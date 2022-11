Comment s’inscrire au recours collectif contre Desjardins après sa fuite de données

On peut officiellement s’inscrire au recours collectif contre Desjardins suite à l’immense fuite de données qui a touché ses membres et clients en 2019. 200 millions de dollars sont disponibles et toutes les personnes concernées peuvent réclamer entre 18$ et 1000$. On vous explique comment procéder pour vous assurer de recevoir des sous.

Le scandale de la fuite de renseignements personnels de Desjardins était sur toutes les lèvres en 2019 quand ça a été rapporté au grand jour.

Maintenant que le portail de réclamation est en ligne, fonctionnel et facile à utiliser, tous ceux qui ont été touchés par l’incident sont encouragés à s’inscrire pour réclamer la partie du 200 millions qui leur revient.

Compensation pour la perte de temps ou pour le vol d’identité

Quand vient le temps de faire sa réclamation sur le site de Règlement Desjardins, deux choix de réclamation s’offrent aux membres et clients.

La première, pour perte de temps, ne demande aucun document de preuve. En gros, n’importe quel client de chez Desjardins touché par la fuite peut donc la faire.

Le remboursement maximal est de 90$, soit 18$/h, pour un maximum de 5 heures. Ça représente le temps passé à entreprendre des démarches admissibles en lien avec la fuite, comme l’inscription aux services d’Equifax, la lecture des courriels envoyés, la recherche d’informations sur le sujet, etc.

L’autre réclamation concerne uniquement ceux qui auraient été victimes d’un vol d’identité. Dans ce cas précis, des documents qui prouvent la situation sont nécessaires, et le remboursement peut s’élever jusqu’à 1000$.

Comment s’inscrire au recours collectif contre Desjardins

Pour s’inscrire, on peut soit directement se rendre sur le site web de Règlement Desjardins ou encore passer par le lien sécurisé unique qui se trouve dans le message appelé Avis concernant les actions collectives liées à la fuite de renseignements personnels chez Desjardins annoncée en 2019 reçu dans notre boîte de réception Desjardins.

La marche à suivre pour s’inscrire au recours depuis le lien sécurisé unique envoyé par Desjardins.

Une fois sur le portail, on suit les étapes, et elles sont vraiment faciles à comprendre.

On donne d’abord nos informations de base, puis on sélectionne si l’on souhaite faire une réclamation pour perte de temps, pour vol d’identité, ou pour les deux.

Puisque la réclamation pour perte de temps ne demande pas de preuve quelconque, si vous pensez avoir pris plus de 3h pour vous informer sur les mesures de sécurité à prendre, c’est facile d’en demander le remboursement.

Pour ça, on n’a qu’à sélectionner l’option J’ai consacré plus de 3 heures à des Actions Compensables, choisir les actions en question, ajouter une courte description, comme « j’ai fait de la recherche », « j’ai reçu des courriels et j’ai pris le temps de les comprendrez », et le tour est joué.

La marche à suivre pour maximiser son remboursement pour perte de temps.

Pour la suite, à noter qu’il faudra se montrer patient: la date limite pour faire notre réclamation pour perte de temps est le 20 avril 2023 et les paiements ne sont attendus qu’en juillet de la même année.