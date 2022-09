À quoi servent les publications où on identifie des personnalités publiques pour qu’elles nous répondent?

Si Facebook est votre réseau social de prédilection et que c’est à cet endroit que vous suivez vos artistes et célébrités favorites, vous avez sûrement remarqué que plusieurs d’entre eux se font identifier sur des publications du genre « nomme celui qui te fait le plus rire et voyons s’il répondra! » À quoi ça sert, et pourquoi de plus en plus de personnalités publiques préviennent ne plus embarquer dans le modus operandi? On vous explique.

Si certains y participent en espérant avoir un peu d’attention de leur vedette préférée, d’autres se grattent la tête à savoir si ça a une quelconque utilité de faire tout ça.

D’ailleurs, Fabien Cloutier a été le premier à dénoncer ce genre de publication, puis Gino Chouinard en a profité pour faire de même.

En gros, ceux-ci ne répondront plus, même s’ils trouvent flatteur de se faire identifier. Le problème? Certaines de ces pages pourraient en fait abriter de potentiels fraudeurs. On démêle tout ça pour vous.

Fabien Cloutier et Gino Chouinard ont été les premiers à dénoncer le modus operandi.

Publication fatigante, ou danger réel?

À première vue, identifier la personnalité qui nous fait le plus rire ou encore celui que l’on préfère comme acteur, ça n’a rien de bien méchant.

C’est certain que pour ceux qui n’y participent pas, c’est fatiguant et ça « pollue » un peu le fil d’actualité, mais les gens qui le font ont plutôt de bonnes intentions et voient ça comme une preuve d’amour dirigée à leur personnalité favorite.

Malheureusement, les pages Facebook qui créent ce genre de publication n’ont pas du tout nos intérêts à cœur, bien au contraire: tout ce que ces gens cherchent à faire, c’est de donner du poids à leur page Facebook.

On se rappelle que puisque l’algorithme de Facebook cherche à nous afficher seulement du contenu pertinent pour nous, plus on interagit avec des publications, plus le réseau social considère que c’est approprié, et plus on est susceptible de revoir ces pages dans notre fil d’actualités.

Imaginez donc le poids qu’a une publication de plusieurs centaines de commentaires dont des dizaines viennent de comptes vérifiés et authentifiés…

Après ça, rien n’empêche les pages en question de se servir de leur poids pour propager un faux concours ou une arnaque.

Puisqu’elles sont désormais dans l’algorithme de centaines de personnes, il y a de fortes chances qu’elles ne passent pas inaperçues, ce qui fait beaucoup plus de victimes potentielles.

Bref, comme l’a écrit Gino Chouinard dans sa publication Facebook dénonciatrice, écrivez-leur en privé à la place, ça évite de nourrir les fraudeurs et leur modus operandi!

Reconnaissez instantanément les faux concours sur Facebook

Comment voir plus de publications de nos amis dans le fil d’actualité Facebook