Cette compagnie québécoise veut s’occuper de toute la gestion mobilité de votre entreprise

MobileXtra, c’est une compagnie qui propose de complètement s’occuper de la gestion mobilité de notre entreprise. De l’optimisation en passant par la sécurité, la supervision, le recyclage, la réparation et même le déploiement de votre mobilité d’affaires pour devenir une partie intégrante de notre écosystème.

Les propriétaires d’entreprises ont déjà beaucoup de pain sur la planche, et parmi tous les employés et projets à gérer, la gestion de la mobilité n’est pas nécessairement une priorité.

Comme je le dis souvent, quand on est débordé, la meilleure façon de s’assurer qu’une tâche soit faite dans les temps, c’est de la déléguer, et c’est encore mieux si c’est à des professionnels.

Dans ce cas-ci, que ce soit le déploiement des appareils, la gestion des dépenses télécoms, la réparation et du recyclage des divers appareils de l’entreprise, pourquoi s’en occuper soi-même alors que MobileXtra offre tous ces services sous un même toit?

Déploiement, gestion, réparation et recyclage

MobileXtra s’occupe de quatre grands types de services concernant la mobilité des entreprises : le déploiement, la gestion, la réparation et le recyclage.

D’abord, le déploiement. En gros, ils nous proposent une rencontre avec leurs experts en gestion de projets mobilités dans le but d’élaborer un plan complet et adapté aux besoins de notre entreprise en matière de communication.

C’est leur équipe qui s’occupe complètement d’établir et d’exécuter un plan en s’assurant d’optimiser notre investissement, notamment au niveau de l’achat d’équipements comme des téléphones et des tablettes, des forfaits à choisir, etc.

Ils proposent même des rendez-vous qui oscillent entre 5 à 15 minutes pour chaque membre de votre équipe histoire qu’ils soient à l’aise avec les outils de communications d’entreprise.

MobileXtra peut aussi s’occuper de gestion de nos télécoms, autant des dépenses que du matériel.

Dans un premier temps, leurs experts sont là pour nous conseiller sur comment réduire nos coûts en mobilité et ainsi comprendre l’utilisation de notre investissement.

Puis, leur service-conseil inclut entre autres le traitement des factures auprès de notre fournisseur, la validation de l’utilisation des appareils et des coûts, l’intégration et la distribution exacte des coûts par département, et plus encore.

Finalement, MobileXtra propose un service de réparation et de recyclage de nos appareils. Ça inclut:

Le rehaussement d’appareils;

L’accessibilité à des appareils de prêt, au besoin;

Le remplacement d’appareils perdus ou irréparables;

L’échange et le nettoyage des appareils actifs de notre entreprise, et plus encore.

Nos informations entre bonnes mains

S’il y a bien quelque chose sur laquelle l’équipe de MobilXtra met l’accent, c’est dans la sécurité. Certifiée ISO/IEC 27001, leur entreprise assure aux clients que leur information sensible est sécuritairement protégée.

Disons qu’en tant que compagnie, quand si on choisit de mettre le déploiement, la gestion et le nettoyage de nos appareils entre les mains de tiers, on veut que ça soit sécuritaire.

MobileXtra dit soumettre en continu son équipe à des audits de conformité pour réduire le risque de toute atteinte à nos systèmes d’information et la sécurité de nos données.

Si vous pensez que c’est quelque chose qui peut vous intéresser, le formulaire de contact se trouve directement sur leur site web.

C’est à partir de celui-ci que l’on cédule un rendez-vous pour rencontrer leur équipe et qui sait, commencer un long partenariat d’affaires!

En savoir plus sur l’offre de MobileXtra