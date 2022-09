Ces écouteurs sans fil à moins de 100$ sont économiques, mais aussi personnalisables

Vous cherchez des écouteurs sans fil avec un son de qualité à un prix abordable? Les EarFun Air S possèdent la technologie de réduction le bruit ambiant non seulement pour bien entendre votre musique, mais également vos interlocuteurs lors d’appels téléphoniques.

Ce n’est pas la première fois qu’on vous parle de la marque EarFun, notamment puisqu’elle possède plusieurs modèles d’écouteurs à bons prix. C’est devenu l’une de nos principales recommandations pour ceux qui ne veulent pas payer trop cher.

Ces derniers sont sans fil, facilement connectables Bluetooth avec notre téléphone intelligent, notre tablette ou même notre ordinateur.

Puis, pas de souci, alors qu’ils sont compatibles autant avec les appareils iOS qu’Android.

Des écouteurs Bluetooth à moins de 100$

EarFun sort régulièrement de nouveaux modèles et cette fois-ci, la compagnie propose le modèle Air S. Des petits écouteurs sans fil ergonomiques avec la suppression active du bruit intégrée.

Voici à quoi ressemblent les EarFun Air S avec leur boîtier de chargement.

Ce qui est bien, c’est qu’il est possible de personnaliser nos écouteurs. Il suffit de télécharger l’application Audio EarFun, disponible pour les appareils Apple et Android. Elle nous permet de changer les paramètres à notre goût.

Grâce à la suppression du bruit, on obtient un son de qualité dans nos oreilles lorsqu’on écoute de la musique. On peut très bien se concentrer si on travaille ou quand on s’entraîne.

D’ailleurs, ils sont résistants à la transpiration et à l’eau, donc on ne doit pas craindre de les porter en courant sous la pluie ou dans toute autre situation.

Les EarFun Air S sont munis d’une laine de composite de 10 mm, le son immersif est alors mieux équilibré. Évidemment, ça reste des écouteurs qui ne sont pas haut de gamme, donc il ne faut pas s’attendre au meilleur son non plus.

On peut également répondre à des appels et comme les écouteurs sont dotés de la technologie cVc™ 8.0, on entend bien la personne à qui on parle et elle aussi.

De plus, la durée de lecture est de 30 heures au total, soit 6 heures plus les 24 heures provenant de l’étui de chargement.

Parlant de la recharge, c’est quand même assez rapide, alors qu’on parle d’environ 10 minutes de charge pour 2 heures d’utilisation.

Comme la plupart des écouteurs sans fil de style AirPods, les Air S possèdent un contrôle tactile intuitif, ce qui veut dire qu’on peut appuyer sur un bouton pour changer de chanson, faire pause, répondre à un appel, etc.

Le modèle est disponible dans la couleur noire seulement et vient avec le petit étui de la même couleur, facile à transporter.

Le principe est le même que les autres écouteurs de ce genre, c’est-à-dire que quand on ne les porte pas, on les sert dans le boîtier pour les recharger.

Si vous voulez les essayer, ils sont à 69.99$ US en ligne, mais avec le code promo EFAIRSEB2, vous obtenez 30% de rabais. C’est vraiment un bon rapport qualité prix!

