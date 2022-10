Répondez à toutes vos questions liées à l’informatique avec ces cours privés

Vous avez certaines difficultés avec votre ordinateur, tablette ou téléphone intelligent? Vous voudriez améliorer vos connaissances avec un logiciel ou une application précise? Découvrez les cours privés offerts par Insertech. Donnés en ligne ou en présentiel par un instructeur qualifié, celui-ci vous accompagne vous apprend précisément ce que vous cherchez à faire par vous-mêmes.

Dans un monde idéal, on voudrait tous « être bons » avec notre ordinateur et arrêter de constamment déranger notre famille ou nos amis pour qu’ils viennent vous aider dès qu’on ne comprend pas quelque chose.

Justement, j’invite fortement ceux qui recherchent un accompagnement personnalisé à découvrir l’organisme que je parraine fièrement depuis plus d’une quinzaine d’années, Insertech.

Ceux-ci offrent des formations en ligne ou en présentiel 100% personnalisées selon les besoins de chacun, et pour toutes les situations que vous pouvez vivre sur votre ordinateur, tablette ou téléphone intelligent.

Leur mission, c’est vraiment de rendre accessible l’informatique pour que tous puissent être à l’aise et fonctionnels avec leurs appareils du quotidien.

Obtenez une formation unique selon vos appareils

Peu importe le sujet ou la difficulté que vous rencontrez avec votre ordinateur, tablette ou téléphone intelligent, Insertech est là pour vous accompagner.

L’équipe de formateurs d’Insertech peut vous aider à apprendre:

Comment utiliser les sites du gouvernement;

Comment faire des achats en ligne;

Comment utiliser une application de messageries;

Comment résoudre un problème informatique;

Comment faire vos mises à jour;

Comment choisir un navigateur et y classer ses favoris;

Comment installer et désinstaller des logiciels ou des apps;

Comment configurer et synchroniser votre courriel sur vos appareils;

Comment désactiver les notifications multiples en provenance des réseaux sociaux, etc.

Étant seul en formation avec le formateur, c’est beaucoup moins gênant de lui poser toutes nos questions.

Vous aurez compris que c’est impossible de faire une liste exhaustive des possibilités de cours, puisque c’est chacun d’entre nous qui le bâtissons selon nos questions individuelles.

Cependant, c’est bien important de noter qu’aucun sujet n’est tabou et que toutes les questions sont bonnes à poser.

On peut opter pour 1h de formation ou bien pour une formule de 3h si l’on veut vraiment approfondir un sujet ou poser plusieurs questions en rafales.

En gros deux options s’offrent à vous: suivre la formation en ligne, via un outil de vidéoconférence, ou encore se rendre chez Insertech et suivre la formation en présentiel pour ceux qui sont plus près de Montréal.

Peu importe l’option que vous préférez, le gros plus, c’est que ce ne sont pas des cours avec des dizaines de personnes rassemblées où c’est gênant de poser des questions, il s’agit de formation individuelle, un par un.

Une belle façon d’élargir nos connaissances tout en aidant un organisme qui a pour mission de former de jeunes adultes en vue de les aider à se trouver un emploi dans le monde de la technologie.