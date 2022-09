Sonos propose enfin un haut-parleur de graves à un prix plus abordable

Vous cherchez à bonifier votre système de son Sonos et trouver le Sonos Sub un peu trop cher? Bonne nouvelle, puisqu’ils proposent maintenant une solution plus économique avec le Sonos Sub Mini. Ce haut-parleur de grave, ou subwoofer en anglais, peut se jumeler facilement aux autres produits audios de la marque.

Avec les téléviseurs qui sont de plus en plus plat, les haut-parleurs de ceux-ci ne sont pas toujours à la hauteur de nos divertissements.

D’où l’intérêt de se munir d’une barre de son et qui sait carrément se doter d’un système de son ambiophonique complet.

Depuis de nombreuses années, la compagnie Sonos s’est démarquée comme une solution audio phonique de qualité et surtout facile à utiliser, alors qu’on peut ajouter un morceau à la fois.

On commence par une barre de son que ce soit la Ray, Beam ou la Arc, puis on ajoute des haut-parleurs tel que les Sonos One, One SL ou Sonos Five.

Arrive ensuite la question du haut-parleur de grave. Le fameux subwoofer. Jusqu’ici Sonos n’avait qu’un modèle à proposer, soit le Sonos Sub vendu à un prix considérable de 1000$.

Bien que le Sub fait une énorme différence dans le système de son, ça reste dispendieux et c’est souvent le dernier morceau qu’on va décider d’acheter.

Sonos ont ainsi enfin remédier à la situation en proposant un deuxième haut-parleur de graves, le Sub Mini.

Sonos Sub Mini: Un subwoofer plus petit et compact

Le Sonos Sub Miniest donc un haut-parleur de graves plus abordable que les autres et adopte un format plus compact.

Ce dernier a un diamètre de 9,1 pouces et une hauteur de 12 pouces, ce qui est considérablement plus petit que le Sub régulier. Également il adopte un design cylindrique contrairement au design plus carré de son grand frère.

Comme les autres produits audio Sonos, on le connecte à notre réseau wifi via l’application mobile de la marque. Pas de fils qui trainent donc mis à par le câble d’alimentation électrique.

Le haut-parleur de graves Sonos Sub Mini se configure et se contrôle via l’application mobile de Sonos.

À travers l’application, on peut ajuster l’intensité des bases et le coupler à nos ensembles de haut-parleurs de la marque.

Le Sub Miniest muni de 6 haut-parleurs qui sont orientés vers l’intérieur, ce qui réduit les vibrations ou effets de bourdonnements.

Ce dernier ajoute une tout autre dimension à nos divertissements que ce soit pour la musique ou pour les films et séries que l’on écoute.

Que ce soit une explosion dans un film ou un rift de bases, on le sent dans nos trippes quand ça détonne! C’est ce qui fait la magie d’un subwoofer.

Complétez votre système de son ambiophonique Sonos pour moins cher

Il n’y a pas qu’au niveau du design que Sonos a fait des réductions, mais aussi au niveau du prix. Le Sub Mini se vend 549$ contrairement à 949$ pour le Sonos Sub. Une différence substantielle quand même.

Ça demeure malgré tout un montant substantiel on en convient, mais ça facilite malgré tout l’acquisition d’un système de cinéma maison complet.

Le Sonos Sub Mini permet de compléter notre ensemble de cinéma maison avec les autres barres de son et haut-parleurs de la marque.

On peut ainsi se monter un ensemble avec les solutions les plus économiques de Sonos soit la barre de son Ray, deux Sonos One SL, puis le Sub Mini et voilà, on a un ensemble 5.1. On peut d’ailleurs se procurer cet ensemble immersif d’un coup pour un peu plus de 1300$.

Bref, il s’agissait certainement d’un produit qui manquait dans le catalogue de Sonos et nul doute qu’il rencontrera beaucoup de succès auprès des audiophiles.

