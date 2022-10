Cette étude nous montre les plateformes musicales les plus avantageuses pour les artistes

Avec la multiplication des services de lecture en continu, plutôt appelés « plateformes de streaming », et leur nombre d’utilisateurs grandissant, une étude française de l’institut de sondage Statista nous illustre lesquelles sont les plus payantes pour les artistes, de quoi influencer notre abonnement mensuel.

On maintenant une grande majorité à écouter notre musique à travers un service de streaming. Que ce soit Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube Music ou autres, ces services sont présents sur la plupart de nos appareils électroniques.

L’avantage, c’est évidemment qu’elles sont abordables et qu’elles nous permettent d’écouter différentes chansons de divers artistes sans avoir à débourser pour chacune des pistes individuelles ou pour un album complet.

Entre 10$ et 20$ par mois, ça représente une dépense plus basse que le prix d’un album.

Malheureusement, les artistes se plaignent souvent d’être dénigrés par ces services qui ne leur donnent pas leur juste part du gâteau.

Quand on regarde les chiffres, difficile d’être en désaccord avec eux.

Une étude révélatrice sur la lecture de musique en continu

Statista, la firme de statistique qui a mené l’étude, s’est basée sur le nombre d’écoutes nécessaire à un artiste pour qu’il puisse 1€ (≈ 1,30$) sur les plateformes de streaming les plus utilisées.

On remarque dès le départ que le service le plus populaire, Spotify, fait partie de ceux qui demandent le plus d’auditeurs pour payer.

La plateforme de streaming domine pourtant le marché de la lecture en continu avec 31% des parts de marché, plus de 162 millions d’utilisateurs et plus de 50 millions d’abonnés. Malgré cela, le service exige 254 écoutes pour payer un seul euro.

Évidemment, quand on est Taylor Swift, Ed Sheeran ou Justin Bieber, et qu’on cumule des dizaines, voire des centaines de millions d’écoutes par piste, on finit le mois avec une immense redevance.

Toujours est-il que tous les artistes ne sont évidemment pas aussi populaires que ces mégastars. On pense évidemment aux artistes de la relève et à nos artistes d’ici.

Prenons pour exemple Ariane Moffatt une artiste qui va sans dire jouit d’une belle popularité au Québec. Si l’une de ses chansons était écoutée 1 million de fois, voici ce que la maison de disque qui a produit son album toucherait des services les plus populaires :

YouTube Music – 815$

Amazon Music – 4 746$

Spotify – 5 176$

Deezer – 7 556$

Apple – 8 707$

Tidal – 14 772$

Napster – 22 286$

Un aperçu des différentes plateformes de streaming et du nombre de vues nécessaires à la rémunération.

Au moment d’écrire ces lignes, la chanson la plus écoutée d’Arianne Moffatt sur Spotify, Miami, a été écoutée 2 460 562 fois. Ça équivaut à une rémunération de moins de 15 000$ à la maison de disque qui a produit son album, donc on imagine ce que ça correspond pour elle personnellement.

Quand on pense que la chanson a été lancée il y a près de 8 ans, on réalise à quel point ce type de service n’est vraiment pas très payant pour les artistes de moins grandes envergures.

À noter que si vous écoutez beaucoup de musique indépendante, de la relève ou québécois et que vous souhaitez vous abonner à une plateforme de streaming plus sensible au sort des musiciens, c’est possible de transférer vos listes de lecture d’un service de streaming à un autre.

Évidemment, ça demande à ce que l’artiste ait un compte sur la plateforme en question et que ses chansons y soient accessibles, mais si c’est le cas, bonne nouvelle alors que c’est gratuit.

