Cette application nous donne des Bitcoins gratuits pour jouer à des jeux et répondre à des sondages

L’application pour appareils Android et site web Cointiply nous récompense en cryptomonnaie pour jouer à des jeux et répondre à des sondages. On peut autant recevoir des récompenses en Bitcoin, Litecoin, Dash ou Dogecoin.

La cryptomonnaie connait une popularité grandissante et de plus en plus de services commencent à vouloir nous récompenser en Bitcoin et autres cryptos.

Pensons à Coinmiles qui, à l’image des Air Miles, nous récompense en Bitcoin pour les achats faits chez des marchands partenaires.

Cointiply est dans le même moule, mais pour ce qui est des sites de sondages tels que Léger Opinion et leur application Léo. Ce dernier nous récompense non pas en argent, mais bien en Bitcoin, Litecoin, Dash ou Dogecoin.

Cointiply est accessible sur les appareils Android ou leur site web via un ordinateur.

Obtenez de la cryptomonnaie gratuitement en passant le temps

Soyons clairs, il ne faut pas s’attendre à devenir millionnaire avec Cointiply. Oui, on obtient des Bitcoins et autres cryptomonnaies, mais bien des fractions.

Le principe est simple, on se crée un compte, on se connecte via l’application Android ou leur site web, puis diverses activités nous sont ensuite proposées.

Certains nous offrent des récompenses si l’on joue à leurs jeux mobiles et que l’on atteint un certain niveau d’en un intervalle d’environ 2 semaines.

D’autres vont plutôt nous récompenser si l’on répond à des sondages. La longueur de ceux-ci varie entre 2 et 30 minutes. La majorité est disponible en français, mais il n’est pas impossible de tomber sur des sondages uniquement en anglais.

Une fois que l’on a complété une activité, on obtient un montant de point. Ce sont ces points que l’on peut ensuite échanger en cryptomonnaie.

Cointiply nous récompense en points échangeables contre des Bitcoin, Litecoin, Dogecoin ou Dash.

Les récompenses vont varier entre 10 sous et 20 dollars. Ce sont surtout les jeux qui rapportent le plus, alors que les sondages vont nous rapporter au maximum environ 2 dollars. Ces montants sont en dollars US par ailleurs.

On peut ensuite décider de transférer le tout vers notre portefeuille de Bitcoin, Litecoin, Dash ou Dogecoin.

Les paiements ne se font pas de façon instantanée cependant alors que ça peut prendre quelques heures, parfois même quelques jours avant d’obtenir notre crypto.

Toujours est-il que ça demeure une application que l’on peut sortir pour passer le temps quand on est dans une salle d’attente ou dans les transports en commun par exemple et qui va nous rapporter facilement un peu de cryptomonnaie.

