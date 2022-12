Obtenez une vidéo personnalisée du père Noel en direct du pôle Nord

L’application mobile Père Noël Portable propose la possibilité d’envoyer un message vidéo, de recevoir un appel classique ou vidéo avec le père Noël afin d’émerveiller les enfants de notre entourage.

Pour les plus jeunes, la magie des fêtes est tellement importante. Même pour les adultes, c’est plaisant d’entretenir le lien magique qui lie les enfants et le père Noël.

C’est pourquoi l’application Père Noël Portable nous offre la chance d’avoir une vidéo personnalisée de la part du véritable Père Noël!

Un appel ou une vidéo du Père Noël

L’application Père Noël Portable permet d’envoyer un message personnalisé à un enfant sur diverses plateformes. On peut choisir un appel téléphonique ou plutôt une petite vidéo que l’on peut personnaliser pour qu’entre autres son nom soit mentionné.

Deux vidéos sont offertes gratuitement, mais n’offrent que très peu d’options pour la personnaliser. On ajoute le nom de l’enfant, sa date de naissance, une photo et son année de scolarité.

Puis, une vidéo semi-personnalisée de la part du Père Noël commencera à jouer. On peut par la suite partager gratuitement la vidéo sur nos réseaux sociaux, mais nous devons payer pour la télécharger.

Comme les autres vidéos sont payantes, il est possible de les acheter à la carte ou encore d’acheter l’une des trois passes disponibles qui permettent une utilisation plus complète des services.

Les options payantes pour se rapprocher du Père Noël

Il y a l’option de la passe vidéo, qui nous permet un accès illimité aux vidéos premium pour un nombre illimité de destinataires. Cette passe permet également d’enregistrer la réaction des destinataires et de faire un appel vidéo avec le père Noël.

Malgré quelques options gratuites, la majorité est payante.

C’est également possible de se procurer la passe magique à 20$ par année qui, en plus d’inclure toutes les fonctionnalités de la passe vidéo permet également d’avoir un accès multiplateforme, dont l’accès aux appels téléphoniques illimités.

La passe magique permet également de télécharger toutes les vidéos du père Noël en 1080p pour immortaliser nos souvenirs de Noël. Des extras sont aussi disponibles dans le coin des enfants comme des jeux gratuits, un calendrier de l’avent, des histoires pour le coucher, etc.

Finalement, on peut se procurer la passe magique + pour environ 50$. Celle-ci inclut toutes les fonctionnalités mentionnées précédemment, mais qui est valide pour une période de 10 ans.

C’est vrai que payer pour ce genre de service peut s’avérer désavantageux, surtout dans le temps des fêtes où 1001 dépenses sont déjà à prévoir. Cependant, fait intéressant, Père Noël Portable a un programme de dons aux hôpitaux pour enfants.

Pour chaque achat d’appel ou de message vidéo personnalisé, la compagnie fait un don d’une partie du prix à un hôpital près de chez nous. Quatre hôpitaux canadiens font partie du programme, donc le CHU Sainte-Justine au Québec ou SickKids en Ontario.

Les appels à la carte sont un peu plus de 5$ et les vidéos premium dépassent tout juste les 6$.

Un livre personnalisé de Noël

Pour environ 50$, on peut également obtenir un livre de Noël personnalisé pour encourager nos jeunes à lire. Cette nouveauté est une collaboration entre Mumablue et Père Noël Portable et est disponible en édition limitée seulement.

Elle fera vivre à l’enfant une expérience immersive, avec un personnage qui porte son nom et qui est à son image puisqu’on peut le personnaliser selon ses caractéristiques physiques.

L’histoire, dans laquelle l’enfant est le héros, mise sur les valeurs de générosité, de gratitude et de bonté afin de nous rappeler ce qu’est Noël à la base. Le livre personnalisé de 41 pages fera définitivement rêver les enfants.

Cette offre vient également avec une vidéo personnalisée de la part du véritable Père Noël! Tout pour faire grandir la magie des fêtes.

L’application Père Noël Portable est disponible sur iOS et sur Android.

Télécharger l’application Père Noël Portable pour iOS

Télécharger l’application Père Noël Portable pour Android