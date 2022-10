Tâtez le pouls d’un quartier avant même d’y mettre les pieds grâce à Google Maps

C’est lors de Search On, l’événement-conférence dédié aux nouveautés de ses outils de recherche, que Google a annoncé les prochaines fonctionnalités à faire leur apparition sur Google Maps. Bientôt, le service de cartographie aura des airs plus réels que jamais.

Ça fait déjà près de 20 ans que Google Maps a été lancé. Si on s’en servait d’abord pour se rendre du point A au point B, aujourd’hui, c’est presque devenu un guide touristique.

Plus le temps passe, et plus les avancées en matière de visualisation et de modélisation par ordinateur sont marquées, ce qui permet au géant du web de nous proposer des cartes virtuelles plus intuitives que jamais, un peu comme si on s’y promenait pour vrai.

En savoir plus sur un quartier avant d’aller s’y promener

Si l’intelligence artificielle de Google est plus puissante que jamais, ce qui permet à Maps d’être aussi complet qu’il l’est aujourd’hui, c’est grâce à la participation de ses utilisateurs.

Justement, l’entreprise américaine a annoncé le lancement d’une fonction appelée « neighborhood vibe », donc « ambiance de quartier » en français.

Un aperçu du genre de commentaires qu’on pourra apercevoir grâce à « neighborhood vibe » sur Maps.

En gros, grâce à la fameuse IA de Google et à la contribution de la communauté, on pourra savoir si un quartier est artistique, quel genre de scène gastronomique s’y trouve, etc. via des bulles informatives sur la carte.

Ainsi, on va pouvoir prévoir de quelle façon on va y passer notre temps avant même d’y arriver, voire décider si un quartier vaut réellement la peine qu’on s’y déplace ou non.

La fonction devrait être déployée globalement dans les mois à suivre, autant sur Google Maps pour iOS que pour Android.

Des recherches directement avec la fonction Live View

Ceux qui sont de fervents amateurs de marche connaissant sans doute la fonction Live View de Google Maps qui utilise la réalité augmentée au service des piétons.

Live View nous permet déjà de voir la direction et les diverses étapes à prendre pour se rendre à un lieu qu’on a préalablement recherché.

Un aperçu des lieux bientôt directement détaillés quand Live View est en marche.

Bientôt, les endroits et leurs heures d’ouverture que l’on cherche y seront directement affichés, sans que l’on aille besoin de quitter Live View pour voir ce qui se trouve dans les alentours.

La fonction s’annonce très pratique pour ceux qui voyagent, surtout dans des pays où on ne lit pas et ne parle pas la langue.

D’ailleurs, l’option sera d’abord uniquement déployée à Londres, Los Angeles, New York, San Francisco, Paris et Tokyo dans les mois à venir sur Android et iOS.

La modélisation au service de la planification

Finalement, grâce à la modélisation prédictive développée par Google, on pourra bientôt se promener dans les attractions principales des grandes villes comme si on y était.

En gros, ça nous permettra d’avoir toutes les informations dont on a besoin pour planifier notre sortie, comme si c’était vraiment le jour J.

Google pourra entre autres prédire la température et l’achalandage d’un lieu à une date future.

Où se trouvent les stationnements à proximité, quelles sont les entrées à privilégier en fonction de la foule estimée, quel temps fera-t-il, quels bars et restaurants seront tranquilles à ce moment de l’année, etc.

Bref, si on ne peut pas savoir ce que le futur nous réserve, Google et sa modélisation prédictive, eux, le peuvent sans problème.

Pour commencer, l’impressionnante fonction sera déployée dans les villes de Los Angeles, Londres, New York, San Francisco et Tokyo, mais ça nous donne une idée de ce qui s’en vient pour nous sur iOS et Android!