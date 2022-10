Ajoutez de la couleur à votre téléviseur grâce à ces lumières DEL interactives à bon prix

Dynamisez votre salon ou votre salle de divertissement grâce aux lumières DEL interactives de la compagnie Govee. Ces lumières se synchronisent à nos divertissements favoris que ce soit un film, jeux vidéo ou bien de la musique.

Vous cherchez à créer un effet wow dans votre salon, votre salle de divertissement ou votre « man cave », et ce, sans vous ruiner?

La compagnie de lumières intelligentes Govee propose une solution intéressante à 100$ avec son ensemble DreamView T1 TV Backlights.

Il s’agit de bandes DEL qui se collent au dos de notre téléviseur et se synchronisent selon les couleurs qui sont affichées à l’écran.

Les lumières interactives de Govee se synchronisent aux images de notre téléviseur, que ce soit un film, jeux vidéo ou de la musique.

Des lumières faciles à installer

L’ensemble de lumières interactives pour téléviseur de Govee est relativement simple à installer.

Évidemment, il nous faut avoir accès au dos de notre téléviseur puisque c’est là que l’on va venir y coller nos bandes DEL ainsi que le HUB qui permet de synchroniser avec le téléviseur.

Il est à noter que ces bandes sont idéalement faites pour des téléviseurs d’un format entre 55 et 65 pouces. C’est sur un téléviseur de 65 pouces que nous en avons fait l’expérience.

Rien ne contre-indique que l’on ne peut pas les utiliser sur un plus gros téléviseur, mais il se peut qu’on manque de bandes d’un côté ou d’un autre de notre téléviseur.

Une fois les bandes et le hub collés, on doit également y apposer et coller une caméra sur le dessus de notre téléviseur.

C’est cette fameuse caméra qui capte les images de notre téléviseur, les retransmet au hub qui lui va alors synchroniser le tout avec les bandes DEL.

On appose ensuite des petits carrés orange (fournis dans la boîte) aux quatre coins de notre téléviseur pour calibrer la fameuse caméra au format de notre écran.

Enfin, on télécharge l’application Govee pour exécuter le fameux calibrage de la caméra et le tour est joué!

Les bandes DEL de Govee se configurent et peuvent être contrôlées via l’application mobile.

Des lumières intelligentes personnalisables

Le résultat des lumières interactives de Govee est vraiment bien réussi. C’est d’autant plus vrai même dans une situation où les images se succèdent rapidement.

Nous les avons notamment mis au test avec une bande-annonce d’un film d’action où les plans et séquences s’enchaînent rapidement. La réactivité a été franchement étonnante, même pour des séquences qui ne durent que 2-3 secondes.

Ainsi, si par exemple une scène se déroule dans la forêt, nos lumières vont s’illuminer dans des teintes de vert et de jaune. Lors d’une explosion, c’est l’orange et le rouge qui va prédominer. Bref, vous voyez un peu le genre.

Ces lumières peuvent autant se synchroniser à un film ou série qu’à un jeu vidéo ou bien de la musique.

Les lumières interactives de Govee peuvent être contrôlées à partir de notre assistant vocal favori.

Il est également possible d’utiliser les bandes sans qu’elles se synchronisent nécessairement à notre téléviseur.

Via l’application mobile, on peut choisir des schémas de couleurs pour simplement créer une ambiance dans la pièce.

Les lumières Govee peuvent également s’activer via notre assistant vocal favori que ce soit Ok Google, Alexa ou Siri.

Enfin, le plus beau dans tout ça c’est que ces lumières sont vendues à un prix franchement très raisonnable à seulement 110$.

Pas si cher pour changer complètement la « vibe » d’une pièce!

En savoir plus et acheter en ligne les lumières interactives de Govee

