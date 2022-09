Ne manquez jamais un appel téléphonique ou vidéo grâce à ce casque d’écoute à énergie solaire!

Plus besoin de se soucier de l’autonomie de la batterie avec ce casque d’écoute sans fil Solare, puisqu’il fonctionne grâce à l’énergie solaire. Une nouvelle technologie à découvrir absolument pour parler en mains libres ou pour travailler l’esprit tranquille.

C’est bien pratique d’avoir des écouteurs sans fil, mais il faut penser à les charger régulièrement. Quoi de pire que de se rendre compte, quelques minutes avant un appel important, que nos écouteurs n’ont plus de jus? La panique!

La compagnie américaine Blue Polar a ainsi eu un éclair de génie, ou bien un rayon de solaire de génie! Utiliser l’énergie solaire pour charger un casque d’écoute Bluetooth!

Ainsi est né le casque Solare qui se charge continuellement lorsqu’il est exposé à la lumière du soleil, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur. On a ainsi jamais besoin de se soucier de les charger!

Optez pour des écouteurs sans fil qui fonctionnent avec l’énergie solaire

Il y a plusieurs raisons d’opter pour les écouteurs sans fil Solare. D’abord, le temps d’utilisation est illimité, comme le chargement est continu en étant exposés à la lumière du soleil ou d’une lampe.

En gros, on doit un peu les traiter comme s’ils étaient une plante verte: plus on les proches près d’une source de lumière naturelle, et plus la recharge est forte et de qualité.

Comme on peut le voir, plus la lumière naturelle est forte, plus le niveau de recherche l’est aussi.

Sans exposition au soleil, comme la nuit par exemple, aucune recharge n’est faire, mais l’autonomie de la batterie est tout de même d’environ 45 heures en mode conversation continue et de 350 heures en mode veille.

Ce qui est bien, c’est qu’on peut suivre son chargement avec l’application Blue Tiger USA, en la téléchargeant directement sur un appareil comme notre téléphone intelligent ou notre tablette.

Ensuite, le bandeau du casque qui va sur notre tête est fait d’un matériau à cellules solaires, écologique, flexible et durable. Il est donc relativement confortable pour qu’on puisse porter le casque d’écoute plusieurs heures.

Un autre plus de ces écouteurs: ils réduisent le bruit à 97% et possèdent un haut-parleur intégré. Ils sont idéals pour ceux qui font de la route comme les camionneurs, pour travailler ou pour les appels Zoom.

Le casque d’écoute Solare se démarque par son chargement à l’énergie solaire via un panneu placé dans l’arceau.

Les écouteurs sont munis de la technologie Bluetooth 5.0, ce qui offre une portée allant jusqu’à 100 pieds. En plus, on peut les connecter à l’aide de Siri ou de l’assistant Google pour communiquer en mains libres.

Aussi, le casque est robuste et résiste à l’eau s’il arrive un accident. Pour le rangement, il vient avec un crochet pour le déposer quand on ne l’utilise pas.

Bref, on comprend pourquoi ils ont obtenu le prix Innovation au Consumer Electronics Show (CES) 2022.

Pour ce qui est du prix, le casque d’écoute Solare se détaille à 219.99$ en ligne, sur le site de Blue Tiger et la livraison est gratuite.

Ça vient avec quoi? Les écouteurs, un cordon de chargement Micro USB (parce que oui, c’est possible de les charger autrement qu’avec la lumière du soleil), un guide de démarrage rapide et un crochet de suspension.

En savoir plus et acheter en ligne le casque d’écoute Solare

Trousse techno: 15 trucs pour être le plus efficace possible en télétravail