Pourquoi la batterie de votre téléphone Samsung pourrait exploser à tout moment

Samsung se retrouve sur la sellette alors que plusieurs Youtubeurs réputés dans l’univers de la techno ont remarqué des problèmes importants avec les batteries des téléphones de la marque. Les batteries de leurs vieux modèles inutilisés se sont mises à gonfler et risquent d’exploser.

Le spectre du fameux téléphone Galaxy Note 7 refait surface chez Samsung. On se souviendra que ce téléphone avait tristement fait la manchette en 2016 à cause de sa batterie qui surchauffait et explosait.

Or, la cause est toute autre aujourd’hui, mais le problème demeure le même, les batteries des téléphones Samsung seraient à risque d’exploser.

Ce sont des Youtubeurs qui sonnent l’alarme après avoir vu les batteries de leurs vieux téléphones Samsung gonfler et casser la coque de leur appareil.

Les batteries de Samsung encore dans l’embarras

C’est d’abord le YouTubeur Arun Maini qui a partagé sa découverte sur Twitter au mois de juillet 2022, alors que trois de ses téléphones Samsung ont vu leur batterie gonfler. Ce dernier pensait que c’était dû à la vague de chaleur en Angleterre.

Ce dernier a contacté d’autres collègues Youtubeurs tels que Marques Bownlee et Jerryrigeverything pour savoir si eux aussi avaient des téléphones Samsung dans leur inventaire dont la batterie avait gonflé de la sorte.

Les deux ont répondu par la positive, alors qu’eux aussi avaient des téléphones Samsung à risque. D’autres Youtubeurs ont joint leurs voix pour manifester avoir des téléphones Samsung dont la batterie s’était mise à gonfler.

Plusieurs pensaient que ce n’était que des cas isolés, mais force est de constater que ça semble assez généralisé.

Ceci affecterait majoritairement les vieux téléphones Samsung, mais Arun Maini a aussi vu les batteries de leur Galaxy Z Fold 2 et Galaxy S20 FE gonfler de la sorte.

Pourquoi les batteries de Samsung gonflent et quoi faire?

Pour le moment, Samsung reste muet et n’a publié aucun communiqué sur le sujet des batteries de ses téléphones qui gonflent.

L’hypothèse qui circule pour le moment est que le phénomène arriverait principalement sur des téléphones inutilisés à cause de la détérioration de la batterie au lithium.

Lorsqu’inutilisés, les composants de la batterie se désagrègent et provoquent une réaction chimique qui produit un gaz et fait ainsi gonfler la batterie jusqu’au risque qu’elle explose.

Ainsi, si l’on a un vieux téléphone Samsung inutilisé qui traine dans un tiroir ou une armoire quelque part, il serait judicieux de recycler l’appareil en l’apportant dans un Écocentre où chez un détaillant d’électronique qui recycle les composants des appareils.

Crédit image principale : Arun Maini