratique pour déterminer quelle plateforme est la plus avantageuse pour nous.

Acheter du BTC, ETH et autres cryptos au meilleur prix

Le comparateur de plateformes de cryptomonnaie d’Harbacon, qu’on appelle « exchanger » dans le jargon, est assurément un outil pratique pour savoir où il est plus avantageux d’acheter et vendre nos BTC, ETH et autres monnaies virtuelles.

En quelques clics, le comparateur de plateformes de cryptomonnaies de Hardbacon nous permet de savoir:

Les frais de dépôt et le minimum requis

Les frais de retrait

Les frais de transaction

Les montants minimums pour les achats

Le pourcentage de majoration de prix de chaque plateforme

Les cryptomonnaies que l’on peut acheter et vendre

S’il s’agit d’une plateforme centralisée ou décentralisée

Le pays d’origine de la plateforme

Les méthodes de dépôt et transfert d’argent

En quelques clics sur le comparateur de plateformes de cryptomonnaies de Hardbacon, on retrouve les détails et frais de chaque « exchanger ».

Toutes ces informations s’avèrent vraiment pratiques lorsqu’on veut échanger des cryptomonnaies, car chaque plateforme vise une clientèle différente.

Certaines sont plus intéressantes pour des acheteurs occasionnels, d’autres pour des personnes qui veulent faire plusieurs transactions ou avec des sommes plus imposantes.

Le comparateur s’avère ainsi comme un incontournable lorsqu’on s’initie au monde des cryptomonnaies.

Si on est déjà un investisseur dans cette sphère de l’économie, on peut malgré tout en profiter, alors qu’on se rendra peut-être compte que la plateforme que l’on utilisait n’était pas la plus avantageuse.

Consulter le comparateur de plateforme de cryptomonnaies de Hardbacon

