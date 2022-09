Flipp: tous les rabais et circulaires réunis à un seul endroit pour économiser

Flipp, c’est, non seulement une application, mais aussi un site web qui réunit les coupons-rabais échangeables et les circulaires de magasins en tous genres au même endroit pour nous permettre des économies considérables toujours à la portée de la main sur notre téléphone intelligent ou noter ordinateur.

On le sait tous, le prix de notre panier d’épicerie ne cesse d’augmenter.

On essaie donc de faire le plus d’économies possibles en achetant que des produits en spécial ou en utilisant des bons de réduction.

Selon une étude réalisée par l’équipe derrière l’application Flipp, on peut économiser plus de 150$ par mois en utilisant ses outils. Pas étonnant quand on apprend qu’elle propose les annonces, offres et coupons de plus de 2000 magasins de toutes sortes!

Une seule application pour économiser partout

S’il y a une chose que les utilisateurs de Flipp aiment, c’est sa polyvalence.

Elle permet entre autres de feuilleter toutes les annonces hebdomadaires des magasins qui sont présents sur la plateforme, soit en les classant selon leur proximité ou en faisant une recherche, tout simplement.

L’autre aspect vraiment intéressant, c’est que Flipp permet de faire des listes de courses pour qu’on n’oublie rien.

Avec l’application Flipp, on peut voir toutes les circulaires à proximité et y dresser des listes d’achats.

Si l’application trouve un rabais pour un article de la liste, il nous notifie sur-le-champ.

Parlant de réduction, on peut entrer toutes nos cartes de fidélité dans l’appli histoire que les points et rabais soient automatiquement comptabilisés après chaque achat, mais sans avoir besoin de sortir 1001 cartes de son portefeuille lors du paiement. C’est vraiment pratique!

Bref, c’est l’application qui transforme les points négatifs du couponnage, en activité ultra facile, voire automatisée, et surtout qui ne demande qu’une seule chose : avoir son téléphone intelligent dans sa poche lors de son magasinage.

L’appli est disponible au téléchargement autant pour iOS que pour Android.

On peut aussi s’en servir via sa plateforme web pour ordinateur où on peut feuilleter les circulaires, ajouter des coupons, etc., et le tout est synchronisé automatiquement vers notre téléphone.

Télécharger l’application Flipp sur l’App Store

Télécharger l’application Flipp sur le Google Play Store

